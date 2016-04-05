Закрытие медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, стало логичным отголоском мятежа ЧВК «Вагнер», стартовавшего ровно неделю назад. Об увольнении ее сотрудников стало известно 30 июня.
Входящие в эту медиагруппу «Невские новости» объявили о прекращении работы и попрощались с читателями, а в телеграм-канале «Федерального агентства новостей» выпустили прощальное видео, где гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев рассказывает о многолетней борьбе с теми, кто «пытался разрушить страну». То есть с оппозицией. ....... В финале он отметил, что общий трафик всех СМИ медиагруппы «составляет 300 миллионов уникальных посетителей». И объявил о решении ФАНа: «Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот"».
_Mykola_ написав:ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську.
Ідеологією правлячої партії "Слуга народу" є лібертаріанство. Однак, лібертаріанці вважають, що оподаткування є аморальним, по суті нічим не відрізняється від грабунку (Taxation is Theft) й тому оподаткування слід замінити добровільними методами фінансування послуг, які надаються державою населенню. При цьому, лібертаріанці є переконаними противниками загального військового обов'язку. https://petition.president.gov.ua/petition/81472
ЛАД написав:............... Можно и в Харькове. Или Вы из Киева думаете, что от Харькова одни руины остались?
Дякуючи ЗСУ ні, але от щодо активізації виробництва танків на момент є сумніви.
Сумніви это хорошо. Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.
cohan
танк без пушки называется мотолыга на крайняк БТР
Намекаете на проблемы со стволами? Было такое. Не знаю подробно как, но проблема решалась.
Концепция танка должна быть пересмотрена после этой войны. И таки взгляд украинских военных должен быть основным. Тут для харьковских КБ есть где развернуться. Но это больше перспектива. На сегодня достаточно ремонтных заводов, их как минимум 3.
_Mykola_ написав:ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську.
Ідеологією правлячої партії "Слуга народу" є лібертаріанство. Однак, лібертаріанці вважають, що оподаткування є аморальним, по суті нічим не відрізняється від грабунку (Taxation is Theft) й тому оподаткування слід замінити добровільними методами фінансування послуг, які надаються державою населенню. При цьому, лібертаріанці є переконаними противниками загального військового обов'язку. https://petition.president.gov.ua/petition/81472
що ж ви так вибірково цитуєте
- Либертарианцы являются убеждёнными противниками всеобщей воинской обязанности. Они выступают против военного вмешательства в дела других стран и признают лишь защиту от агрессии. ... - Либертарианцы выступают против запретов на владение оружием
не бачили сімейні фото, де навіть 10річні дітки позують з гвинтівками? вони самі собі армія
такий собі підхід, що держава створює мінімум перешкод, але кожен відповідає за себе сам. поки що не для нашої країни, де я б назвав правлячою ідеологією - популізм
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 01 лип, 2023 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Закрытие медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, стало логичным отголоском мятежа ЧВК «Вагнер», стартовавшего ровно неделю назад. Об увольнении ее сотрудников стало известно 30 июня.
Входящие в эту медиагруппу «Невские новости» объявили о прекращении работы и попрощались с читателями, а в телеграм-канале «Федерального агентства новостей» выпустили прощальное видео, где гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев рассказывает о многолетней борьбе с теми, кто «пытался разрушить страну». То есть с оппозицией. ....... В финале он отметил, что общий трафик всех СМИ медиагруппы «составляет 300 миллионов уникальных посетителей». И объявил о решении ФАНа: «Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот"».