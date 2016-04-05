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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лип, 2023 14:28
Shaman написав:
взагалі то розпоряджається влада, яку обрала громада. що ніхто ніколи не цікавився, кого обирають? а хто ж обирав - чи забив на це?
через отаке мислення ми й живемо в лайні.
управлінця потрібно не тільки призначити (обрати), але ще й контролювати його.
а у особливо важливих випадках самому приймати рішення.
не хоче народ контролювати та у важливих випадках приймати сам рішення? то будуть стадіони та барабани.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 14:53
дэн написав:
И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?
Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 15:31
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
............
Дякуючи ЗСУ ні, але от щодо активізації виробництва танків на момент є сумніви.
Сумніви это хорошо.
Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.
Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть
Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.
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