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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4473447444754476>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:22

stm ,
Успіх
Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам:


А где там пункт «если не хочешь выполнять пункты выше, то можно поныть на форуме: «16 месяцев, Карл!» :D

окуляри, вартість яких дорівнює піврічній пенсії мого тата, чи мами???!


А також тижневій зарплаті їх сина. :D
Допоможи батькам, не дави нам на жалість.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 лип, 2023 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Потрібно це періодично копіювати і викладати тут, щоб всі мали змогу прочитати це і задуматись!
Ты уверен, что такие простыни большинство будет читать?
Тут и так многие цитируют полностью сообщение другого участника форума, что ветку читать неудобно.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:24

  vt313 написав:
  ЛАД написав:........
Я вообще-то не предлагал рыть окопы вручную, об этом написал andrijk777.
Хотя где-то возможно и это. Не в качестве замены инженерной техники, а в случае её нехватки.
Я говорю о необходимости самостоятельного производства оружия.
И, возможно, о ротации в армии. О чём постоянно говорят многие воюющие.


Оружие производится, мобилизация тоже идет.

Я где-то написал, что не производится и не идёт?
Просто недостаточно.
Вопрос в количестве.
Причём, я отчасти понимаю причины - нехватка средств. Но это не оправдывает ситуацию, когда миллионы мужчин, которых не выпускают из страны, слоняются без дела и не используются хотя бы для производства оружия. Так же, как и женщины, оставшиеся в стране.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:30

  Успіх написав: МИ ВСІ ХОЧЕМО ПЕРЕМОГИ!!!
МИ ВСІ ХОЧЕМО НА ФРОНТ!!!
ВІЗЬМІТЬ НАС ХОЧ НА ТРИ МІСЯЦІ!!!
БУДЬ ЛАСКА, ПАНЕ ПРИЗЕДЕНТЕ!!! :D


Літо 2014 р. Люстрація ім. Тягнибока.
Куча людей пішла в зону БД. Через 2 - 3 місяці (скільки там потрібно було) отримали посвідчення учасника БД і повернулись в свої кабінети патріотичними, білими і пухнастими.

А от чи стало комусь там на фронті від цього краще?

Хочете повторити?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:31

  Denik написав:
  andrijk777 написав:В 40-42 роках рівень життя був в рази нижчий ніж зараз. Якщо рівень життя в Україні впаде до рівня 40-42 років(як пропонуєте ви) то звалить ще 10 мільйонів, зокрема я точно звалю.
Ось ви, ЛАД, конкретно лишитесь і будете копати траншеї і вкалувати на тракторному заводі. Готові?
Надіюсь ви зрозуміли мою думку і більше не будете писати що "Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года".

Якшо українське суспільство досягне мілітаризації в СРСР зразка 1942 року, то по-перше ніхто нікуди не звалить бо не дадуть.
По-друге за півроку в усьому світі за півроку будуть картки на пальне, а в країнах, що розвиваються не буду м'яса та картки на хліб.
Бо якщо дійти до рівня 1942 року - на кожній СТО можна займатися виробництвом корпусів БТР-4 або якогось Козак-5, власне як і їх остаточним збиранням і десь вдесятеро наростити виробництво ракет Стугна, Вільха, Нептун (ним можна по наземних цілях бити) та С-80. За півроку після такого гіпотетичного розвитку подій росія по Урал буде окупована. За рік люлей отримував би вже іран.
Я тут вже писав, що якшо б 1 мільйон підприємців або небідних людей з 2016 по 2020 сплачували би по 100 000 грн додаткових податків, то на половину з цієї суми можна було б придбати 10000 БТР-4 і питання російського вторгнення би не стояло.

Та если бы слуги народа не пиздили собранные налоги то этого хватило бы за край и на армию и на всё остальное а так пиздили всё шо можно при развале СССР и позже , сегодня воруют, вымогают взятки ,на сцене всё те-же, судьи , военкомы ,прокуратура с ментами , таможня , бизнесмены , врачи и медсёстры ........... :(
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 01 лип, 2023 19:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:34

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  Shaman написав:взагалі то розпоряджається влада, яку обрала громада. що ніхто ніколи не цікавився, кого обирають? а хто ж обирав - чи забив на це? :D
через отаке мислення ми й живемо в лайні.
управлінця потрібно не тільки призначити (обрати), але ще й контролювати його.
а у особливо важливих випадках самому приймати рішення.
не хоче народ контролювати та у важливих випадках приймати сам рішення? то будуть стадіони та барабани.

Як тільки я чую
контролювати/забороняти/обмежувати/наказувати для мене це= ЗЛОМАТИ
Якщо ж я чую
дозволяти/допомагати/розширювати/хвалити для мене це= СТВОРИТИ

Так от
поки піпл буде тащитись від тго що комусь заборонили і вимагати ще більшого контролю і розширення повноважень контролюючих органів
До того часу він буде дурним і бідним....

Потрібні пояснення чому?


не буду нічого вам доводити просто пораджу почитати типові статути підприємств.
і як власники обмежують найманих директорів у прийнятті рішень. а також їх контролюють впродовж всього терміну контракту.
а ви можете і далі вважати що за найманими працівниками (а ті кого ми обрали такими і є по суті) не потрібно "глаз да глаз"
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:35

  sergey_sryvkin написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Но если Вы считаете, что в такой войне можно победить, когда войной заняты 1 млн. человек, а остальные "борются с врагом" с диванов, на форумах и в кафешках...

Тільки я бачу, як цей ****** знову сіє сумніви, розбрат, намагається запевнити, що війну нам не виграти тощо :evil:

Мабуть так, бо у більшості він у бані.

Ну-ну.
"Не читал, но осуждаю".
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу". :)
Интересно, и кто это у нас тут "совок"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:36

ЛАД ,

Hotab
Вы не могли бы успокоить свою нынешнюю подругу

Лад, это к вам истерика или возрастная деградация? :D
Вроде ранее вы хотя бы пробовали выглядеть воспитанным))
У меня нет на форуме ни друзей ни подруг, более того я не встречал никого из этих всех людей никогда (за исключением приятеля (представителя) LIBO).
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:42

Цікаво коли будуть звільняти хто такі консерви тягне

На посаду керівника департаменту Міноборони призначили учасника шоу на росТБ. Через два дні відсторонили через скандал

“Тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення відсторонено. У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні – 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків”, – йдеться в повідомленні."

“Руслан Ригованов – це покидьок, який сприяв дерибану НПП “Голосіївський”, будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП “Голосіївський”, він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого – посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким”, – написав військовослужбовець ЗСУ Олег Симороз.

https://inforesist.org/ua/na-posadu-kerivnika-departamentu-minoboroni-priznachili-uchasnika-shou-na-rostb-cherez-dva-dni-vidstoronili-cherez-skandal/
Востаннє редагувалось mephala в Суб 01 лип, 2023 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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  Vadim_ написав:сегодня воруют, вымогают взятки ,на сцене всё те-же, судьи , военкомы ,прокуратура с ментами , таможня , бизнесмены , врачи и медсёстры ........... :(


Всюди і завжди. Ті хто дає хабарі отримують значно більшу вигоду, ніж ті хто їх бере.
Виключення, звісно, є.
Основна проблема в тих хто дає. А дають всі. І всі хочуть вирішити свої проблеми просто.
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