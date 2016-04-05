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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:07
Ну шо там хутін?
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:09
Ukrainian написав: ЛАД написав:
Так же, как и по кассетным боеприпасам.
Україна як раша з США не підписували угоду про заборону касетних боєприпасів
Тим не менше Захід нас вимушував знищувати і касети, і піхотні міни.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:11
_Mykola_ написав: vt313 написав:
Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.
Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.
Нам не треба знищувати все ППО, нам потрібно відігнати орківську штурмову авіацію від кордонів і лінії фронту, щоб не давати вільно і прицільно скидати бомби та знищувати нашу техніку керованими боєприпасами з відстані на яку не дістають ПЗРК, з цим 30 бортів з сучасним озброєннім і радарами, впораються.
А також, відігнати винищувачі далі від лінії пусків з якої керованими ракетами знищують нашу штурмову авіацію і від якої у нас немає захисту...
А також ті ж ХАРМ ефективніші з F-16, а це пряме защищення ППО.
Це він і має на увазі.
Москальська авіація і так працьює зі своєї території. С300 і Бук-м, достатньо.
Можливо 30 бортів закриють небо, припустимо, над Львовом. І ми, відносно сміливо, відкриемо Львівський аеропорт для пасажирських літаків.
В це можна повірити.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:25
freeze написав:
Сегодня ночью наши РСЗОшники устроили оркам сущий ад
Привіт!
Часом не з третьої ночі "все почалось"?
А то мені наснилось
що...
Що нас попередили, що планується орківська ротація на цю годину і що треба "допомогти" оркам)) - щоб їм менше було забирати своєї живої сили )) краще нехай по кусках своїх забирають
Тож, до ранку і вранці - робота була інтенсивною...
(та й останній тиждень-два - деякі дні теж досить важкі)
п.с.
Ще цікаво, що в новинах пишуть, що наші вже на лівому березі...
А мені тут сниться
що орки періодично пробують теж якийсь міні-наступ робити...
На днях, наче, біля моста крутились і наче на танках...
(а мостів тут 2
)
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:45
Faceless написав:
У випадку Угорщини це якийсь стокгольмский синдром, бо не знаю як можна не пам'ятати, як над ними познущався совок, окупувавши і витерши ноги об їх суверенітет
Мені здається, що в них до сих пір набагато більша образа на Версальський договір та його наслідки (Трансильванія, південні регіони Чехословаччини та ін.). Погано ми тих мад'ярів знаємо.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:27
fler написав:
Але кидатися безпідставно звинуваченнями типу "повія", коли в тебе немає доказів - це занадто
Я бачу тут забули як цей аватар комизився, то нагадаю:
Успіх написав:
тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.
Успіх написав:
Плять, понабирають повій
Успіх написав:
Ну не сцуки - продажні повії/давалки за окуляри?
Успіх написав:
Пропустіть вперед давалок за "очки в очко")))
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:31
Василь-Рівне
Все буде Україна!
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