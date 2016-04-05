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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4464446544664467>
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:40

  prodigy написав:
26 червня уряд Данії оголосив про початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16.

Як заявив Пульсен, Міністерство оборони Данії вирішило зняти з озброєння винищувачі F-16 у 2025 році, тобто на два роки раніше запланованого терміну, з метою прискорити їх передачу Україні.

Данія з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну надає політичну, фінансову та санкційну допомогу Україні, а також постачає необхідне обладнання та зброю. Також країна офіційно підтвердила свою згоду на участь у відбудові Миколаєва. Український фонд Данії на сьогодні становить 3,2 мільярда доларів.


зняти з озброєння восени 2023? ні?

Президент України Володимир Зеленський показав потужний ролик про бойових пілотів та висловив впевненість, що F-16 допоможуть їм боронити українську свободу.

Уточніть: вже почали навчати чи оголосили про початок тоді-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:45

  detroytred написав:Уточніть: вже почали навчати чи оголосили про початок тоді-то.


Якщо буде позитивне рішення,- літаки будуть разом з пілотами і обслугою.
Інша справа, що ми будемо з ними робити.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:54

  vt313 написав:
  detroytred написав:Уточніть: вже почали навчати чи оголосили про початок тоді-то.


Якщо буде позитивне рішення,- літаки будуть разом з пілотами і обслугою.
Інша справа, що ми будемо з ними робити.

Я так зрозумів, що хоча б вирішимо проблему отих плануючих бомб рашистів.
Не будемо давати наближатися літакам на відстань їх скидання.

Ну і: *В свою очередь самолеты будут защищать воздушное пространство от таких ракет как Х-101, Калибр и дронов-камикадзе.*
https://nv.ua/ukraine/events/stalo-izve ... 26979.html
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 чер, 2023 19:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Не знаю, откуда Вы взяли, что "ОБСЄ і Amnesty international їх злочини не бачить впритул, та й фіксувати їх бздять".

Ви з 2014 взагалі ситуацією з фронту не цікавилися? В ОБСЄ повно представників від рашки, які впритул не бачили ні порушень режиму тиші, ні використання заборонених домовленостями озьроєнь, ні вимог розведення. Імпотентна й недолуга організація, з якої ніякої користі.
Amnesty international - тут вистачає минулорічних скандалів, вони склепали звіт, ле звинуватили Україну в порушенні міжнародного права, фактично звинувативши ЗСУ у загибелі цивільних.
Можу викласти і відео, але воно англійською
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:01

  detroytred написав:
  vt313 написав:
  detroytred написав:Уточніть: вже почали навчати чи оголосили про початок тоді-то.


Якщо буде позитивне рішення,- літаки будуть разом з пілотами і обслугою.
Інша справа, що ми будемо з ними робити.

Я так зрозумів, що хоча б вирішимо проблему отих плануючих бомб рашистів.
Не будемо давати наближатися літакам на відстань їх скидання.


ППО для цього краще.

Тактика американців приблизно така.
Давиться система ППО, потім зачищаеться повітря, а вже потім настає час Ф-16.
А як воно відразу Ф-16, мабудь у нас щось знають. Але потрібно їх буде багато.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Мы можем делать танки. Возможно, не хуже Леопардов. Делаем?

В Харкові?

ЛАД написав:Мы можем делать дроны в гораздо больших количествах. Не такая уж высокотехнологичная продукция.

Та да, зовсім не технологічна, турецький Baykar то просто фабрика побутових приладів
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:05

  vt313 написав:Але потрібно їх буде багато.

Ось Світан пояснює залежність характеру їх застосування від кількості, яку нададуть.
https://telegraf.com.ua/intervju/2023-0 ... at-ukraine

На подавлення ППО навіть рашики не йдуть. З їх кількістю літаків, ракет. А для нас це і зовсім..
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:19

  detroytred написав:Вона зазначила, що Вашингтон постійно веде переговори з Києвом, що "заспокоїти їх у довгостроковій перспективі та допомогти їм у тому ж дусі, що ми робили протягом останніх 15 місяців".
Крім того, Сміт заявила, що наразі невідомо, чи будуть зроблені якісь конкретні заяви під час саміту НАТО.
"Коли ви зберете все це разом, я думаю, це дасть українцям відчуття, що ми їх почули і розуміємо, що вони шукали щось конкретне", - сказала Сміт.
https://tsn.ua/ukrayina/u-nato-mayzhe-d ... 60596.html
Як НЛП *я тебе почула*))

Вони до усрачки злякалися пригожінського бунту "ой лишенько, а якщо він захопить ЯЗ? треба негайно підтримати путіна".

"В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха, — право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой" (с)

Царі та диктатори (генсеки) їх завжди влаштовували.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:23

  detroytred написав:
  vt313 написав:Але потрібно їх буде багато.

Ось Світан пояснює залежність характеру їх застосування від кількості, яку нададуть.
https://telegraf.com.ua/intervju/2023-0 ... at-ukraine

На подавлення ППО навіть рашики не йдуть. З їх кількістю літаків, ракет. А для нас це і зовсім..


Ще той балабол. Послухати перед сном приємно, але не коментувати.

Якщо не подавити ППО і не захоплювати повітря, то є якась інша тактична модель.
Або як до цього. Дали Ф-16, то давайте Томогавки :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:32

  vt313 написав:Ще той балабол. Послухати перед сном приємно, але не коментувати.

Якщо не подавити ППО і не захоплювати повітря, то є якась інша тактична модель.
Або як до цього. Дали Ф-16, то давайте Томогавки :D

Ви прочитайте хто такий Світан, і через що він пройшов, перед тим як пішов у відставку, може хоч трохи з'явиться поваги до людини, та наскільки ви профан у тій царині з якої він пішов за станом здоров'я після катівень у відставку.

Завдання F-16 як універсальної платформи для різноманітного озброєння яке є у західних партнерів, і які ми з екс ссср авіацією не можемо ефективно застосовувати, і, це також про те, щоб відігнати тактичну авіацію від лінії фронту, тому що ракети та радар F-16 кращі і дозволяють вражати цілі на значній відстані. :roll:
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