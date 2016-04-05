26 червня уряд Данії оголосив про початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16.
Як заявив Пульсен, Міністерство оборони Данії вирішило зняти з озброєння винищувачі F-16 у 2025 році, тобто на два роки раніше запланованого терміну, з метою прискорити їх передачу Україні.
Данія з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну надає політичну, фінансову та санкційну допомогу Україні, а також постачає необхідне обладнання та зброю. Також країна офіційно підтвердила свою згоду на участь у відбудові Миколаєва. Український фонд Данії на сьогодні становить 3,2 мільярда доларів.
зняти з озброєння восени 2023? ні?
Президент України Володимир Зеленський показав потужний ролик про бойових пілотів та висловив впевненість, що F-16 допоможуть їм боронити українську свободу.
Уточніть: вже почали навчати чи оголосили про початок тоді-то.
ЛАД написав:Не знаю, откуда Вы взяли, что "ОБСЄ і Amnesty international їх злочини не бачить впритул, та й фіксувати їх бздять".
Ви з 2014 взагалі ситуацією з фронту не цікавилися? В ОБСЄ повно представників від рашки, які впритул не бачили ні порушень режиму тиші, ні використання заборонених домовленостями озьроєнь, ні вимог розведення. Імпотентна й недолуга організація, з якої ніякої користі. Amnesty international - тут вистачає минулорічних скандалів, вони склепали звіт, ле звинуватили Україну в порушенні міжнародного права, фактично звинувативши ЗСУ у загибелі цивільних. Можу викласти і відео, але воно англійською
detroytred написав:Вона зазначила, що Вашингтон постійно веде переговори з Києвом, що "заспокоїти їх у довгостроковій перспективі та допомогти їм у тому ж дусі, що ми робили протягом останніх 15 місяців". Крім того, Сміт заявила, що наразі невідомо, чи будуть зроблені якісь конкретні заяви під час саміту НАТО. "Коли ви зберете все це разом, я думаю, це дасть українцям відчуття, що ми їх почули і розуміємо, що вони шукали щось конкретне", - сказала Сміт. https://tsn.ua/ukrayina/u-nato-mayzhe-d ... 60596.html Як НЛП *я тебе почула*))
Вони до усрачки злякалися пригожінського бунту "ой лишенько, а якщо він захопить ЯЗ? треба негайно підтримати путіна".
"В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха, — право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой" (с)
Царі та диктатори (генсеки) їх завжди влаштовували.
vt313 написав:Ще той балабол. Послухати перед сном приємно, але не коментувати.
Якщо не подавити ППО і не захоплювати повітря, то є якась інша тактична модель. Або як до цього. Дали Ф-16, то давайте Томогавки
Ви прочитайте хто такий Світан, і через що він пройшов, перед тим як пішов у відставку, може хоч трохи з'явиться поваги до людини, та наскільки ви профан у тій царині з якої він пішов за станом здоров'я після катівень у відставку.
Завдання F-16 як універсальної платформи для різноманітного озброєння яке є у західних партнерів, і які ми з екс ссср авіацією не можемо ефективно застосовувати, і, це також про те, щоб відігнати тактичну авіацію від лінії фронту, тому що ракети та радар F-16 кращі і дозволяють вражати цілі на значній відстані.