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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 44724473447444754476>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В 40-42 роках рівень життя був в рази нижчий ніж зараз. Якщо рівень життя в Україні впаде до рівня 40-42 років(як пропонуєте ви) то звалить ще 10 мільйонів, зокрема я точно звалю.
Ось ви, ЛАД, конкретно лишитесь і будете копати траншеї і вкалувати на тракторному заводі. Готові?
Надіюсь ви зрозуміли мою думку і більше не будете писати що "Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года".

Якшо українське суспільство досягне мілітаризації в СРСР зразка 1942 року, то по-перше ніхто нікуди не звалить бо не дадуть.
По-друге за півроку в усьому світі за півроку будуть картки на пальне, а в країнах, що розвиваються не буду м'яса та картки на хліб.
Бо якщо дійти до рівня 1942 року - на кожній СТО можна займатися виробництвом корпусів БТР-4 або якогось Козак-5, власне як і їх остаточним збиранням і десь вдесятеро наростити виробництво ракет Стугна, Вільха, Нептун (ним можна по наземних цілях бити) та С-80. За півроку після такого гіпотетичного розвитку подій росія по Урал буде окупована. За рік люлей отримував би вже іран.
Я тут вже писав, що якшо б 1 мільйон підприємців або небідних людей з 2016 по 2020 сплачували би по 100 000 грн додаткових податків, то на половину з цієї суми можна було б придбати 10000 БТР-4 і питання російського вторгнення би не стояло.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:02

  Faceless написав:
ЛАД написав:.............
Что не так?

Інша ситуація в плані альтернатив і доцільності. Виробництво стало набагато технологічніше (просто "приставити до станка" не допоможе), якісь потенційно вироблені машини ризиком ще більшої кількості жертв серед населення, і, можливо, знищення заводу взагалі, при можливості отримати/купити їх від союзників - думаю, невиправдані

На танковом заводе надо как раз "просто "приставити до станка".
И прочитайте мой ответ andrijk777 viewtopic.php?p=5592514#p5592514.
Если Вы считаете правильным, чтобы миллионы украинцев сидели на шее у Запада (там или на гуманитарке здесь), а ещё миллионы шарились по кафешкам и рассказывали, как они героически противостоят оркам, то я так не считаю.
А "знищити завод взагалі" не так легко. И если они потратят несколько десятков ракет на завод, то это лучше, чем то, что они могут выбирать более нужные для них цели сегодня.
Ну и насчёт "можливості" - мы больше года добивались Леопардов и пока что получили не так уж много (недостаточно). Абрамсы будем ждать ещё достаточно долго. О большом количестве дронов тоже пока не слышал, а об их нехватке читаю регулярно (не берусь судить, насколько это действительно необходимо, могу только доверять тем, кто на фронте).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:09

  vt313 написав:
  ЛАД написав:.........
У Вас не очень верное представление о 1942.
Работать за станком можно не 12, а 8 часов.
А на рытьё окопов стариков и тогда не гнали.


Не знаю что там в 42.
Сегодня нет такого количества людей, чтобы заменить инженерную технику.

Я вообще-то не предлагал рыть окопы вручную, об этом написал andrijk777.
Хотя где-то возможно и это. Не в качестве замены инженерной техники, а в случае её нехватки.
Я говорю о необходимости самостоятельного производства оружия.
И, возможно, о ротации в армии. О чём постоянно говорят многие воюющие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:14

Hotab
Вы не могли бы успокоить свою нынешнюю подругу, у которой муж почему-то не способен воевать в силу тонкой душевной организации, зато она сама устраивает истерики на форуме с кучей *** и не способна уже понимать самые простые тексты?

P.s. Кстати *** запрещены правилами форума.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:36

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:.........
У Вас не очень верное представление о 1942.
Работать за станком можно не 12, а 8 часов.
А на рытьё окопов стариков и тогда не гнали.


Не знаю что там в 42.
Сегодня нет такого количества людей, чтобы заменить инженерную технику.

Я вообще-то не предлагал рыть окопы вручную, об этом написал andrijk777.
Хотя где-то возможно и это. Не в качестве замены инженерной техники, а в случае её нехватки.
Я говорю о необходимости самостоятельного производства оружия.
И, возможно, о ротации в армии. О чём постоянно говорят многие воюющие.


Оружие производится, мобилизация тоже идет.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:39

  ЛАД написав:Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...

насправді ми дійсно воюємо з ворогом, який перевищує нас по чисельності людей, по кількості зброї. ба більше, він реально використуває речі часів другої світової, а саме штрафбати та атаки, не рахуючи людей - ми взагалі це не можемо собі дозволити. й побороти такого ворога можна, коли дійсно всі ресурси держави задіяні на перемогу.

єдине, що в нас воюють не тільки на фронті, але й дуже багато волонтерів, які допомагають там, де держава не встигає - не тільки військовим, а й цивільному населенню. багато людей донатять.

позиція ви щось робить, а я тут тихенько відсиджусь - м'яко кажучи не комільфо. якщо так робиш, то тихенько-тихенько - щоб ніхто не помітив.

а з приводу виробництва зброї - оборонний кластер потроху працює, дрони виробляються - навіть якись великі анонсують. просто зараз про це взагалі не можна казати. а щось складне організувати - це вже після закінчення бойових дій.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:42

Коли дивишся на світ НЕ через призму окулярів...

  fler написав:
  ЛАД написав:Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...

Тільки я бачу, як цей ****** знову сіє сумніви, розбрат, намагається запевнити, що війну нам не виграти тощо :evil:

Дивно, але тут - НЕ з диванів, а з окопів нам всім видно, як цей добрий чоловік пише саме те, що і всі ми тут один одному(а також і нашому командуванню) задаємо весь час одне і теж питання - ЧОМУ ТАК, коли ми тут 16місяців(ШІСТНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ!!! КАРЛЛЛ!!!!!) на фронті(кожен зі своїми болячками), а тим часом цілі купи здорових(на вигляд) круглолицих-животатих мужиків сидять по барах/кафешках, а їхні .....(думайте, що тут слово "панянки") :mrgreen: тим часом приміряють окуляри, вартість яких дорівнює піврічній пенсії мого тата, чи мами???!
Ну от як так???

Чому не зробити хоч щось подібне, як писав неодноразово я, чи пише колега Bobua :?: >>>
  Bobua написав:Ех... Я писав неодноразово, що кожен в країні мав би піти на фронт. І захист ми тоді мали би набагато кращий. А ще корупц.лайна було би на порядки менше. Або й узагалі не стало, якби всіх, хто не був на передовій позбавили прав обирати і бути обраним. І обіймати чиновницькі посади.
І всього на (1тил+1¿+1фронт)=3міс раз на 12років треба йти у військо (тут останні розрахунки). Чи хай навіть на 3міс раз за 6років (якщо половина працездатних -- „непридатні”). Всі могли би витримати...
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:58

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Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам:

Шаг 1. Военнослужащий предоставляет рапорт непосредственно командиру подразделения с документами, подтверждающими соответствующее семейное обстоятельство.

Шаг 2. Командир подразделения передает рапорт в штаб воинской части для рассмотрения командиром воинской части.

Шаг 3. Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

Рекомендуется подавать рапорт в двух экземплярах: на одном из экземпляров должны быть дата и подпись, подтверждающие факт обращения с рапортом или исходящий номер.

Если рапорт не принимают - можно обратиться за иерархией к высшему по званию руководству и оставлять жалобу на горячей линии Генштаба 0 800 500 410.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:14

Було б лише бажання...

  Bobua написав:Ще однією цікавою особливістю великої війни -- стала фактично повна ліквідація не лише матеріального зубожіння (див. приклади у попередньому дописі), але і його духовної складової (див. 2ге значення тлумачення:
зубо́жіти
-ію, -ієш, док.
1》 Стати вбогим; збідніти.
2》 перен. Стати менш змістовним, неглибоким, духовно збідненим


Трясця... Такі вже “змістовні, глибокі й духовні” нині люди -- що аж страшно...

От як було раніше: економісти писали (див. перші сторінки), що у країні мільйони “зайвих людей”, праці в Україні було мало, і ці “зайві” змушені були їхати на заробітки. Чи поневірятись...
І ще й два роки тому так було... -- зарплати в Україні й мізерні, і не для всіх. А працедавці перебирали всі ці млн зайвих, і відкидали як заманеться.
Нині інфляція висока. А середн.зарпл. при цьому навіть трохи знизилась! Але тилові люди чомусь не йдуть на високі військові зарплати...

А от нині і зовсім цікаво: тилова людина вичитує фронтовикові:

======
wild.tomcat написав:
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те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага) зовсім ніяк не означає, що можете молоти язиком все, що вам вздумається і робити те, що ви останнім часом робите тут. але ви цього вперто не розумієте, свідомо чи ні, то вже ваша справа. до цього потрібні ще якісь пояснення?
по темі заміни - вам вже приклад з інженером аес навели. крім цього "інженера" є ще 100500 прикладів, які вас замінять, а ви їх ніколи і ні за яких обставин, в силу необхідної кваліфікації та досвіду. і будівельник вам пропонував, що він з синами йде на ваше місце, але ви з батьком на його - платити чимало податків, донатити, волонтерити. як воно - в обсязі того, що робив будівельник і його родина, чи хоча б десяту частину від того? ви якось тихенько проігнорували це. чи може ви думаєте, що після гіпотетичної заміни на "дємбєлі" будет сидіти вдома і тихенько ремонтувати "квіточку", на все інше клавши?
і взагалі, з тих форумчан, хто дався чути, що його призвали (а таких чимало, а є ще такі що такий факт взагалі ніяк не озвучували) чути і видно тільки вас одного. і чомусь не з кращого боку. інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.
===========

Найбільше вражає у всьому цьому -- як зросло відчуття власної значимості не лише у цілковито незамінних військових (їх і справді не замінюють, навіть дуже хворих тримають...), але й у тилових людей!
Це, звісно ж, ілюзія. Бо от, напр., якщо з мого колективу інженерів 3є пішли у військо, і всі троє вже поранені, то запросто ж можна було би заміняти їх навіть і на тилових колег. І це якщо не враховувати, що у країні безробіття, закриті кордони, заробітчанам складно втекти, а Захід заливає грошима/товарами лиш би просто не підняли лапки і не здались, а працедавцям не просто є з кого вибирати -- а вже, мабуть у рази легше... І тому дивовижно -- як людям вдається на тлі всього цього уявляти себе цілковито, абсолютно, 100% незамінними...? Диво. Але диво працює! І от вони вже уявили себе незамінними, яким аж ніяк не можна на війну. Це рівень “хлібів і рибів”. Щонайменше...

Ще цікаво було взято приклад великого підприємця (який має багато всього в Україні і може багато що втратити в окупації) і висунуто дивні вимоги до простого продавця з базару... (зі значно меншими активами і потенц.втратами).



До речі, а от якби порахувати у реал.числах яким має бути вклад кожної людини країни у визвольну війну.

Може бути два підходи.
1) оцінити вартість життя людини і її майна і вирахувати % страхового внеску,
2) або ж, якщо в грошах то все неможливо порахувати, то визначити як частку від тривалості життя.

Або, можливо, комбінувати.


2) Яку частку життя людина повинна віддати війні?

Отже, уявімо, що суспільство нетерпиме до хитродупенків, і тоді воно змушувало би всіх йти на війну.
Я вже давав розрахунки наповнення фронту. 50-60солдатів / 1.5км. Це люди з однієї роти (тобто сотні, що рівне 3м взводам по 30л + ще до 10л). Неповна сотня, але хай буде 100. З них макс. 40 на передовій, 20 (половина) відпочиває. Ще 10-20 роблять щось корисне. Де ще 20 -- не хочу задумуватись...

Активний фронт ~1500км. Отже треба 100тис. солдатів. Чи хай навіть 200тис. (якщо з тиловим забезпеченням, артою і т.п...) Це на акт.фронт.
І ще хай стільки ж на довший, але неакт.фронт.
400тис. війська на 40млн населення. 1%...

Якби ми зробили чесно, то 200тис були би у війську 3міс: 1міс тренування, 1міс десь на неакт.фронті, й 1міс на акт.фронті. Отже, на рік нам треба було би в 12разів більше = 2.4млн. осіб на рік. Отже, кожен мав би бути у війську 1 раз 3міс на 16років! (40млн/2.4=16.7!)

Втім, у населенні є діти, хворі пенсіонери. Але читав (держстат), що працездатних десь 28млн. 28млн/2.4=12років
Тоді -- раз на 12 років людина мала би піти у військо. На 3міс! Це і за себе, і навіть трохи і за когось! (тата чи маму). А дитина вже й виросте й піде сама...

Якщо хтось не хоче йти -- то може когось найняти.
Напр., солдат після 3го міс не піде додому, а буде ще міс на акт.фронті, місяць на неакт., і місяць, напр., інструктором у тилу.
Отже офіційно відкупитись аж на 12 років мало би бути не надто складно. Біржа. Котирування...
Другий міс. на фронті то не надто важко -- люди ще непогано тримаються і могли би продавати свій час і свій ризик.
Втім, що більше буде відкупників, то більшою ставатиме ціна (попит-пропозиція...)
А якби не було взагалі -- то всі воювали би і безплатно. 3міс то не питання.
Але це було би чесно, принаймні. Хтось, у тилах, продає свою квартиру, а хтось, десь під бахмутами, купує її у кредити. Першому -- не треба воювати (та й вже нема потреби захищати нерухомість), а другому треба воювати аби закрити кредит і захистити вже свою нерухомість... ;)
Ех... Цікаво було би з такою біржою і торгами...


1) Скільки коштує життя людини?

От в чому питання? Бо гроші й майно оцінити легше.

Найпростіше порахувати по прож.мін. Нині він 2589грв/міс. Отже, виростити людину коштує =2589*(9міс+12міс*18років)=583тис.грв.
А ще ті люди мають житло, майно, гроші...
Припустімо 20м2/особу по 500$ (=370тис.грв). І ще трошки грошей для округлення...
Отже ~1млн.грв коштує життя людини (одно.прожитк.мінімової)... Ціну на ринку органів чи рабів -- відкидаємо, бо вони незаконні, чорні і відповідно неточні; от як і наркотики -- якби їх вирощували як у нас зерно, то і ціна була би не 100500$/кг а тупо 1$/кг, а всі окупанти вже давно би десь здохли від передозу, і не було би війни... ех..., клятий наркоконтроль!

Більшість живе десь на 2прожитк.мін (див першу сторінку).
Отже ~2млн.грв / середню людину (з віком знижується цінність тіла, інколи стає ціннішим розум, й має зростати майно). Але припустістімо, що увесь час ~2млн.грв.

І, припустімо, що людина живе +48років після 18.

Отже, аби не йти у військо (отой один раз на 3міс за 12 років) і не ризикувати життям, кожна людина мала би сплачувати четвертину своїх активів (та й те -- лише видимих) -- всього 500тис.грв з пересічного. І це ціна у випадку дуже затяжної війни.
Що цікаво -- солдат заробить за ці три міс 20+50+120=190тис. І ще 190тис за наступні 3міс (замість відкупника). А у держави ще лишалось би 120тис. на боєприпаси і т.п.
Тобто для країни була би ідеальною схема 1воює+1відкупився. Навіть не довелось би тоді випрошувати гроші у Заходу...
Цікаво, а чи ж вищезгаданий крупний підриємець заплатив країні 1.5млн на себе і двох синів? Чи може 15млн? Бо він же ж не пересічний. Не 2прожитк.мінімовий. А всі 20 чи й більше, судячи із промов... Купа-купезна активів, що їх захищають фронти...
Так, так панове. Якщо говорите про відкуп, то говоріть мовою сухих об`єктивих чисел. А не лозунгами мертвої кпрс.
Але стопе... Це ж Європейські й Американські платники податків оплачують банкет! Святі люди... Ага. Тоді розходимось. Тоді так -- повний сюр. Водночас і “нікто нікаму нічєво нє должєн” в Україні. І чомусь лише ~1% населення воює. Постійно. За всіх у країні. А та країна їм ще й пише “чхати ми хотіли на ваше 5ти кратне перепрацювання -- повернетесь хіба що будувати львівгданськводоканал...” А в скороченому варіанті це звучить “та ви всє нам па жизні дажни!” І тут ще не вистачає типово рабської москвинської приказки про “взялся за гуж...” Бо й справді -- хто давав рабам право відмовлятись від важкої праці? Ич що надумали.
Ні, якщо уявити диво, що хтось віддав на військо “500тис.грв” = четвертину(!) своїх активів, а потім совість заїла і таки пішов на війну, то логічно припустити, що для вирівнювання вкладів, солдат, який був у війську свої три міс., мав би теж потім дати на військо “500тис.” Але якщо не три міс. а вже 15+, і тут раптом модні тилові типки натякають “нє-нє, ми в ці 15+міс оселедеця загорнемо... “должен па жизні...”
Завіса.


Що цікаво, гебреї не сказали у своїй війні “дякую, що взяв грошима”, а чомусь таки воювали і воюють... Навіть і молодь... Здох вже “задорний чувак”, а то б він сказав “какіє ж ані тупиє...” -- не знали що можна за чужі гроші й нескінченно “безмежними” силами всього-навсього кожного сотого... 💪

Потрібно це періодично копіювати і викладати тут, щоб всі мали змогу прочитати це і задуматись!

І головне, що МОЖУТЬ - можуть і форумчани(переказавши оце всім своїм друзям/знайомим) достукатись петицією, чи своїм згуртуванням - достукатись до влади і сказати - ТАК, МИ ВСІ ХОЧЕМО ПЕРЕМОГИ!!!
МИ ВСІ ХОЧЕМО НА ФРОНТ!!!
ВІЗЬМІТЬ НАС ХОЧ НА ТРИ МІСЯЦІ!!!
БУДЬ ЛАСКА, ПАНЕ ПРИЗЕДЕНТЕ!!! :D
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:18

  fler написав:
  ЛАД написав:Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...

Тільки я бачу, як цей ****** знову сіє сумніви, розбрат, намагається запевнити, що війну нам не виграти тощо :evil:

Мабуть так, бо у більшості він у бані.
sergey_sryvkin
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