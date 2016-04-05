andrijk777
+ Ще забули "шаражки" та конструкторські бюро лагерного типу.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 16:21
andrijk777
+ Ще забули "шаражки" та конструкторські бюро лагерного типу.
Додано: Суб 01 лип, 2023 16:21
Shaman ,
Ігнесіус відомий знатний маніпулятор. Не потрібно шукати там істину.
Вже хочаб відкрито не принижує Україну, співчуваючи своїм друзям з Росії , та розказуючи про космополітизм, і на тому подяка.
Віталік, ти мені якраз подобаєшся. Але для дуже вузьких цілей .
А платити повинен ти, то бо ти безробітний. Отже податок на доходи з тебе не взяти. . Не виходиш з хати ніколи. Отже тебе неможливо ні на траншею рити відправити, ні на фронт. То як нам реалізувати думку Миколи щодо участі кожного в боротьбі держави за незалежність?
Щодо другої частини: у мене ж нема мети тебе чи розвеселити, чи сподобатись, чи розказати щось таке, щоб тобі здалось логічним і цікавим. Ти надто неважливий для мене. Якщо хочеш, можеш залишати свій фідбек на мої пости , звичайно. Але змінюватись задля тебе я не планую .
Додано: Суб 01 лип, 2023 16:45
І де я таке пропонував?
Траншеи копать не пойду - толку не будет, здоровья уже не хватит. А за станок мог бы и встать (опять же не на 12 часов).
Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...
Можно, в принципе, если на нашу армию работает весь мир и даёт по первому требованию всё необходимое оружие.
Подробнее не буду, чтобы не вызвать истерику у диванных патриотов.
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