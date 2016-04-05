Bobua написав:

Ще однією цікавою особливістю великої війни -- стала фактично повна ліквідація не лише матеріального зубожіння (див. приклади у попередньому дописі), але і його духовної складової (див. 2ге значення тлумачення:зубо́жіти-ію, -ієш, док.1》 Стати вбогим; збідніти.2》 перен. Стати менш змістовним, неглибоким, духовно збідненимТрясця... Такі вже “змістовні, глибокі й духовні” нині люди -- що аж страшно...От як було раніше: економісти писали (див. перші сторінки), що у країні мільйони “зайвих людей”, праці в Україні було мало, і ці “зайві” змушені були їхати на заробітки. Чи поневірятись...І ще й два роки тому так було... -- зарплати в Україні й мізерні, і не для всіх. А працедавці перебирали всі ці млн зайвих, і відкидали як заманеться.Нині інфляція висока. А середн.зарпл. при цьому навіть трохи знизилась! Але тилові люди чомусь не йдуть на високі військові зарплати...А от нині і зовсім цікаво: тилова людина вичитує фронтовикові:======wild.tomcat написав:Успіхте, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага) зовсім ніяк не означає, що можете молоти язиком все, що вам вздумається і робити те, що ви останнім часом робите тут. але ви цього вперто не розумієте, свідомо чи ні, то вже ваша справа. до цього потрібні ще якісь пояснення?по темі заміни - вам вже приклад з інженером аес навели. крім цього "інженера" є ще 100500 прикладів, які вас замінять, а ви їх ніколи і ні за яких обставин, в силу необхідної кваліфікації та досвіду. і будівельник вам пропонував, що він з синами йде на ваше місце, але ви з батьком на його - платити чимало податків, донатити, волонтерити. як воно - в обсязі того, що робив будівельник і його родина, чи хоча б десяту частину від того? ви якось тихенько проігнорували це. чи може ви думаєте, що після гіпотетичної заміни на "дємбєлі" будет сидіти вдома і тихенько ремонтувати "квіточку", на все інше клавши?і взагалі, з тих форумчан, хто дався чути, що його призвали (а таких чимало, а є ще такі що такий факт взагалі ніяк не озвучували) чути і видно тільки вас одного. і чомусь не з кращого боку. інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.===========Найбільше вражає у всьому цьому -- як зросло відчуття власної значимості не лише у цілковито незамінних військових (їх і справді не замінюють, навіть дуже хворих тримають...), але й у тилових людей!Це, звісно ж, ілюзія. Бо от, напр., якщо з мого колективу інженерів 3є пішли у військо, і всі троє вже поранені, то запросто ж можна було би заміняти їх навіть і на тилових колег. І це якщо не враховувати, що у країні безробіття, закриті кордони, заробітчанам складно втекти, а Захід заливає грошима/товарами лиш би просто не підняли лапки і не здались, а працедавцям не просто є з кого вибирати -- а вже, мабуть у рази легше... І тому дивовижно -- як людям вдається на тлі всього цього уявляти себе цілковито, абсолютно, 100% незамінними...? Диво. Але диво працює! І от вони вже уявили себе незамінними, яким аж ніяк не можна на війну. Це рівень “хлібів і рибів”. Щонайменше...Ще цікаво було взято приклад великого підприємця (який має багато всього в Україні і може багато що втратити в окупації) і висунуто дивні вимоги до простого продавця з базару... (зі значно меншими активами і потенц.втратами).До речі, а от якби порахувати у реал.числах яким має бути вклад кожної людини країни у визвольну війну.Може бути два підходи.1) оцінити вартість життя людини і її майна і вирахувати % страхового внеску,2) або ж, якщо в грошах то все неможливо порахувати, то визначити як частку від тривалості життя.Або, можливо, комбінувати.2) Яку частку життя людина повинна віддати війні?Отже, уявімо, що суспільство нетерпиме до хитродупенків, і тоді воно змушувало би всіх йти на війну.Я вже давав розрахунки наповнення фронту. 50-60солдатів / 1.5км. Це люди з однієї роти (тобто сотні, що рівне 3м взводам по 30л + ще до 10л). Неповна сотня, але хай буде 100. З них макс. 40 на передовій, 20 (половина) відпочиває. Ще 10-20 роблять щось корисне. Де ще 20 -- не хочу задумуватись...Активний фронт ~1500км. Отже треба 100тис. солдатів. Чи хай навіть 200тис. (якщо з тиловим забезпеченням, артою і т.п...) Це на акт.фронт.І ще хай стільки ж на довший, але неакт.фронт.400тис. війська на 40млн населення. 1%...Якби ми зробили чесно, то 200тис були би у війську 3міс: 1міс тренування, 1міс десь на неакт.фронті, й 1міс на акт.фронті. Отже, на рік нам треба було би в 12разів більше = 2.4млн. осіб на рік. Отже, кожен мав би бути у війську 1 раз 3міс на 16років! (40млн/2.4=16.7!)Втім, у населенні є діти, хворі пенсіонери. Але читав (держстат), що працездатних десь 28млн. 28млн/2.4=12роківТоді -- раз на 12 років людина мала би піти у військо. На 3міс! Це і за себе, і навіть трохи і за когось! (тата чи маму). А дитина вже й виросте й піде сама...Якщо хтось не хоче йти -- то може когось найняти.Напр., солдат після 3го міс не піде додому, а буде ще міс на акт.фронті, місяць на неакт., і місяць, напр., інструктором у тилу.Отже офіційно відкупитись аж на 12 років мало би бути не надто складно. Біржа. Котирування...Другий міс. на фронті то не надто важко -- люди ще непогано тримаються і могли би продавати свій час і свій ризик.Втім, що більше буде відкупників, то більшою ставатиме ціна (попит-пропозиція...)А якби не було взагалі -- то всі воювали би і безплатно. 3міс то не питання.Але це було би чесно, принаймні. Хтось, у тилах, продає свою квартиру, а хтось, десь під бахмутами, купує її у кредити. Першому -- не треба воювати (та й вже нема потреби захищати нерухомість), а другому треба воювати аби закрити кредит і захистити вже свою нерухомість...Ех... Цікаво було би з такою біржою і торгами...1) Скільки коштує життя людини?От в чому питання? Бо гроші й майно оцінити легше.Найпростіше порахувати по прож.мін. Нині він 2589грв/міс. Отже, виростити людину коштує =2589*(9міс+12міс*18років)=583тис.грв.А ще ті люди мають житло, майно, гроші...Припустімо 20м2/особу по 500$ (=370тис.грв). І ще трошки грошей для округлення...Отже ~1млн.грв коштує життя людини (одно.прожитк.мінімової)... Ціну на ринку органів чи рабів -- відкидаємо, бо вони незаконні, чорні і відповідно неточні; от як і наркотики -- якби їх вирощували як у нас зерно, то і ціна була би не 100500$/кг а тупо 1$/кг, а всі окупанти вже давно би десь здохли від передозу, і не було би війни... ех..., клятий наркоконтроль!Більшість живе десь на 2прожитк.мін (див першу сторінку).Отже ~2млн.грв / середню людину (з віком знижується цінність тіла, інколи стає ціннішим розум, й має зростати майно). Але припустістімо, що увесь час ~2млн.грв.І, припустімо, що людина живе +48років після 18.Отже, аби не йти у військо (отой один раз на 3міс за 12 років) і не ризикувати життям, кожна людина мала би сплачувати четвертину своїх активів (та й те -- лише видимих) -- всього 500тис.грв з пересічного. І це ціна у випадку дуже затяжної війни.Що цікаво -- солдат заробить за ці три міс 20+50+120=190тис. І ще 190тис за наступні 3міс (замість відкупника). А у держави ще лишалось би 120тис. на боєприпаси і т.п.Тобто для країни була би ідеальною схема 1воює+1відкупився. Навіть не довелось би тоді випрошувати гроші у Заходу...Цікаво, а чи ж вищезгаданий крупний підриємець заплатив країні 1.5млн на себе і двох синів? Чи може 15млн? Бо він же ж не пересічний. Не 2прожитк.мінімовий. А всі 20 чи й більше, судячи із промов... Купа-купезна активів, що їх захищають фронти...Так, так панове. Якщо говорите про відкуп, то говоріть мовою сухих об`єктивих чисел. А не лозунгами мертвої кпрс.Але стопе... Це ж Європейські й Американські платники податків оплачують банкет! Святі люди... Ага. Тоді розходимось. Тоді так -- повний сюр. Водночас і “нікто нікаму нічєво нє должєн” в Україні. І чомусь лише ~1% населення воює. Постійно. За всіх у країні. А та країна їм ще й пише “чхати ми хотіли на ваше 5ти кратне перепрацювання -- повернетесь хіба що будувати львівгданськводоканал...” А в скороченому варіанті це звучить “та ви всє нам па жизні дажни!” І тут ще не вистачає типово рабської москвинської приказки про “взялся за гуж...” Бо й справді -- хто давав рабам право відмовлятись від важкої праці? Ич що надумали.Ні, якщо уявити диво, що хтось віддав на військо “500тис.грв” = четвертину(!) своїх активів, а потім совість заїла і таки пішов на війну, то логічно припустити, що для вирівнювання вкладів, солдат, який був у війську свої три міс., мав би теж потім дати на військо “500тис.” Але якщо не три міс. а вже 15+, і тут раптом модні тилові типки натякають “нє-нє, ми в ці 15+міс оселедеця загорнемо... “должен па жизні...”Завіса.Що цікаво, гебреї не сказали у своїй війні “дякую, що взяв грошима”, а чомусь таки воювали і воюють... Навіть і молодь... Здох вже “задорний чувак”, а то б він сказав “какіє ж ані тупиє...” -- не знали що можна за чужі гроші й нескінченно “безмежними” силами всього-навсього кожного сотого... 💪