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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:32
Сегодня ночью наши РСЗОшники устроили оркам сущий ад, стекла в хате, где мы ночуем, ходили ходуном.
Самое смешное, у одного из нас, а нас девять человек в комнате ночевали, лопнул ночью китайский надувной матрас, со зверским скрежетом и хлопком, надо было видеть как все подскочили, схватились за автоматы, а потом поняв ситуацию начали ржать.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:32
detroytred написав:
Уточніть: вже почали навчати чи оголосили про початок тоді-то.
26ь червня почали навчати
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:39
_Mykola_ написав: vt313 написав:
Ще той балабол. Послухати перед сном приємно, але не коментувати.
Якщо не подавити ППО і не захоплювати повітря, то є якась інша тактична модель.
Або як до цього. Дали Ф-16, то давайте Томогавки
Ви прочитайте хто такий Світан, і через що він пройшов, перед тим як пішов у відставку, може хоч трохи з'явиться поваги до людини, та наскільки ви профан у тій царині з якої він пішов за станом здоров'я після катівень у відставку.
Завдання F-16 як універсальної платформи для різноманітного озброєння яке є у західних партнерів, і які ми з екс ссср авіацією не можемо ефективно застосовувати, і, це також про те, щоб відігнати тактичну авіацію від лінії фронту, тому що ракети та радар F-16 кращі і дозволяють вражати цілі на значній відстані.
Гарна людина. Зараз він звичайний блогер, який розказує аби що. Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.
Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:55
Ничего нового он не сказал, это его стандартная демагогия, в которой перемежается характерный для ряда европейцев антиамериканизм (обостренный для венгров итогами 1МВ) с демонстративной "жалостью к украинцам" и даже с некоторыми, на мой взгляд рациональными, мыслями о реальных путях прекращения войны.
Способов изгнать кого-то из ЕС и НАТО, насколько я знаю, не существует. Это пожизненная индульгенция от любых грехов.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:57
vt313 написав:
Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.
Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.
Нам не треба знищувати все ППО, нам потрібно відігнати орківську штурмову авіацію від кордонів і лінії фронту, щоб не давати вільно і прицільно скидати бомби та знищувати нашу техніку керованими боєприпасами з відстані на яку не дістають ПЗРК, з цим 30 бортів з сучасним озброєннім і радарами, впораються. А також, відігнати винищувачі далі від лінії пусків з якої керованими ракетами знищують нашу штурмову авіацію і від якої у нас немає захисту... А також ті ж ХАРМ ефективніші з F-16, а це пряме защищення ППО.
Це він і має на увазі.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:57
freeze написав:
Сегодня ночью наши РСЗОшники устроили оркам сущий ад, стекла в хате, где мы ночуем, ходили ходуном.
Коли атакували шахеди, в одному південному місті підняли винищувачі (можливо, щоб не світити ППО, не знаю). Шахеда збили майже над містом.
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