stm написав:Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам
Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ! От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами. Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?)) От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають! Чому? І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив! І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька. Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?
Hotab написав:Віталік, ти мені якраз подобаєшся. Але для дуже вузьких цілей
спасибо-приятно, но я не по этим делам. предложи себя мухе, только красиво. с цветами и шампанским.
Hotab написав:А платити повинен ти, то бо ти безробітний. Отже податок на доходи з тебе не взяти. .
смотри я живу на сбережения, с которых уплачены налоги. Кроме того налог сидит в каждом чеке, (я же чем-то питаюсь, заправляю авто, плачу коммуналку?).
На работу я не устраиваюсь, потому что мне не нужны их 15тыс (или сколько там сейчас платят), а кому то эти деньги нужны как воздух. У нас всё таки безработица. Когда будет дефицит раб.силы, вероятно, я изменю своё отношение к работе.
Попробуй смотреть на мир шире, до войны у меня был бизнес, но денег я с клиентов не брал. Долго объяснять почему и ты не поймёшь, с своим узко- ограниченными целями, что можно работать за идею. (А не крысить доллары по льготному курсу, когда твоя страна воюет).
Как минимум долярчик не даст мне соврать, несколько лет назад мы с ним это обсуждали. И другие форумчане тоже в курсе.
Hotab написав:От несудьбатакнесудьба… Я в июне в Сомали, вы в Украину(
уже июль, ты в Сомали или как всегда бла-бла (что уже стало твоей визиткой) ? Кого ты там защищаешь?
Віталік, що було з твоїм емоційним станом з 17.45 до 19.15 сьогодні? Ти плакав? У тебе плутались думки? 10 разів правити своє повідомлення на протязі 1.5 години? Що там було в початковій версії? «В Ірпені нема роботи більше ніж на 10 тисяч , тому я поки що дома»??
Навіщо тобі інформація, я заробляю зараз долари в Малі, Сомалі, Південному Судані чи гривні в Україні? В будь-якому разі я завжди при ділі. Не пукаю в ірпінський диван 24/7 і не генерую 5 тисяч повідомлень тут на рік. Лише тут… І так, я зрозумів, що зараз ти без користі для держави і перемоги. Баласт і біосміття. Не дивно
деградация у тебя а не у ЛАДа) ты пукаешь на форуме, профессионально. и истеришь как cучка, то ты уходишь на всех в обиде, то возвращаешься как никому ненужная вещь. Нигде не приняли горе-защитника сомали?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 лип, 2023 20:06, всього редагувалось 4 разів.
stm написав:Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам
Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ! От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами. Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?)) От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають! Чому? І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив! І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька. Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?
Если дама купила себе такую сумку и ровно столько же отправила на фонд Притулы вопросов к ней у меня меньше, чем к Вам. Вы наемный сотрудник, думать о стратегиях не Ваше. Ваше распечатать 16*2 заявлений и носить их каждый месяц командиру. Один экземпляр всегда оставлять себе на память с входящим номером и датой.
Vadim_ написав:.......... Та если бы слуги народа не пиздили собранные налоги то этого хватило бы за край и на армию и на всё остальное а так пиздили всё шо можно при развале СССР и позже , сегодня воруют, вымогают взятки ,на сцене всё те-же, судьи , военкомы ,прокуратура с ментами , таможня , бизнесмены , врачи и медсёстры ...........
Воровали и брали взятки все, а не только слуги народа и всегда. Я ещё больше года назад писал, что во время войны, масштабы воровства только увеличиваются. Так было во всех войнах. С этим надо бороться, но это не повод отказаться от защиты страны и сдаться врагу. (Не имею ввиду, что Вы такое предлагаете).
Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є! 1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) 2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" - майже, як в окулярах )