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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лип, 2023 16:21
andrijk777
+ Ще забули "шаражки" та конструкторські бюро лагерного типу.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 16:21
Shaman
,
що ж ви так вибірково цитуєте
Ігнесіус відомий знатний маніпулятор. Не потрібно шукати там істину.
Вже хочаб відкрито не принижує Україну, співчуваючи своїм друзям з Росії , та розказуючи про космополітизм, і на тому подяка.
vitaliian написав: Hotab написав:
Або на повідомлення податок. От написав він 4558 постів за останні 12 місяців - сплати 45 тисяч у фонд «повернись живим» .
на форуме пишут все присутствующие, а платить должен только vitaliian.
потому что он тебе не нравится
может еще отдельную Конституцию для vitaliian напишем? хотя ты вряд ли знаешь что это. Иначе уже предложил бы.
хотаб я давно не ищу в твоих постах логики, пиши хотя бы с юмором, если уже что-то пишешь.
Віталік, ти мені якраз подобаєшся. Але для дуже вузьких цілей .
А платити повинен ти, то бо ти безробітний. Отже податок на доходи з тебе не взяти. . Не виходиш з хати ніколи. Отже тебе неможливо ні на траншею рити відправити, ні на фронт. То як нам реалізувати думку Миколи щодо участі кожного в боротьбі держави за незалежність?
Щодо другої частини: у мене ж нема мети тебе чи розвеселити, чи сподобатись, чи розказати щось таке, щоб тобі здалось логічним і цікавим. Ти надто неважливий для мене. Якщо хочеш, можеш залишати свій фідбек на мої пости , звичайно. Але змінюватись задля тебе я не планую
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Hotab
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Додано: Суб 01 лип, 2023 16:45
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.
В 40-42 роках рівень життя був в рази нижчий ніж зараз. Якщо рівень життя в Україні впаде до рівня 40-42 років(як пропонуєте ви)
то звалить ще 10 мільйонів, зокрема я точно звалю.
Ось ви, ЛАД, конкретно лишитесь і будете копати траншеї і вкалувати на тракторному заводі. Готові?
Надіюсь ви зрозуміли мою думку і більше не будете писати що "Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года".
І де я таке пропонував?
Траншеи копать не пойду - толку не будет, здоровья уже не хватит. А за станок мог бы и встать (опять же не на 12 часов).
Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...
Можно, в принципе, если на нашу армию работает весь мир и даёт по первому требованию всё необходимое оружие.
Подробнее не буду, чтобы не вызвать истерику у диванных патриотов.
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ЛАД
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Додано: Суб 01 лип, 2023 17:16
ЛАД написав:
Траншеи копать не пойду - толку не будет, здоровья уже не хватит. А за станок мог бы и встать (опять же не на 12 часов).
А вас що питати будуть? В 1942 питали когось? Ну альтернатива звичайно була - здохнути з голоду.
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andrijk777
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Додано: Суб 01 лип, 2023 17:22
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5592435:Faceless"]
..........
Я натякаю на те, що розгортати активність в фактично прикордонному місті, що активно обстрілюється й зараз, а при активізації виробництва - буде в рази сильніше, не виглядає доцільним. І побудувати нічого не встигнуть
Волков бояться - в лес не ходить.
В 1940 в Великобритании заводы остановились? А бомбили сильно.
Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода.
Все таки умови трохи інші, не можна так прямолінійно натягати приклади 2СВ на сьогодення
Что не так?[/quote]Інша ситуація в плані альтернатив і доцільності. Виробництво стало набагато технологічніше (просто "приставити до станка" не допоможе), якісь потенційно вироблені машини ризиком ще більшої кількості жертв серед населення, і, можливо, знищення заводу взагалі, при можливості отримати/купити їх від союзників - думаю, невиправдані
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Додано: Суб 01 лип, 2023 17:31
дэн написав:
И сработал эффект пружины, очередь на паспорт два месяца, блеф это хорошо, когда джентельменам верят на слово, а когда вера иссякает?
Забув додати, що потім за цими ж паспортами і насильно мобілізують. Як раз артилерія орків в той час буде суттєво розбита - будуть воювати як вагнерівці з АК-74 м'ясом але без підтримки арти.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 17:35
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Траншеи копать не пойду - толку не будет, здоровья уже не хватит. А за станок мог бы и встать (опять же не на 12 часов).
А вас що питати будуть? В 1942 питали когось? Ну альтернатива звичайно була - здохнути з голоду.
У Вас не очень верное представление о 1942.
Работать за станком можно не 12, а 8 часов.
А на рытьё окопов стариков и тогда не гнали.
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ЛАД
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Додано: Суб 01 лип, 2023 17:37
ЛАД написав:
Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...
Тільки я бачу, як цей ****** знову сіє сумніви, розбрат, намагається запевнити, що війну нам не виграти тощо
ЛАД написав:
Можно, в принципе, если на нашу армию работает весь мир и даёт по первому требованию всё необходимое оружие.
На всяк випадок вирішив підстрахуватися, замасковує свою зраду.
ЛАД написав:
Подробнее не буду, чтобы не вызвать истерику у диванных патриотов.
Піджав хвіст))
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Додано: Суб 01 лип, 2023 17:45
Hotab написав:
Віталік, ти мені якраз подобаєшся. Але для дуже вузьких цілей
спасибо-приятно, но я не по этим делам.
предложи себя мухе, только красиво. с цветами и шампанским.
Hotab написав:
А платити повинен ти, то бо ти безробітний. Отже податок на доходи з тебе не взяти. .
смотри я живу на сбережения, с которых уплачены налоги. Кроме того налог сидит в каждом чеке, (я же чем-то питаюсь, заправляю авто, плачу коммуналку?).
На работу я не устраиваюсь, потому что мне не нужны их 15тыс (или сколько там сейчас платят), а кому эти деньги нужны как воздух. У нас всё таки безработица. Когда будет дефицит раб.силы, вероятно, я изменю своё отношение к работе.
Попробуй смотреть на мир шире, до войны у меня был бизнес, но денег я с клиентов не брал. Долго объяснять почему и ты не поймёшь, с своим узко- ограниченными целями, что можно работать за идею. (А не крысить доллары по льготному курсу, когда твоя страна воюет).
Как минимум долярчик не даст мне соврать, несколько лет назад мы с ним это обсуждали. И другие форумчане тоже в курсе.
Hotab написав:
От несудьбатакнесудьба… Я в июне в Сомали, вы в Украину(
уже июль, ты в Сомали или как всегда бла-бла (что уже стало твоей визиткой) ? Кого ты там защищаешь?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 01 лип, 2023 18:08, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 17:48
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Траншеи копать не пойду - толку не будет, здоровья уже не хватит. А за станок мог бы и встать (опять же не на 12 часов).
А вас що питати будуть? В 1942 питали когось? Ну альтернатива звичайно була - здохнути з голоду.
У Вас не очень верное представление о 1942.
Работать за станком можно не 12, а 8 часов.
А на рытьё окопов стариков и тогда не гнали.
Не знаю что там в 42.
Сегодня нет такого количества людей, чтобы заменить инженерную технику.
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