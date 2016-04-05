Hotab написав:Або на повідомлення податок. От написав він 4558 постів за останні 12 місяців - сплати 45 тисяч у фонд «повернись живим» .
на форуме пишут все присутствующие, а платить должен только vitaliian. потому что он тебе не нравится может еще отдельную Конституцию для vitaliian напишем? хотя ты вряд ли знаешь что это. Иначе уже предложил бы.
хотаб я давно не ищу в твоих постах логики, пиши хотя бы с юмором, если уже что-то пишешь.
На WP ця стаття доступна тільки по підписці, але я знайшов ось це: https://www.nytimes.com/live/2023/06/30 ... and-others За словами людей, поінформованих про поїздку, директор ЦРУ відвідав Київ у червні для розмов з високопосадовцями України, включно з обговоренням їхніх планів щодо контрнаступу.
Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс був там не для того, щоб надавати тактичні поради щодо контрнаступу, а замість цього для обговорення питань розвідки, сказав один із людей, які побажали залишитися анонімними.
Серед зустрічей відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Києві, столиці України. Офіційний представник США сказав, що пан Бернс підтвердив американські зобов’язання продовжувати обмін розвідданими, як це було під час інших поїздок.
Секретна поїздка, додав чиновник, відбулася перед тим, як минулого тижня Євген В. Пригожин і його приватна військова компанія «Вагнер» припинили спроби витіснити високопоставлених російських військових лідерів.
Деталі обговорення пана Бернса були незрозумілими. Але українські посадовці інформували високопоставлених чиновників США про свої плани щодо контрнаступу, бажання повернути великі території на півдні України та сподівання, що ефективні результати в контрнаступі можуть підвищити їхні шанси на досягнення кращої угоди в будь-яких переговорах. , особливо якщо російські війська вийдуть з літніх боїв розбитими.
Раніше The Washington Post повідомляла про поїздку пана Бернса до Києва та повідомляла, що українські офіційні особи поінформували його про свої плани повернути окуповані Росією території та розпочати переговори про припинення вогню з Москвою до кінця року.
Американські офіційні особи заявили, що контрнаступ просувається повільніше , ніж деякі очікували, а захист Росії виявився впертим. Але офіційні особи також сказали, що основні зусилля цього поштовху ще не досягли результатів, і ще занадто рано говорити про те, які перемоги можуть отримати українці, і який вплив матиме цей поштовх на майбутні мирні переговори.
vt313 написав:Гарна людина. Зараз він звичайний блогер, який розказує аби що. Але повірити що 30 Ф-16 знищать все ППО це вже занадто.
Якби він сказав, що потрібно 1000, то є якась підстава для дискусій.
Не треба переоцінювати російське ППО. Воно 11 місяців знаходиться під постійною дією HARM і більше року відстрілюється Хаймарсами. Запаси ракет окрім старих до С-300 серйозно виснажені спробами стріляти по тим самим Хаймарсам + великим ракетам РСЗВ, Точкам та малим БПЛА. На одну ціль зазвичай виконується багато пусків. Запаси фронтового ППО постійно під дією уламків снарядів нашої артилерії та міноментів. Ще частина ППО знищена при битві за Зміїний. Багато чого знищено на першому етапі війни.
yama написав:Чи був хоч гіпотетичний шанс заховатися ? <...> Чи був хоч якийсь шанс добігти до якогось підвалу, я розумію що від прямого влучання жоден підвал не врятує.
Ні. "Свою" ракети ти не чуєш, усе залежить від твоєї вдачі. Підвал життів не врятував.
yama написав:Скільки хвилин летить іскандер ?Чи була вчасно оголошена тривога?
Краматорськ -- це один із прифронтових населених пунктів. Зазвичай тут сигнали повітряних тривог подаються після того, як був здійснений вже приліт. Тоді було так само. Зазначу, що ракети летіли низько. Їх можна було сплутати зі самолетами.
sashaqbl написав:...точніше повна її відсутність. Магазини, кафешки - все працює. Ніхто нікуди не ховається при ввімкненні тривоги.
Під час тривог не працюють банки. У деяких інших закладах повідомляють про тревоги й рекомендують пройти до укриттів, сховищ тощо.
Оновлення по ситуації на Півдні. https://deepstatemap.live/#13/47.7374/36.8504 Орки повідомляють про зайняття ЗСУ села Старомайорське. Враховуючи, що лінія просування ЗСУ східніше - це десь на кілометр на північ від дороги Керменчик-Старомлинівка, то і з села Урожайне орки відійдуть через неможливість його забезпечувати. У села Завітне Бажання буде та сама участь. Після цього настане черга села Приютне, бо комунікації до нього теж будуть під вогневим контролем ЗСУ. На певний час о орків є шанс лише закріпитися по лінії річки Степове - Новоукраїнське - Ремівка - Володине - Старомлинівка.
Hotab написав:Звичайне ІПСО. Сидить весною 2023 року умовний напівватан в окупованому Бердянську і сумнівається, чи брати паспорт з куркою , чи брати номер на машину і т. д. А потім і працювати в їх «держорганах» Буданов сказав і він вирішив почекати. А тут і літній наступ. Він ще чекає, надія є. Так дивись тисячі людей від співпраці стримав.
И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?
Ой+ написав: Ну і оперативно переглянути систему оподаткування, а то на місцях де є в/ч зараз підвалили неочікувані гіпердоходи через те, що 60% подохідного іде в місцевий бюджет. І починають десь барабани купляти, а десь в райцентрах за сотні млн стадіон підправляти. Як мінімум не давати місцевим князькам такий ласий шматок.
проблема не з доходом на місцях а з тим що цими коштами розпоряджається група осіб мало ким контрольована. а так ці кошти можна було б пустити і на дитсадки і на школи і на лікарні.