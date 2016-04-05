RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4470447144724473>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:28

  Shaman написав:взагалі то розпоряджається влада, яку обрала громада. що ніхто ніколи не цікавився, кого обирають? а хто ж обирав - чи забив на це? :D


через отаке мислення ми й живемо в лайні.
управлінця потрібно не тільки призначити (обрати), але ще й контролювати його.
а у особливо важливих випадках самому приймати рішення.
не хоче народ контролювати та у важливих випадках приймати сам рішення? то будуть стадіони та барабани.
mephala
 
Повідомлень: 8397
З нами з: 07.04.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:53

  дэн написав:И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?

Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani.
Honestus
 
Повідомлень: 115
З нами з: 26.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:............
Дякуючи ЗСУ ні, але от щодо активізації виробництва танків на момент є сумніви.

Сумніви это хорошо.
Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.


Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть

Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24866
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5063 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Сумніви это хорошо.
Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.


Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть

Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.


Все таки умови трохи інші, не можна так прямолінійно натягати приклади 2СВ на сьогодення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33232
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7754 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:45

  cohan написав:
  ЛАД написав:cohan
танк без пушки называется мотолыга
на крайняк БТР

Намекаете на проблемы со стволами? Было такое.
Не знаю подробно как, но проблема решалась.


никак она не решалась,
из ЗИПов она решалсь: под пакистанский контракт с политехов и военок даже танки достали и отправили
.....

А как выполнили заказ Таиланда?
С переносами сроков и затяжками, но 49 танков поставили. Причём, Оплот, а не Булат.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24866
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5063 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  дэн написав:И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?

Ха-ха.
За 2 місяці (як раз перед "єдиним днем голосування в підорашці") буде просуваняя як біля Василівки так і вздовж річки Мокрі Яли. В результаті цих 2 просувань під стабільним вогневим контролем GMLRS опиниться Мелітополь і GMLRS почнуть діставати до Бердянська.
Минулого року лінія фронту на Херсонщині була 180 км, а зараз від Каховського моря до Вугледару - лише 140 км.
Виробництво Хаймарсів зросло десь удвічі (за військовим бюджетом США 2023 року дозволялося укладати контракти на 108 тис. ракет GMLRS). Артилерія орків за 2 місяці буде сильно розбитою.
Це означає, що щільність вогню Хаймарсами буде десь утричі більшою за Херсонщину. Розбиватися будуть як місця розташування збройних сил орків, місця дислокації росгвардії та фсб, службові будівлі якоїсь місцевої поліції та окупаційної "влади".
Так що ті, що зараз стоять у 2-місячних чергах мають високий шанс задвухсотитися прямо в будівлях місцевої "влади".
Denik
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:50

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть

Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.


Все таки умови трохи інші, не можна так прямолінійно натягати приклади 2СВ на сьогодення

Что не так?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24866
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5063 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:53

  Denik написав:
  дэн написав:И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?

Ха-ха.
За 2 місяці (як раз перед "єдиним днем голосування в підорашці") буде просуваняя як біля Василівки так і вздовж річки Мокрі Яли. В результаті цих 2 просувань під стабільним вогневим контролем GMLRS опиниться Мелітополь і GMLRS почнуть діставати до Бердянська.
Минулого року лінія фронту на Херсонщині була 180 км, а зараз від Каховського моря до Вугледару - лише 140 км.
Виробництво Хаймарсів зросло десь удвічі (за військовим бюджетом США 2023 року дозволялося укладати контракти на 108 тис. ракет GMLRS). Артилерія орків за 2 місяці буде сильно розбитою.
Це означає, що щільність вогню Хаймарсами буде десь утричі більшою за Херсонщину. Розбиватися будуть як місця розташування збройних сил орків, місця дислокації росгвардії та фсб, службові будівлі якоїсь місцевої поліції та окупаційної "влади".
Так що ті, що зараз стоять у 2-місячних чергах мають високий шанс задвухсотитися прямо в будівлях місцевої "влади".

У Вас сведения прямо из Генштаба?
Вам каждое утро звонит с докладом Шаптала или лично Залужный?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24866
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5063 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 16:02

  mephala написав:
  Shaman написав:взагалі то розпоряджається влада, яку обрала громада. що ніхто ніколи не цікавився, кого обирають? а хто ж обирав - чи забив на це? :D
через отаке мислення ми й живемо в лайні.
управлінця потрібно не тільки призначити (обрати), але ще й контролювати його.
а у особливо важливих випадках самому приймати рішення.
не хоче народ контролювати та у важливих випадках приймати сам рішення? то будуть стадіони та барабани.

Як тільки я чую
контролювати/забороняти/обмежувати/наказувати для мене це= ЗЛОМАТИ
Якщо ж я чую
дозволяти/допомагати/розширювати/хвалити для мене це= СТВОРИТИ

Так от
поки піпл буде тащитись від тго що комусь заборонили і вимагати ще більшого контролю і розширення повноважень контролюючих органів
До того часу він буде дурним і бідним....

Потрібні пояснення чому?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26295
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 16:06

  ЛАД написав:Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.

В 40-42 роках рівень життя був в рази нижчий ніж зараз. Якщо рівень життя в Україні впаде до рівня 40-42 років(як пропонуєте ви) то звалить ще 10 мільйонів, зокрема я точно звалю.
Ось ви, ЛАД, конкретно лишитесь і будете копати траншеї і вкалувати на тракторному заводі. Готові?
Надіюсь ви зрозуміли мою думку і більше не будете писати що "Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4470447144724473>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.