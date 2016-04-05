Успіх написав:

stm написав: Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам

Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!Чому?І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)"Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?...і тут знову всі на мить завмерли в кафешках, принишкли...тихо ховаючи окуляри в отаку сумочку