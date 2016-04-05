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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:22
Hotab написав:
конфіскація. Бо будь які податки він оптимізує. А добровільно донатити - воно не поміститься в 150 дол на місяць його щасливого життя.
Конфіскація, то занадто суворий спосіб, добровільно він не буде ні при яких обставинах, тому просто вводити цільовий податок на витрати, і все, тоді у нього буде единий вибір втекти у село і харчуватися з городу, шити одежу буде з домотканного полотна, але ж електроніку все-одно буде купляти. Але в селі, селищний голова швидко повіству вручить, це не в Києві петляти.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:22
vt313 написав: ЛАД написав: fler написав:
.......
Патріоти ми не можемо виробляти? Це доведено? Ні!
.......
А що, можемо?
Ну, Вы уж откровенный бред не пишите.
"Патріот" - це фільм такий? Хіба немає українського дубляжу
Фильм, наверное, сделать можем.
Даже свой, без всяких дубляжей.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:23
vt313 написав: detroytred написав: vt313 написав:
Трішки не так. Оскільки ми не можемо самостійно їх виробляти, то потрібен дозвіл.
Від кого і на що?
І по якій причині не надають?
Якщо Ви виходите на пристойну мікроелектроніку, то у тут же запитують де ці ІМС будуть використовуватись.
І якщо це воєнка, то виключно з дозволу США (хто там саме повинен дати дозвіл не знаю).
І так само по іншим позиціям.
Я не в курсі, що там надають чи не надають. Просто дозвіл потрібен.
І навіть це.
Як це міняє суть, що не дадуть. Партнери. Розвивати, виробляти.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:24
ЄСПЛ по комуністам зеленим вже гірко плаче. Хай конфіскують
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:26
26 червня уряд Данії оголосив про початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16.
Як заявив Пульсен, Міністерство оборони Данії вирішило зняти з озброєння винищувачі F-16 у 2025 році, тобто на два роки раніше запланованого терміну, з метою прискорити їх передачу Україні.
Данія з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну надає політичну, фінансову та санкційну допомогу Україні, а також постачає необхідне обладнання та зброю. Також країна офіційно підтвердила свою згоду на участь у відбудові Миколаєва. Український фонд Данії на сьогодні становить 3,2 мільярда доларів.
зняти з озброєння восени 2023? ні?
Президент України Володимир Зеленський показав потужний ролик про бойових пілотів та висловив впевненість, що F-16 допоможуть їм боронити українську свободу.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:28
hume написав: _Mykola_ написав:
І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.
Ну какой вопрос финансирования?
Вы вообще видите, что согласно состоявшимся и оглашённым тендерам в прозоро денег нереально много, чиновники не могут выдумать куда их потратить.
Я бачу, як і яким темпом збираються гроші на дрони, автівки, приціли, нічники, медичні засоби, акумулятори, кулементи, гранатомети, засоби для розмінування, реабілітації, протезування, та ще багато чого...
І, сюрприз... грошей катастрофічно не вистачає на все це.
Це тільки в марафоні рожеві окуляри, а у реальному житті, хоч трохи наближеному до війська, все не так, нажаль.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:29
detroytred написав:
І навіть це.
Як це міняє суть, що не дадуть. Партнери. Розвивати, виробляти.
Дадуть чи не дадуть, це справа дипломатів.
Я просто говорю,- такий дозвіл потрібен.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:30
ЛАД написав:
більше грошей это не всё. Надо и больше рабочих, которые не будут требовать фантастические зарплаты. Это проще, чем добиться высоких военных налогов.
Є така важлива деталь... ефективність і професійність, низька зарплатня це шлях у нікуди щодо ефективності.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:34
vt313 написав: detroytred написав:
І навіть це.
Як це міняє суть, що не дадуть. Партнери. Розвивати, виробляти.
Дадуть чи не дадуть, це справа дипломатів.
Я просто говорю,- такий дозвіл потрібен.
Так і я просто кажу, що Чалий так і наголосив, що не нададуть дозволу для розвитку виробництва.
Поки не в середині НАТО.
Якщо б не потрібен був дозвіл, то питання взагалі б не було.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:39
prodigy написав:
26 червня уряд Данії оголосив про початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16.
Як заявив Пульсен, Міністерство оборони Данії вирішило зняти з озброєння винищувачі F-16 у 2025 році, тобто на два роки раніше запланованого терміну, з метою прискорити їх передачу Україні.
Данія з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну надає політичну, фінансову та санкційну допомогу Україні, а також постачає необхідне обладнання та зброю. Також країна офіційно підтвердила свою згоду на участь у відбудові Миколаєва. Український фонд Данії на сьогодні становить 3,2 мільярда доларів.
зняти з озброєння восени 2023? ні?
Президент України Володимир Зеленський показав потужний ролик про бойових пілотів та висловив впевненість, що F-16 допоможуть їм боронити українську свободу.
Теж до речі, питання. Скільки таких літаків потрібно щоб подавити москальське ППО?
1500 літаків (+ 800 гвинтокрилів + ракети оперативного рівня) не вистачило, щоб подавити україньке ППО.
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