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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4466446744684469
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:53

  ЛАД написав:Во время войны вполне допустимы и не совсем экономические методы принуждения.
в 21м веке? очень опасно для власти. сразу зададут вопрос почему ТАМ платят столько, а здесь полстакана риса. И про кофе в нафтогазе спросят.
https://znaj.ua/ru/society/460545-vzhe- ... -na-milyon Лучше напечатать и заплатить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:01

  Starikan написав:
  ЛАД написав:А вот о довольно сволочном интервью Орбана - https://www.dw.com/ru/viktor-orban-my-hotim-spasti-ukrainu/a-66047825.
Оригинал интервью здесь - https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ungarns-ministerpraesident-orban-putin-ist-stabil-84474096.bild.html.
Нужен ли такой член в НАТО и ЕС?

Ничего нового он не сказал, это его стандартная демагогия, в которой перемежается характерный для ряда европейцев антиамериканизм (обостренный для венгров итогами 1МВ) с демонстративной "жалостью к украинцам" и даже с некоторыми, на мой взгляд рациональными, мыслями о реальных путях прекращения войны.

Нового ничего.
Достаточно повторения старого.
А почему антиамериканизм обострен для венгров итогами 1МВ?

Способов изгнать кого-то из ЕС и НАТО, насколько я знаю, не существует. Это пожизненная индульгенция от любых грехов.

Насколько я знаю, Вы правы. Во всяком случае из ЕС, из НАТО не уверен. Но правил самостоятельного выхода из ЕС тоже не было, но когда англичане захотели, то всё же вышли.
Почему и пишу, что надо как-то менять правила. В последнее время зазвучали предложения отказываться от консенсуса. Пока не прошло. Но это надо делать. Возможно, даже ценой сужения ЕС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:29

  Starikan написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Так же, как и по кассетным боеприпасам.
Україна як раша з США не підписували угоду про заборону касетних боєприпасів

Тим не менше Захід нас вимушував знищувати і касети, і піхотні міни.

Запрет противопехотных мин мы подписали.
Кассетные боеприпасы у нас остались и мы их применяем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:34

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Во время войны вполне допустимы и не совсем экономические методы принуждения.
в 21м веке? очень опасно для власти. сразу зададут вопрос почему ТАМ платят столько, а здесь полстакана риса. И про кофе в нафтогазе спросят.
https://znaj.ua/ru/society/460545-vzhe- ... -na-milyon Лучше напечатать и заплатить.

Значит, обойдётся Нафтогаз без кофе.
Я бы заставил выплатить из своего кармана. Как минимум.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:34

  ЛАД написав:Я бы заставил выплатить из своего кармана. Как минимум.
все чуть чуть сложнее. Власть президента держится на силовиках и чиновниках, приходится закрывать глаза на их мелкие шалости, чтобы вертикаль не рухнула. Когда Саша стоматолог начал у своих отжимать бизнесы, всё закончилось 2м майданом. Мне один человек за год говорил, какое недовольство среди крупного и среднего бизнеса и что чивокуня до конца каденции вероятно не досидит.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 чер, 2023 23:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:35

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Я бы заставил выплатить из своего кармана. Как минимум.
все чуть чуть сложнее.

Возможно. Не интересовался подробностями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:50

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Мы можем делать танки. Возможно, не хуже Леопардов. Делаем?

В Харкові?

Можно и в Харькове.
Или Вы из Киева думаете, что от Харькова одни руины остались?


танк без пушки называется мотолыга
на крайняк БТР
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:52

  Starikan написав:
  Faceless написав:У випадку Угорщини це якийсь стокгольмский синдром, бо не знаю як можна не пам'ятати, як над ними познущався совок, окупувавши і витерши ноги об їх суверенітет

Мені здається, що в них до сих пір набагато більша образа на Версальський договір та його наслідки (Трансильванія, південні регіони Чехословаччини та ін.). Погано ми тих мад'ярів знаємо.


Трианон

липшие друзья и соседи: Австрия (эти ладно, жили вместе), Румыния (вот тут п*здец на века), Чехословакия (а этим хули надо?) обкорнали венгров на 50+ территории и населения

конечно, они их любят, как японцы США

но за спиной мадьяров есть Большой Брат, поэтому могут себе позволить
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Василь-Рівне
Все буде Україна! :D

Героям Слава!
Слава нації! Смерть ворогам!
Faceless
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  #<1 ... 4466446744684469
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