RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4470447144724473
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 16:21

andrijk777
+ Ще забули "шаражки" та конструкторські бюро лагерного типу.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4566
З нами з: 09.02.09
Подякував: 649 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 16:21

Shaman ,
що ж ви так вибірково цитуєте


Ігнесіус відомий знатний маніпулятор. Не потрібно шукати там істину.
Вже хочаб відкрито не принижує Україну, співчуваючи своїм друзям з Росії , та розказуючи про космополітизм, і на тому подяка.
  vitaliian написав:
  Hotab написав:Або на повідомлення податок. От написав він 4558 постів за останні 12 місяців - сплати 45 тисяч у фонд «повернись живим» .
на форуме пишут все присутствующие, а платить должен только vitaliian. :D потому что он тебе не нравится :D может еще отдельную Конституцию для vitaliian напишем? хотя ты вряд ли знаешь что это. Иначе уже предложил бы.

хотаб я давно не ищу в твоих постах логики, пиши хотя бы с юмором, если уже что-то пишешь.

Віталік, ти мені якраз подобаєшся. Але для дуже вузьких цілей . :lol:
А платити повинен ти, то бо ти безробітний. Отже податок на доходи з тебе не взяти. . Не виходиш з хати ніколи. Отже тебе неможливо ні на траншею рити відправити, ні на фронт. То як нам реалізувати думку Миколи щодо участі кожного в боротьбі держави за незалежність?

Щодо другої частини: у мене ж нема мети тебе чи розвеселити, чи сподобатись, чи розказати щось таке, щоб тобі здалось логічним і цікавим. Ти надто неважливий для мене. Якщо хочеш, можеш залишати свій фідбек на мої пости , звичайно. Але змінюватись задля тебе я не планую :mrgreen: .
Hotab
 
Повідомлень: 9273
З нами з: 15.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 16:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.

В 40-42 роках рівень життя був в рази нижчий ніж зараз. Якщо рівень життя в Україні впаде до рівня 40-42 років(як пропонуєте ви) то звалить ще 10 мільйонів, зокрема я точно звалю.
Ось ви, ЛАД, конкретно лишитесь і будете копати траншеї і вкалувати на тракторному заводі. Готові?
Надіюсь ви зрозуміли мою думку і більше не будете писати що "Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года".

І де я таке пропонував? :shock:
Траншеи копать не пойду - толку не будет, здоровья уже не хватит. А за станок мог бы и встать (опять же не на 12 часов).
Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...
Можно, в принципе, если на нашу армию работает весь мир и даёт по первому требованию всё необходимое оружие.
Подробнее не буду, чтобы не вызвать истерику у диванных патриотов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24866
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5063 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4470447144724473
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.