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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:07
Ну шо там хутін?
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:09
Ukrainian написав: ЛАД написав:
Так же, как и по кассетным боеприпасам.
Україна як раша з США не підписували угоду про заборону касетних боєприпасів
Тим не менше Захід нас вимушував знищувати і касети, і піхотні міни.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:11
_Mykola_ написав: vt313 написав:
Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.
Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.
Нам не треба знищувати все ППО, нам потрібно відігнати орківську штурмову авіацію від кордонів і лінії фронту, щоб не давати вільно і прицільно скидати бомби та знищувати нашу техніку керованими боєприпасами з відстані на яку не дістають ПЗРК, з цим 30 бортів з сучасним озброєннім і радарами, впораються.
А також, відігнати винищувачі далі від лінії пусків з якої керованими ракетами знищують нашу штурмову авіацію і від якої у нас немає захисту...
А також ті ж ХАРМ ефективніші з F-16, а це пряме защищення ППО.
Це він і має на увазі.
Москальська авіація і так працьює зі своєї території. С300 і Бук-м, достатньо.
Можливо 30 бортів закриють небо, припустимо, над Львовом. І ми, відносно сміливо, відкриемо Львівський аеропорт для пасажирських літаків.
В це можна повірити.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:25
freeze написав:
Сегодня ночью наши РСЗОшники устроили оркам сущий ад
Привіт!
Часом не з третьої ночі "все почалось"?
А то мені наснилось
що...
Що нас попередили, що планується орківська ротація на цю годину і що треба "допомогти" оркам)) - щоб їм менше було забирати своєї живої сили )) краще нехай по кусках своїх забирають
Тож, до ранку і вранці - робота була інтенсивною...
(та й останній тиждень-два - деякі дні теж досить важкі)
п.с.
Ще цікаво, що в новинах пишуть, що наші вже на лівому березі...
А мені тут сниться
що орки періодично пробують теж якийсь міні-наступ робити...
На днях, наче, біля моста крутились і наче на танках...
(а мостів тут 2
)
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:45
Faceless написав:
У випадку Угорщини це якийсь стокгольмский синдром, бо не знаю як можна не пам'ятати, як над ними познущався совок, окупувавши і витерши ноги об їх суверенітет
Мені здається, що в них до сих пір набагато більша образа на Версальський договір та його наслідки (Трансильванія, південні регіони Чехословаччини та ін.). Погано ми тих мад'ярів знаємо.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:31
Василь-Рівне
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:45
Успіх написав:Василь-Рівне
Все буде Україна!
Героям Слава!
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:46
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
більше грошей это не всё. Надо и больше рабочих, которые не будут требовать фантастические зарплаты. Это проще, чем добиться высоких военных налогов.
Є така важлива деталь... ефективність і професійність, низька зарплатня це шлях у нікуди щодо ефективності.
Есть достаточно много малоквалифицированных работ, на которых можно платить не очень много.
Во время войны вполне допустимы и не совсем экономические методы принуждения.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:47
Василь-Рівне написав:
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Ого. Я і половини цього всього не бачив. Потужний воїн. Ну і «унікальний штучний екземпляр».
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:51
Faceless написав:
ЛАД написав:Мы можем делать танки. Возможно, не хуже Леопардов. Делаем?
В Харкові?
Можно и в Харькове.
Или Вы из Киева думаете, что от Харькова одни руины остались?
ЛАД написав:Мы можем делать дроны в гораздо больших количествах. Не такая уж высокотехнологичная продукция.
Та да, зовсім не технологічна, турецький Baykar то просто фабрика побутових приладів
Не знаю конструкцию Байрактаров, судить не могу. Подозреваю, Вы тоже.
Но есть изделия и попроще.
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