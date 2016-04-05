RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4468446944704471
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:25

  Hotab написав:Або на повідомлення податок. От написав він 4558 постів за останні 12 місяців - сплати 45 тисяч у фонд «повернись живим» .
на форуме пишут все присутствующие, а платить должен только vitaliian. :D потому что он тебе не нравится :D может еще отдельную Конституцию для vitaliian напишем? хотя ты вряд ли знаешь что это. Иначе уже предложил бы.

хотаб я давно не ищу в твоих постах логики, пиши хотя бы с юмором, если уже что-то пишешь.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18114
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:41

  fler написав:І що це означає? :roll:

На WP ця стаття доступна тільки по підписці, але я знайшов ось це:
https://www.nytimes.com/live/2023/06/30 ... and-others
За словами людей, поінформованих про поїздку, директор ЦРУ відвідав Київ у червні для розмов з високопосадовцями України, включно з обговоренням їхніх планів щодо контрнаступу.

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс був там не для того, щоб надавати тактичні поради щодо контрнаступу, а замість цього для обговорення питань розвідки, сказав один із людей, які побажали залишитися анонімними.

Серед зустрічей відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Києві, столиці України. Офіційний представник США сказав, що пан Бернс підтвердив американські зобов’язання продовжувати обмін розвідданими, як це було під час інших поїздок.

Секретна поїздка, додав чиновник, відбулася перед тим, як минулого тижня Євген В. Пригожин і його приватна військова компанія «Вагнер» припинили спроби витіснити високопоставлених російських військових лідерів.

Деталі обговорення пана Бернса були незрозумілими. Але українські посадовці інформували високопоставлених чиновників США про свої плани щодо контрнаступу, бажання повернути великі території на півдні України та сподівання, що ефективні результати в контрнаступі можуть підвищити їхні шанси на досягнення кращої угоди в будь-яких переговорах. , особливо якщо російські війська вийдуть з літніх боїв розбитими.

Раніше The Washington Post повідомляла про поїздку пана Бернса до Києва та повідомляла, що українські офіційні особи поінформували його про свої плани повернути окуповані Росією території та розпочати переговори про припинення вогню з Москвою до кінця року.

Американські офіційні особи заявили, що контрнаступ просувається повільніше , ніж деякі очікували, а захист Росії виявився впертим. Але офіційні особи також сказали, що основні зусилля цього поштовху ще не досягли результатів, і ще занадто рано говорити про те, які перемоги можуть отримати українці, і який вплив матиме цей поштовх на майбутні мирні переговори.

Різницю в статтях самі бачите.
Water
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Гарна людина. Зараз він звичайний блогер, який розказує аби що. Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.

Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.

Не треба переоцінювати російське ППО. Воно 11 місяців знаходиться під постійною дією HARM і більше року відстрілюється Хаймарсами.
Запаси ракет окрім старих до С-300 серйозно виснажені спробами стріляти по тим самим Хаймарсам + великим ракетам РСЗВ, Точкам та малим БПЛА. На одну ціль зазвичай виконується багато пусків. Запаси фронтового ППО постійно під дією уламків снарядів нашої артилерії та міноментів. Ще частина ППО знищена при битві за Зміїний. Багато чого знищено на першому етапі війни.
Denik
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4468446944704471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118144
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5802
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8597)
01.07.2023 10:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.