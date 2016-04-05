Закрытие медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, стало логичным отголоском мятежа ЧВК «Вагнер», стартовавшего ровно неделю назад. Об увольнении ее сотрудников стало известно 30 июня.
Входящие в эту медиагруппу «Невские новости» объявили о прекращении работы и попрощались с читателями, а в телеграм-канале «Федерального агентства новостей» выпустили прощальное видео, где гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев рассказывает о многолетней борьбе с теми, кто «пытался разрушить страну». То есть с оппозицией. ....... В финале он отметил, что общий трафик всех СМИ медиагруппы «составляет 300 миллионов уникальных посетителей». И объявил о решении ФАНа: «Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот"».
_Mykola_ написав:ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську.
Ідеологією правлячої партії "Слуга народу" є лібертаріанство. Однак, лібертаріанці вважають, що оподаткування є аморальним, по суті нічим не відрізняється від грабунку (Taxation is Theft) й тому оподаткування слід замінити добровільними методами фінансування послуг, які надаються державою населенню. При цьому, лібертаріанці є переконаними противниками загального військового обов'язку. https://petition.president.gov.ua/petition/81472
ЛАД написав:............... Можно и в Харькове. Или Вы из Киева думаете, что от Харькова одни руины остались?
Дякуючи ЗСУ ні, але от щодо активізації виробництва танків на момент є сумніви.
Сумніви это хорошо. Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.
cohan
танк без пушки называется мотолыга на крайняк БТР
Намекаете на проблемы со стволами? Было такое. Не знаю подробно как, но проблема решалась.
Концепция танка должна быть пересмотрена после этой войны. И таки взгляд украинских военных должен быть основным. Тут для харьковских КБ есть где развернуться. Но это больше перспектива. На сегодня достаточно ремонтных заводов, их как минимум 3.
_Mykola_ написав:ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську.
Ідеологією правлячої партії "Слуга народу" є лібертаріанство. Однак, лібертаріанці вважають, що оподаткування є аморальним, по суті нічим не відрізняється від грабунку (Taxation is Theft) й тому оподаткування слід замінити добровільними методами фінансування послуг, які надаються державою населенню. При цьому, лібертаріанці є переконаними противниками загального військового обов'язку. https://petition.president.gov.ua/petition/81472
що ж ви так вибірково цитуєте
- Либертарианцы являются убеждёнными противниками всеобщей воинской обязанности. Они выступают против военного вмешательства в дела других стран и признают лишь защиту от агрессии. ... - Либертарианцы выступают против запретов на владение оружием
не бачили сімейні фото, де навіть 10річні дітки позують з гвинтівками? вони самі собі армія
такий собі підхід, що держава створює мінімум перешкод, але кожен відповідає за себе сам. поки що не для нашої країни, де я б назвав правлячою ідеологією - популізм
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 01 лип, 2023 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Закрытие медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, стало логичным отголоском мятежа ЧВК «Вагнер», стартовавшего ровно неделю назад. Об увольнении ее сотрудников стало известно 30 июня.
Входящие в эту медиагруппу «Невские новости» объявили о прекращении работы и попрощались с читателями, а в телеграм-канале «Федерального агентства новостей» выпустили прощальное видео, где гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев рассказывает о многолетней борьбе с теми, кто «пытался разрушить страну». То есть с оппозицией. ....... В финале он отметил, что общий трафик всех СМИ медиагруппы «составляет 300 миллионов уникальных посетителей». И объявил о решении ФАНа: «Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот"».
Проте через міністра Резнікова реалізація цього плану затягнулася на місяці. Сталося це через корупцію чи непрофесійність – не так важливо.
Важливий сам факт того, що для переходу до системного рішення проблеми міністерству знадобилися місяці. За ці місяці держава вже могла зекономити мільярди гривень. Ціни в закупівлях інших оборонних замовників це ще раз підтверджують. Мільярди, які саме ж Міноборони могло витратити на зброю для наших бійців і врятувати тисячі життів наших воїнів.
Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ… тільки так ВСІ будуть …
Умовний безробітний вітальян як віддасть свій борг ЗСУ? Тоді треба не на доходи, а на Мівіну податок. Щоб і він взяв участь . Або на повідомлення податок. От написав він 4558 постів за останні 12 місяців - сплати 45 тисяч у фонд «повернись живим» .
Однозначно потрібно було і до війни знаходити варіанти всіх без виключення оподатковувати, а зараз тим більше. Багатьох умовних реальний шанс через податок на нерухомість залучити до фінансування держави. Ну і оперативно переглянути систему оподаткування, а то на місцях де є в/ч зараз підвалили неочікувані гіпердоходи через те, що 60% подохідного іде в місцевий бюджет. І починають десь барабани купляти, а десь в райцентрах за сотні млн стадіон підправляти. Як мінімум не давати місцевим князькам такий ласий шматок.
ЛАД написав:............... Можно и в Харькове. Или Вы из Киева думаете, что от Харькова одни руины остались?
Дякуючи ЗСУ ні, але от щодо активізації виробництва танків на момент є сумніви.
Сумніви это хорошо. Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.
Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть
До України минулого тижня приїжджав директор ЦРУ Вільям Бернс. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та найвищим військовим керівництвом. Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на українських та американських чиновників, обізнаних у перебігу візиту. Військове керівництво України передало Бернсу оптимістичну впевненість у своїй меті повернути собі значну територію до осені, перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордону з Кримом і просуватися далі на сході — а потім переговори з Москвою, пише газета із посиланням на трьох людей, що знають про план. В ідеальному сценарії, який схвалила Україна, Сили оборони отримають важелі впливу на Росію, відправивши війська та потужне озброєння на кордон України з Кримом, взявши «в заручники» півострів, на якому базується російський Чорноморський флот. За словами українських офіційних осіб, погоджуючись не захоплювати Крим силою, Київ потім вимагатиме, щоб Росія прийняла будь-які гарантії безпеки, які Україна може отримати від Заходу. І що це означає?