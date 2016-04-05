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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лип, 2023 14:28
Shaman написав:
взагалі то розпоряджається влада, яку обрала громада. що ніхто ніколи не цікавився, кого обирають? а хто ж обирав - чи забив на це?
через отаке мислення ми й живемо в лайні.
управлінця потрібно не тільки призначити (обрати), але ще й контролювати його.
а у особливо важливих випадках самому приймати рішення.
не хоче народ контролювати та у важливих випадках приймати сам рішення? то будуть стадіони та барабани.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 14:53
дэн написав:
И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?
Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 15:31
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
............
Дякуючи ЗСУ ні, але от щодо активізації виробництва танків на момент є сумніви.
Сумніви это хорошо.
Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.
Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть
Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 15:42
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Сумніви это хорошо.
Но завод целый. Проблемы, скорее, могут быть с персоналом. Но в Харьков уже вернулись очень многие.
Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть
Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.
Все таки умови трохи інші, не можна так прямолінійно натягати приклади 2СВ на сьогодення
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Додано: Суб 01 лип, 2023 15:45
cohan написав: ЛАД написав:cohan
танк без пушки называется мотолыга
на крайняк БТР
Намекаете на проблемы со стволами? Было такое.
Не знаю подробно как, но проблема решалась.
никак она не решалась,
из ЗИПов она решалсь: под пакистанский контракт с политехов и военок даже танки достали и отправили
.....
А как выполнили заказ Таиланда?
С переносами сроков и затяжками, но 49 танков поставили. Причём, Оплот, а не Булат.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 15:45
дэн написав:
И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?
Ха-ха.
За 2 місяці (як раз перед "єдиним днем голосування в підорашці") буде просуваняя як біля Василівки так і вздовж річки Мокрі Яли. В результаті цих 2 просувань під стабільним вогневим контролем GMLRS опиниться Мелітополь і GMLRS почнуть діставати до Бердянська.
Минулого року лінія фронту на Херсонщині була 180 км, а зараз від Каховського моря до Вугледару - лише 140 км.
Виробництво Хаймарсів зросло десь удвічі (за військовим бюджетом США 2023 року дозволялося укладати контракти на 108 тис. ракет GMLRS). Артилерія орків за 2 місяці буде сильно розбитою.
Це означає, що щільність вогню Хаймарсами буде десь утричі більшою за Херсонщину. Розбиватися будуть як місця розташування збройних сил орків, місця дислокації росгвардії та фсб, службові будівлі якоїсь місцевої поліції та окупаційної "влади".
Так що ті, що зараз стоять у 2-місячних чергах мають високий шанс задвухсотитися прямо в будівлях місцевої "влади".
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Додано: Суб 01 лип, 2023 15:50
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
..........
Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть
Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.
Все таки умови трохи інші, не можна так прямолінійно натягати приклади 2СВ на сьогодення
Что не так?
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Додано: Суб 01 лип, 2023 15:53
Denik написав: дэн написав:
И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?
Ха-ха.
За 2 місяці (як раз перед "єдиним днем голосування в підорашці") буде просуваняя як біля Василівки так і вздовж річки Мокрі Яли. В результаті цих 2 просувань під стабільним вогневим контролем GMLRS опиниться Мелітополь і GMLRS почнуть діставати до Бердянська.
Минулого року лінія фронту на Херсонщині була 180 км, а зараз від Каховського моря до Вугледару - лише 140 км.
Виробництво Хаймарсів зросло десь удвічі (за військовим бюджетом США 2023 року дозволялося укладати контракти на 108 тис. ракет GMLRS). Артилерія орків за 2 місяці буде сильно розбитою.
Це означає, що щільність вогню Хаймарсами буде десь утричі більшою за Херсонщину. Розбиватися будуть як місця розташування збройних сил орків, місця дислокації росгвардії та фсб, службові будівлі якоїсь місцевої поліції та окупаційної "влади".
Так що ті, що зараз стоять у 2-місячних чергах мають високий шанс задвухсотитися прямо в будівлях місцевої "влади".
У Вас сведения прямо из Генштаба?
Вам каждое утро звонит с докладом Шаптала или лично Залужный?
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Додано: Суб 01 лип, 2023 16:02
mephala написав: Shaman написав:
взагалі то розпоряджається влада, яку обрала громада. що ніхто ніколи не цікавився, кого обирають? а хто ж обирав - чи забив на це?
через отаке мислення ми й живемо в лайні.
управлінця потрібно не тільки призначити (обрати), але ще й контролювати його.
а у особливо важливих випадках самому приймати рішення.
не хоче народ контролювати та у важливих випадках приймати сам рішення? то будуть стадіони та барабани.
Як тільки я чую
контролювати/забороняти/обмежувати/наказувати для мене це= ЗЛОМАТИ
Якщо ж я чую
дозволяти/допомагати/розширювати/хвалити для мене це= СТВОРИТИ
Так от
поки піпл буде тащитись від тго що комусь заборонили і вимагати ще більшого контролю і розширення повноважень контролюючих органів
До того часу він буде дурним і бідним....
Потрібні пояснення чому?
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Додано: Суб 01 лип, 2023 16:06
ЛАД написав:
Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.
В 40-42 роках рівень життя був в рази нижчий ніж зараз. Якщо рівень життя в Україні впаде до рівня 40-42 років(як пропонуєте ви) то звалить ще 10 мільйонів, зокрема я точно звалю.
Ось ви, ЛАД, конкретно лишитесь і будете копати траншеї і вкалувати на тракторному заводі. Готові?
Надіюсь ви зрозуміли мою думку і більше не будете писати що "Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года".
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