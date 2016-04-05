Додано: Суб 01 лип, 2023 10:41

fler написав: І що це означає? І що це означає?

На WP ця стаття доступна тільки по підписці, але я знайшов ось це:За словами людей, поінформованих про поїздку, директор ЦРУ відвідав Київ у червні для розмов з високопосадовцями України, включно з обговоренням їхніх планів щодо контрнаступу.Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс був там не для того, щоб надавати тактичні поради щодо контрнаступу, а замість цього для обговорення питань розвідки, сказав один із людей, які побажали залишитися анонімними.Серед зустрічей відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Києві, столиці України. Офіційний представник США сказав, що пан Бернс підтвердив американські зобов’язання продовжувати обмін розвідданими, як це було під час інших поїздок.Секретна поїздка, додав чиновник, відбулася перед тим, як минулого тижня Євген В. Пригожин і його приватна військова компанія «Вагнер» припинили спроби витіснити високопоставлених російських військових лідерів.Деталі обговорення пана Бернса були незрозумілими. Але українські посадовці інформували високопоставлених чиновників США про свої плани щодо контрнаступу, бажання повернути великі території на півдні України та сподівання, що ефективні результати в контрнаступі можуть підвищити їхні шанси на досягнення кращої угоди в будь-яких переговорах. , особливо якщо російські війська вийдуть з літніх боїв розбитими.Раніше The Washington Post повідомляла про поїздку пана Бернса до Києва та повідомляла, що українські офіційні особи поінформували його про свої плани повернути окуповані Росією території та розпочати переговори про припинення вогню з Москвою до кінця року.Американські офіційні особи заявили, що контрнаступ просувається повільніше , ніж деякі очікували, а захист Росії виявився впертим. Але офіційні особи також сказали, що основні зусилля цього поштовху ще не досягли результатів, і ще занадто рано говорити про те, які перемоги можуть отримати українці, і який вплив матиме цей поштовх на майбутні мирні переговори.Різницю в статтях самі бачите.