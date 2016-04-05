Сегодня ночью наши РСЗОшники устроили оркам сущий ад, стекла в хате, где мы ночуем, ходили ходуном. Самое смешное, у одного из нас, а нас девять человек в комнате ночевали, лопнул ночью китайский надувной матрас, со зверским скрежетом и хлопком, надо было видеть как все подскочили, схватились за автоматы, а потом поняв ситуацию начали ржать.
vt313 написав:Ще той балабол. Послухати перед сном приємно, але не коментувати.
Якщо не подавити ППО і не захоплювати повітря, то є якась інша тактична модель. Або як до цього. Дали Ф-16, то давайте Томогавки
Ви прочитайте хто такий Світан, і через що він пройшов, перед тим як пішов у відставку, може хоч трохи з'явиться поваги до людини, та наскільки ви профан у тій царині з якої він пішов за станом здоров'я після катівень у відставку.
Завдання F-16 як універсальної платформи для різноманітного озброєння яке є у західних партнерів, і які ми з екс ссср авіацією не можемо ефективно застосовувати, і, це також про те, щоб відігнати тактичну авіацію від лінії фронту, тому що ракети та радар F-16 кращі і дозволяють вражати цілі на значній відстані.
Гарна людина. Зараз він звичайний блогер, який розказує аби що. Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.
Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.
Ничего нового он не сказал, это его стандартная демагогия, в которой перемежается характерный для ряда европейцев антиамериканизм (обостренный для венгров итогами 1МВ) с демонстративной "жалостью к украинцам" и даже с некоторыми, на мой взгляд рациональными, мыслями о реальных путях прекращения войны.
Способов изгнать кого-то из ЕС и НАТО, насколько я знаю, не существует. Это пожизненная индульгенция от любых грехов.
vt313 написав:Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.
Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.
Нам не треба знищувати все ППО, нам потрібно відігнати орківську штурмову авіацію від кордонів і лінії фронту, щоб не давати вільно і прицільно скидати бомби та знищувати нашу техніку керованими боєприпасами з відстані на яку не дістають ПЗРК, з цим 30 бортів з сучасним озброєннім і радарами, впораються. А також, відігнати винищувачі далі від лінії пусків з якої керованими ракетами знищують нашу штурмову авіацію і від якої у нас немає захисту... А також ті ж ХАРМ ефективніші з F-16, а це пряме защищення ППО.
Це він і має на увазі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 30 чер, 2023 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Ничего нового он не сказал, это его стандартная демагогия, в которой перемежается характерный для ряда европейцев антиамериканизм (обостренный для венгров итогами 1МВ) с демонстративной "жалостью к украинцам" и даже с некоторыми, на мой взгляд рациональными, мыслями о реальных путях прекращения войны.
Способов изгнать кого-то из ЕС и НАТО, насколько я знаю, не существует. Это пожизненная индульгенция от любых грехов.
У випадку Угорщини це якийсь стокгольмский синдром, бо не знаю як можна не пам'ятати, як над ними познущався совок, окупувавши і витерши ноги об їх суверенітет
detroytred написав: Якщо б я їх тільки прочитав, то може ще й не так серйозно сприймав, але в отому тривалому інтерв'ю ... Це треба бачити, як він поводився з журналісткою і взагалі. Образно - Що це у нас, смертних, думки, а в нього бачення майбутнього, бо в нього тека-то на столі. Якої в нас, смертних, нема.
Ну дійсно я вважав, отже для такого повинні бути залізо-бетонні підстави. А тут раптом -- "«у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".
Погоджуюсь. Та розмова з журналісткою була якась надто переконуюча і оптимістична. Типу я знаю те, чого ви усі не знаєте. Звичайно я повірив йому тоді. Звичайно, я серйозно сприймав його слова. А чому ні? Сьогодні очевидно що це був пафос і більше нічого.
Я ніколи не сприймав всерьоз ні його вислови, ні (перепрошую) його самого. Може тому, що я дуже старий, і для мене слово "медійність" токсичне.