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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4465446644674468
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:07

Ну шо там хутін?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:09

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Так же, как и по кассетным боеприпасам.
Україна як раша з США не підписували угоду про заборону касетних боєприпасів

Тим не менше Захід нас вимушував знищувати і касети, і піхотні міни.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:11

  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.

Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.

Нам не треба знищувати все ППО, нам потрібно відігнати орківську штурмову авіацію від кордонів і лінії фронту, щоб не давати вільно і прицільно скидати бомби та знищувати нашу техніку керованими боєприпасами з відстані на яку не дістають ПЗРК, з цим 30 бортів з сучасним озброєннім і радарами, впораються.
А також, відігнати винищувачі далі від лінії пусків з якої керованими ракетами знищують нашу штурмову авіацію і від якої у нас немає захисту...
А також ті ж ХАРМ ефективніші з F-16, а це пряме защищення ППО.

Це він і має на увазі. :roll:


Москальська авіація і так працьює зі своєї території. С300 і Бук-м, достатньо.

Можливо 30 бортів закриють небо, припустимо, над Львовом. І ми, відносно сміливо, відкриемо Львівський аеропорт для пасажирських літаків.
В це можна повірити.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:25

Добре, що хоч розказувати сни - ще не заборонили)))

  freeze написав:Сегодня ночью наши РСЗОшники устроили оркам сущий ад
Привіт!
Часом не з третьої ночі "все почалось"? ;)
А то мені наснилось ;) що...
Що нас попередили, що планується орківська ротація на цю годину і що треба "допомогти" оркам)) - щоб їм менше було забирати своєї живої сили )) краще нехай по кусках своїх забирають :mrgreen:
Тож, до ранку і вранці - робота була інтенсивною...
(та й останній тиждень-два - деякі дні теж досить важкі)

п.с.
Ще цікаво, що в новинах пишуть, що наші вже на лівому березі...
А мені тут сниться ;) що орки періодично пробують теж якийсь міні-наступ робити...
На днях, наче, біля моста крутились і наче на танках...
(а мостів тут 2 ;) )
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:45

  Faceless написав:У випадку Угорщини це якийсь стокгольмский синдром, бо не знаю як можна не пам'ятати, як над ними познущався совок, окупувавши і витерши ноги об їх суверенітет

Мені здається, що в них до сих пір набагато більша образа на Версальський договір та його наслідки (Трансильванія, південні регіони Чехословаччини та ін.). Погано ми тих мад'ярів знаємо.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Але кидатися безпідставно звинуваченнями типу "повія", коли в тебе немає доказів - це занадто

Я бачу тут забули як цей аватар комизився, то нагадаю:
  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

  Успіх написав:Плять, понабирають повій

  Успіх написав:Ну не сцуки - продажні повії/давалки за окуляри?

  Успіх написав:Пропустіть вперед давалок за "очки в очко")))
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:31

Українські воїни - незламні!

Василь-Рівне
Все буде Україна! :D
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