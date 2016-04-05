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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4473447444754476
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:49

А ви підміните хоч на 40днів? Ні? А чого так?

  stm написав:Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам
Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" ;)
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? :wink:

...і тут знову всі на мить завмерли в кафешках, принишкли... :shock: тихо ховаючи окуляри в отаку сумочку https://bag-bag.com.ua/ua/biker_bag_-_h ... GXEALw_wcB
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:53

  Успіх написав:І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)
щас они тебя искусают прямо в кафешке
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:53

  Hotab написав:ЛАД ,

Hotab
Вы не могли бы успокоить свою нынешнюю подругу

Лад, это к вам истерика или возрастная деградация? :D
Вроде ранее вы хотя бы пробовали выглядеть воспитанным))

Первую фразу не понял.
По второй - в чём Вы увидели мою невоспитанность?
Я, вроде ни одного грубого слова не написал и звёздочками тоже ничего не маскировал. В отличие от Вашей подруги.

У меня нет на форуме ни друзей ни подруг, более того я не встречал никого из этих всех людей никогда (за исключением приятеля (представителя) LIBO).

Подруга заочная. :)
Уж больно рьяно Вы её постоянно защищаете, не обращая внимания на оскорбления с её стороны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Куча людей пішла в зону БД. Через 2 - 3 місяці (скільки там потрібно було) отримали посвідчення учасника БД

Якщо не помиляюсь, було взагалі 3 доби. Описували випадку з прокурорами, коли перед північчю в'їжджав, добу перекантовувався, виїжджав і оп-ля.
Потім з серпня 2014 р. 30 діб https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n10
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:58

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Віталік, ти мені якраз подобаєшся. Але для дуже вузьких цілей
спасибо-приятно, но я не по этим делам. :oops: предложи себя мухе, только красиво. с цветами и шампанским.
  Hotab написав:А платити повинен ти, то бо ти безробітний. Отже податок на доходи з тебе не взяти. .
смотри я живу на сбережения, с которых уплачены налоги. Кроме того налог сидит в каждом чеке, (я же чем-то питаюсь, заправляю авто, плачу коммуналку?).

На работу я не устраиваюсь, потому что мне не нужны их 15тыс (или сколько там сейчас платят), а кому то эти деньги нужны как воздух. У нас всё таки безработица. Когда будет дефицит раб.силы, вероятно, я изменю своё отношение к работе.

Попробуй смотреть на мир шире, до войны у меня был бизнес, но денег я с клиентов не брал. Долго объяснять почему и ты не поймёшь, с своим узко- ограниченными целями, что можно работать за идею. (А не крысить доллары по льготному курсу, когда твоя страна воюет).

Как минимум долярчик не даст мне соврать, несколько лет назад мы с ним это обсуждали. И другие форумчане тоже в курсе.

  Hotab написав:От несудьбатакнесудьба… Я в июне в Сомали, вы в Украину(
уже июль, ты в Сомали или как всегда бла-бла (что уже стало твоей визиткой) ? Кого ты там защищаешь?

Віталік, що було з твоїм емоційним станом з 17.45 до 19.15 сьогодні? Ти плакав? У тебе плутались думки? 10 разів правити своє повідомлення на протязі 1.5 години? Що там було в початковій версії? «В Ірпені нема роботи більше ніж на 10 тисяч , тому я поки що дома»??

Навіщо тобі інформація, я заробляю зараз долари в Малі, Сомалі, Південному Судані чи гривні в Україні? В будь-якому разі я завжди при ділі. Не пукаю в ірпінський диван 24/7 і не генерую 5 тисяч повідомлень тут на рік. Лише тут…
І так, я зрозумів, що зараз ти без користі для держави і перемоги. Баласт і біосміття. Не дивно
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:01

  Hotab написав:Не пукаю в ірпінський диван
деградация у тебя а не у ЛАДа) ты пукаешь на форуме, профессионально. и истеришь как cучка, то ты уходишь на всех в обиде, то возвращаешься как никому ненужная вещь. Нигде не приняли горе-защитника сомали?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 лип, 2023 20:06, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:01

  Успіх написав:
  stm написав:Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам
Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" ;)
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? :wink:

...і тут знову всі на мить завмерли в кафешках, принишкли... :shock: тихо ховаючи окуляри в отаку сумочку https://bag-bag.com.ua/ua/biker_bag_-_h ... GXEALw_wcB

Если дама купила себе такую сумку и ровно столько же отправила на фонд Притулы вопросов к ней у меня меньше, чем к Вам.
Вы наемный сотрудник, думать о стратегиях не Ваше. Ваше распечатать 16*2 заявлений и носить их каждый месяц командиру. Один экземпляр всегда оставлять себе на память с входящим номером и датой.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:06

  Vadim_ написав:..........
Та если бы слуги народа не пиздили собранные налоги то этого хватило бы за край и на армию и на всё остальное а так пиздили всё шо можно при развале СССР и позже , сегодня воруют, вымогают взятки ,на сцене всё те-же, судьи , военкомы ,прокуратура с ментами , таможня , бизнесмены , врачи и медсёстры ........... :(

Воровали и брали взятки все, а не только слуги народа и всегда.
Я ещё больше года назад писал, что во время войны, масштабы воровства только увеличиваются. Так было во всех войнах.
С этим надо бороться, но это не повод отказаться от защиты страны и сдаться врагу.
(Не имею ввиду, что Вы такое предлагаете).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:09

Ласкаво просимо! ;)

  vitaliian написав:
  Успіх написав:І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)
щас они тебя искусают прямо в кафешке

От вмієш підняти і так піднятий настрій :D

Але от мені цікаво, чи буде тут розуміння ситуації про абсурдність закону про відпустки, якщо "на папері написали, а як зробити це/втілити в життя - то... думайте самі/вирішуйте самі - мати, чи не мати©(відпустки) :D

Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є!
1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) :D
2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" :lol: - майже, як в окулярах :mrgreen: )
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:11

  Успіх написав:потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "окуляр"
может никому не нужный хотаб подойдёт? так и знал что нет.
vitaliian
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