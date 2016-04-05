Ничего нового он не сказал, это его стандартная демагогия, в которой перемежается характерный для ряда европейцев антиамериканизм (обостренный для венгров итогами 1МВ) с демонстративной "жалостью к украинцам" и даже с некоторыми, на мой взгляд рациональными, мыслями о реальных путях прекращения войны.
Нового ничего. Достаточно повторения старого. А почему антиамериканизм обострен для венгров итогами 1МВ?
Способов изгнать кого-то из ЕС и НАТО, насколько я знаю, не существует. Это пожизненная индульгенция от любых грехов.
Насколько я знаю, Вы правы. Во всяком случае из ЕС, из НАТО не уверен. Но правил самостоятельного выхода из ЕС тоже не было, но когда англичане захотели, то всё же вышли. Почему и пишу, что надо как-то менять правила. В последнее время зазвучали предложения отказываться от консенсуса. Пока не прошло. Но это надо делать. Возможно, даже ценой сужения ЕС.
ЛАД написав:Я бы заставил выплатить из своего кармана. Как минимум.
все чуть чуть сложнее. Власть президента держится на силовиках и чиновниках, приходится закрывать глаза на их мелкие шалости, чтобы вертикаль не рухнула. Когда Саша стоматолог начал у своих отжимать бизнесы, всё закончилось 2м майданом. Мне один человек за год говорил, какое недовольство среди крупного и среднего бизнеса и что чивокуня до конца каденции вероятно не досидит.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 чер, 2023 23:40, всього редагувалось 4 разів.