RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4467446844694470
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:29

Закрытие медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, стало логичным отголоском мятежа ЧВК «Вагнер», стартовавшего ровно неделю назад. Об увольнении ее сотрудников стало известно 30 июня.

Входящие в эту медиагруппу «Невские новости» объявили о прекращении работы и попрощались с читателями, а в телеграм-канале «Федерального агентства новостей» выпустили прощальное видео, где гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев рассказывает о многолетней борьбе с теми, кто «пытался разрушить страну». То есть с оппозицией.
.......
В финале он отметил, что общий трафик всех СМИ медиагруппы «составляет 300 миллионов уникальных посетителей». И объявил о решении ФАНа: «Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот"».

https://www.fontanka.ru/2023/06/30/72452711/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24861
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5063 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:34

  Faceless написав:
  ЛАД написав:...............
Можно и в Харькове.
Или Вы из Киева думаете, что от Харькова одни руины остались?

Дякуючи ЗСУ ні, але от щодо активізації виробництва танків на момент є сумніви.

Сумніви это хорошо.
Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.

cohan
танк без пушки называется мотолыга
на крайняк БТР

Намекаете на проблемы со стволами? Было такое.
Не знаю подробно как, но проблема решалась.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24861
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5063 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 02:17

  _Mykola_ написав:ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську.

Ідеологією правлячої партії "Слуга народу" є лібертаріанство.
Однак, лібертаріанці вважають, що оподаткування є аморальним, по суті нічим не відрізняється від грабунку (Taxation is Theft) й тому оподаткування слід замінити добровільними методами фінансування послуг, які надаються державою населенню.
При цьому, лібертаріанці є переконаними противниками загального військового обов'язку.
https://petition.president.gov.ua/petition/81472
Honestus
 
Повідомлень: 114
З нами з: 26.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4467446844694470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118138
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5799
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4884)
01.07.2023 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.