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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4471447244734474
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В 40-42 роках рівень життя був в рази нижчий ніж зараз. Якщо рівень життя в Україні впаде до рівня 40-42 років(як пропонуєте ви) то звалить ще 10 мільйонів, зокрема я точно звалю.
Ось ви, ЛАД, конкретно лишитесь і будете копати траншеї і вкалувати на тракторному заводі. Готові?
Надіюсь ви зрозуміли мою думку і більше не будете писати що "Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года".

Якшо українське суспільство досягне мілітаризації в СРСР зразка 1942 року, то по-перше ніхто нікуди не звалить бо не дадуть.
По-друге за півроку в усьому світі за півроку будуть картки на пальне, а в країнах, що розвиваються не буду м'яса та картки на хліб.
Бо якщо дійти до рівня 1942 року - на кожній СТО можна займатися виробництвом корпусів БТР-4 або якогось Козак-5, власне як і їх остаточним збиранням і десь вдесятеро наростити виробництво ракет Стугна, Вільха, Нептун (ним можна по наземних цілях бити) та С-80. За півроку після такого гіпотетичного розвитку подій росія по Урал буде окупована. За рік люлей отримував би вже іран.
Я тут вже писав, що якшо б 1 мільйон підприємців або небідних людей з 2016 по 2020 сплачували би по 100 000 грн додаткових податків, то на половину з цієї суми можна було б придбати 10000 БТР-4 і питання російського вторгнення би не стояло.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:02

  Faceless написав:
ЛАД написав:.............
Что не так?

Інша ситуація в плані альтернатив і доцільності. Виробництво стало набагато технологічніше (просто "приставити до станка" не допоможе), якісь потенційно вироблені машини ризиком ще більшої кількості жертв серед населення, і, можливо, знищення заводу взагалі, при можливості отримати/купити їх від союзників - думаю, невиправдані

На танковом заводе надо как раз "просто "приставити до станка".
И прочитайте мой ответ andrijk777 viewtopic.php?p=5592514#p5592514.
Если Вы считаете правильным, чтобы миллионы украинцев сидели на шее у Запада (там или на гуманитарке здесь), а ещё миллионы шарились по кафешкам и рассказывали, как они героически противостоят оркам, то я так не считаю.
А "знищити завод взагалі" не так легко. И если они потратят несколько десятков ракет на завод, то это лучше, чем то, что они могут выбирать более нужные для них цели сегодня.
Ну и насчёт "можливості" - мы больше года добивались Леопардов и пока что получили не так уж много (недостаточно). Абрамсы будем ждать ещё достаточно долго. О большом количестве дронов тоже пока не слышал, а об их нехватке читаю регулярно (не берусь судить, насколько это действительно необходимо, могу только доверять тем, кто на фронте).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:09

  vt313 написав:
  ЛАД написав:.........
У Вас не очень верное представление о 1942.
Работать за станком можно не 12, а 8 часов.
А на рытьё окопов стариков и тогда не гнали.


Не знаю что там в 42.
Сегодня нет такого количества людей, чтобы заменить инженерную технику.

Я вообще-то не предлагал рыть окопы вручную, об этом написал andrijk777.
Хотя где-то возможно и это. Не в качестве замены инженерной техники, а в случае её нехватки.
Я говорю о необходимости самостоятельного производства оружия.
И, возможно, о ротации в армии. О чём постоянно говорят многие воюющие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:14

Hotab
Вы не могли бы успокоить свою нынешнюю подругу, у которой муж почему-то не способен воевать в силу тонкой душевной организации, зато она сама устраивает истерики на форуме с кучей *** и не способна уже понимать самые простые тексты?

P.s. Кстати *** запрещены правилами форума.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:36

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:.........
У Вас не очень верное представление о 1942.
Работать за станком можно не 12, а 8 часов.
А на рытьё окопов стариков и тогда не гнали.


Не знаю что там в 42.
Сегодня нет такого количества людей, чтобы заменить инженерную технику.

Я вообще-то не предлагал рыть окопы вручную, об этом написал andrijk777.
Хотя где-то возможно и это. Не в качестве замены инженерной техники, а в случае её нехватки.
Я говорю о необходимости самостоятельного производства оружия.
И, возможно, о ротации в армии. О чём постоянно говорят многие воюющие.


Оружие производится, мобилизация тоже идет.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:39

  ЛАД написав:Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...

насправді ми дійсно воюємо з ворогом, який перевищує нас по чисельності людей, по кількості зброї. ба більше, він реально використуває речі часів другої світової, а саме штрафбати та атаки, не рахуючи людей - ми взагалі це не можемо собі дозволити. й побороти такого ворога можна, коли дійсно всі ресурси держави задіяні на перемогу.

єдине, що в нас воюють не тільки на фронті, але й дуже багато волонтерів, які допомагають там, де держава не встигає - не тільки військовим, а й цивільному населенню. багато людей донатять.

позиція ви щось робить, а я тут тихенько відсиджусь - м'яко кажучи не комільфо. якщо так робиш, то тихенько-тихенько - щоб ніхто не помітив.
Shaman
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