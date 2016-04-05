Shaman написав:взагалі то розпоряджається влада, яку обрала громада. що ніхто ніколи не цікавився, кого обирають? а хто ж обирав - чи забив на це?
через отаке мислення ми й живемо в лайні. управлінця потрібно не тільки призначити (обрати), але ще й контролювати його. а у особливо важливих випадках самому приймати рішення. не хоче народ контролювати та у важливих випадках приймати сам рішення? то будуть стадіони та барабани.
Як тільки я чую контролювати/забороняти/обмежувати/наказувати для мене це= ЗЛОМАТИ Якщо ж я чую дозволяти/допомагати/розширювати/хвалити для мене це= СТВОРИТИ
Так от поки піпл буде тащитись від тго що комусь заборонили і вимагати ще більшого контролю і розширення повноважень контролюючих органів До того часу він буде дурним і бідним....
Потрібні пояснення чому?
не буду нічого вам доводити просто пораджу почитати типові статути підприємств. і як власники обмежують найманих директорів у прийнятті рішень. а також їх контролюють впродовж всього терміну контракту. а ви можете і далі вважати що за найманими працівниками (а ті кого ми обрали такими і є по суті) не потрібно "глаз да глаз"
На посаду керівника департаменту Міноборони призначили учасника шоу на росТБ. Через два дні відсторонили через скандал
“Тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення відсторонено. У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні – 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків”, – йдеться в повідомленні."
“Руслан Ригованов – це покидьок, який сприяв дерибану НПП “Голосіївський”, будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП “Голосіївський”, він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого – посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким”, – написав військовослужбовець ЗСУ Олег Симороз.
Hotab написав:Віталік, ти мені якраз подобаєшся. Але для дуже вузьких цілей
спасибо-приятно, но я не по этим делам. предложи себя мухе, только красиво. с цветами и шампанским.
Hotab написав:А платити повинен ти, то бо ти безробітний. Отже податок на доходи з тебе не взяти. .
смотри я живу на сбережения, с которых уплачены налоги. Кроме того налог сидит в каждом чеке, (я же чем-то питаюсь, заправляю авто, плачу коммуналку?).
На работу я не устраиваюсь, потому что мне не нужны их 15тыс (или сколько там сейчас платят), а кому то эти деньги нужны как воздух. У нас всё таки безработица. Когда будет дефицит раб.силы, вероятно, я изменю своё отношение к работе.
Попробуй смотреть на мир шире, до войны у меня был бизнес, но денег я с клиентов не брал. Долго объяснять почему и ты не поймёшь, с своим узко- ограниченными целями, что можно работать за идею. (А не крысить доллары по льготному курсу, когда твоя страна воюет).
Как минимум долярчик не даст мне соврать, несколько лет назад мы с ним это обсуждали. И другие форумчане тоже в курсе.
Hotab написав:От несудьбатакнесудьба… Я в июне в Сомали, вы в Украину(
уже июль, ты в Сомали или как всегда бла-бла (что уже стало твоей визиткой) ? Кого ты там защищаешь?
Віталік, що було з твоїм емоційним станом з 17.45 до 19.15 сьогодні? Ти плакав? У тебе плутались думки? 10 разів правити своє повідомлення на протязі 1.5 години? Що там було в початковій версії? «В Ірпені нема роботи більше ніж на 10 тисяч , тому я поки що дома»??
Навіщо тобі інформація, я заробляю зараз долари в Малі, Сомалі, Південному Судані чи гривні в Україні? В будь-якому разі я завжди при ділі. Не пукаю в ірпінський диван 24/7 і не генерую 5 тисяч повідомлень тут на рік. Лише тут… І так, я зрозумів, що зараз ти без користі для держави і перемоги. Баласт і біосміття. Не дивно
stm написав:Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам
Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ! От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами. Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?)) От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають! Чому? І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив! І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька. Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?
Если дама купила себе такую сумку и ровно столько же отправила на фонд Притулы вопросов к ней у меня меньше, чем к Вам. Вы наемный сотрудник, думать о стратегиях не Ваше. Ваше распечатать 16*2 заявлений и носить их каждый месяц командиру. Один экземпляр всегда оставлять себе на память с входящим номером и датой.
Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є! 1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) 2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" - майже, як в окулярах )
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 лип, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:...... Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ! От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами. Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?)) От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають! Чому? І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив! І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька. Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?
Если дама купила себе такую сумку и ровно столько же отправила на фонд Притулы вопросов к ней у меня меньше, чем к Вам. Вы наемный сотрудник, думать о стратегиях не Ваше. Ваше распечатать 16*2 заявлений и носить их каждый месяц командиру. Один экземпляр всегда оставлять себе на память с входящим номером и датой.
Даже наёмный сотрудник, если он добросовестный человек, думает о том, что будет с работой, когда он уйдёт в отпуск. Тем более на фронте, когда он понимает, что, вернувшись, может застать на месте не всех. В частности, возможно, потому, что не хватило людей и некому было вовремя поднести снаряд. Не буду сравнивать заслуги Успиха и дамы, которая "купила себе такую сумку и ровно столько же отправила на фонд Притулы". Причём, учтите, что Успих точно на фронте, а дама перечислила в фонд только возможно. Но если есть возможность купить сумочку за пару тысяч долларов, то я, конечно, рад за человека, но, может, во время такой войны есть смысл обойтись без сумочки и задонатить больше?