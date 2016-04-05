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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4465446644674468>
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня ночью наши РСЗОшники устроили оркам сущий ад, стекла в хате, где мы ночуем, ходили ходуном.
Самое смешное, у одного из нас, а нас девять человек в комнате ночевали, лопнул ночью китайский надувной матрас, со зверским скрежетом и хлопком, надо было видеть как все подскочили, схватились за автоматы, а потом поняв ситуацию начали ржать.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Уточніть: вже почали навчати чи оголосили про початок тоді-то.


26ь червня почали навчати
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:39

  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:Ще той балабол. Послухати перед сном приємно, але не коментувати.

Якщо не подавити ППО і не захоплювати повітря, то є якась інша тактична модель.
Або як до цього. Дали Ф-16, то давайте Томогавки :D

Ви прочитайте хто такий Світан, і через що він пройшов, перед тим як пішов у відставку, може хоч трохи з'явиться поваги до людини, та наскільки ви профан у тій царині з якої він пішов за станом здоров'я після катівень у відставку.

Завдання F-16 як універсальної платформи для різноманітного озброєння яке є у західних партнерів, і які ми з екс ссср авіацією не можемо ефективно застосовувати, і, це також про те, щоб відігнати тактичну авіацію від лінії фронту, тому що ракети та радар F-16 кращі і дозволяють вражати цілі на значній відстані. :roll:



Гарна людина. Зараз він звичайний блогер, який розказує аби що. Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.

Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:55

  ЛАД написав:А вот о довольно сволочном интервью Орбана - https://www.dw.com/ru/viktor-orban-my-hotim-spasti-ukrainu/a-66047825.
Оригинал интервью здесь - https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ungarns-ministerpraesident-orban-putin-ist-stabil-84474096.bild.html.
Нужен ли такой член в НАТО и ЕС?

Ничего нового он не сказал, это его стандартная демагогия, в которой перемежается характерный для ряда европейцев антиамериканизм (обостренный для венгров итогами 1МВ) с демонстративной "жалостью к украинцам" и даже с некоторыми, на мой взгляд рациональными, мыслями о реальных путях прекращения войны.

Способов изгнать кого-то из ЕС и НАТО, насколько я знаю, не существует. Это пожизненная индульгенция от любых грехов.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:57

  vt313 написав:Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.

Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.

Нам не треба знищувати все ППО, нам потрібно відігнати орківську штурмову авіацію від кордонів і лінії фронту, щоб не давати вільно і прицільно скидати бомби та знищувати нашу техніку керованими боєприпасами з відстані на яку не дістають ПЗРК, з цим 30 бортів з сучасним озброєннім і радарами, впораються.
А також, відігнати винищувачі далі від лінії пусків з якої керованими ракетами знищують нашу штурмову авіацію і від якої у нас немає захисту...
А також ті ж ХАРМ ефективніші з F-16, а це пряме защищення ППО.

Це він і має на увазі. :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 30 чер, 2023 20:57, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:57

  freeze написав:Сегодня ночью наши РСЗОшники устроили оркам сущий ад, стекла в хате, где мы ночуем, ходили ходуном.

Коли атакували шахеди, в одному південному місті підняли винищувачі (можливо, щоб не світити ППО, не знаю). Шахеда збили майже над містом.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:02

  fler написав:Коли атакували шахеди, в одному південному місті підняли винищувачі (можливо, щоб не світити ППО, не знаю). Шахеда збили майже над містом.

Збивають шахеди і винищувачі, але на Мігах це дуже не проста робота, і вимагає високого професійного вміння пілота.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:03

  Faceless написав:
ЛАД написав:Мы можем делать танки. Возможно, не хуже Леопардов. Делаем?

В Харкові?

ЛАД написав:Мы можем делать дроны в гораздо больших количествах. Не такая уж высокотехнологичная продукция.

Та да, зовсім не технологічна, турецький Baykar то просто фабрика побутових приладів


Туди ж німецький концерн Rheinmetall, який готовий виробляти в Україні танки, системи ППО і боєприпаси.
https://www.unian.ua/weapons/nimeckiy-k ... 50494.html
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  ЛАД написав:А вот о довольно сволочном интервью Орбана - https://www.dw.com/ru/viktor-orban-my-hotim-spasti-ukrainu/a-66047825.
Оригинал интервью здесь - https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ungarns-ministerpraesident-orban-putin-ist-stabil-84474096.bild.html.
Нужен ли такой член в НАТО и ЕС?

Ничего нового он не сказал, это его стандартная демагогия, в которой перемежается характерный для ряда европейцев антиамериканизм (обостренный для венгров итогами 1МВ) с демонстративной "жалостью к украинцам" и даже с некоторыми, на мой взгляд рациональными, мыслями о реальных путях прекращения войны.

Способов изгнать кого-то из ЕС и НАТО, насколько я знаю, не существует. Это пожизненная индульгенция от любых грехов.
У випадку Угорщини це якийсь стокгольмский синдром, бо не знаю як можна не пам'ятати, як над ними познущався совок, окупувавши і витерши ноги об їх суверенітет
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:06

  andrijk777 написав:
  detroytred написав: Якщо б я їх тільки прочитав, то може ще й не так серйозно сприймав, але в отому тривалому інтерв'ю ...
Це треба бачити, як він поводився з журналісткою і взагалі.
Образно - Що це у нас, смертних, думки, а в нього бачення майбутнього, бо в нього тека-то на столі. Якої в нас, смертних, нема.

Ну дійсно я вважав, отже для такого повинні бути залізо-бетонні підстави.
А тут раптом -- "«у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".
Погоджуюсь.
Та розмова з журналісткою була якась надто переконуюча і оптимістична.
Типу я знаю те, чого ви усі не знаєте. Звичайно я повірив йому тоді. Звичайно, я серйозно сприймав його слова. А чому ні?
Сьогодні очевидно що це був пафос і більше нічого.

Я ніколи не сприймав всерьоз ні його вислови, ні (перепрошую) його самого.
Може тому, що я дуже старий, і для мене слово "медійність" токсичне.
Starikan
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