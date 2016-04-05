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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 44734474447544764477>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:34

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  Shaman написав:взагалі то розпоряджається влада, яку обрала громада. що ніхто ніколи не цікавився, кого обирають? а хто ж обирав - чи забив на це? :D
через отаке мислення ми й живемо в лайні.
управлінця потрібно не тільки призначити (обрати), але ще й контролювати його.
а у особливо важливих випадках самому приймати рішення.
не хоче народ контролювати та у важливих випадках приймати сам рішення? то будуть стадіони та барабани.

Як тільки я чую
контролювати/забороняти/обмежувати/наказувати для мене це= ЗЛОМАТИ
Якщо ж я чую
дозволяти/допомагати/розширювати/хвалити для мене це= СТВОРИТИ

Так от
поки піпл буде тащитись від тго що комусь заборонили і вимагати ще більшого контролю і розширення повноважень контролюючих органів
До того часу він буде дурним і бідним....

Потрібні пояснення чому?


не буду нічого вам доводити просто пораджу почитати типові статути підприємств.
і як власники обмежують найманих директорів у прийнятті рішень. а також їх контролюють впродовж всього терміну контракту.
а ви можете і далі вважати що за найманими працівниками (а ті кого ми обрали такими і є по суті) не потрібно "глаз да глаз"
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:42

Цікаво коли будуть звільняти хто такі консерви тягне

На посаду керівника департаменту Міноборони призначили учасника шоу на росТБ. Через два дні відсторонили через скандал

“Тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення відсторонено. У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні – 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків”, – йдеться в повідомленні."

“Руслан Ригованов – це покидьок, який сприяв дерибану НПП “Голосіївський”, будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП “Голосіївський”, він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого – посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким”, – написав військовослужбовець ЗСУ Олег Симороз.

https://inforesist.org/ua/na-posadu-kerivnika-departamentu-minoboroni-priznachili-uchasnika-shou-na-rostb-cherez-dva-dni-vidstoronili-cherez-skandal/
Востаннє редагувалось mephala в Суб 01 лип, 2023 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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  Vadim_ написав:сегодня воруют, вымогают взятки ,на сцене всё те-же, судьи , военкомы ,прокуратура с ментами , таможня , бизнесмены , врачи и медсёстры ........... :(


Всюди і завжди. Ті хто дає хабарі отримують значно більшу вигоду, ніж ті хто їх бере.
Виключення, звісно, є.
Основна проблема в тих хто дає. А дають всі. І всі хочуть вирішити свої проблеми просто.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:53

  Hotab написав:ЛАД ,

Hotab
Вы не могли бы успокоить свою нынешнюю подругу

Лад, это к вам истерика или возрастная деградация? :D
Вроде ранее вы хотя бы пробовали выглядеть воспитанным))

Первую фразу не понял.
По второй - в чём Вы увидели мою невоспитанность?
Я, вроде ни одного грубого слова не написал и звёздочками тоже ничего не маскировал. В отличие от Вашей подруги.

У меня нет на форуме ни друзей ни подруг, более того я не встречал никого из этих всех людей никогда (за исключением приятеля (представителя) LIBO).

Подруга заочная. :)
Уж больно рьяно Вы её постоянно защищаете, не обращая внимания на оскорбления с её стороны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Куча людей пішла в зону БД. Через 2 - 3 місяці (скільки там потрібно було) отримали посвідчення учасника БД

Якщо не помиляюсь, було взагалі 3 доби. Описували випадку з прокурорами, коли перед північчю в'їжджав, добу перекантовувався, виїжджав і оп-ля.
Потім з серпня 2014 р. 30 діб https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n10
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:58

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Віталік, ти мені якраз подобаєшся. Але для дуже вузьких цілей
спасибо-приятно, но я не по этим делам. :oops: предложи себя мухе, только красиво. с цветами и шампанским.
  Hotab написав:А платити повинен ти, то бо ти безробітний. Отже податок на доходи з тебе не взяти. .
смотри я живу на сбережения, с которых уплачены налоги. Кроме того налог сидит в каждом чеке, (я же чем-то питаюсь, заправляю авто, плачу коммуналку?).

На работу я не устраиваюсь, потому что мне не нужны их 15тыс (или сколько там сейчас платят), а кому то эти деньги нужны как воздух. У нас всё таки безработица. Когда будет дефицит раб.силы, вероятно, я изменю своё отношение к работе.

Попробуй смотреть на мир шире, до войны у меня был бизнес, но денег я с клиентов не брал. Долго объяснять почему и ты не поймёшь, с своим узко- ограниченными целями, что можно работать за идею. (А не крысить доллары по льготному курсу, когда твоя страна воюет).

Как минимум долярчик не даст мне соврать, несколько лет назад мы с ним это обсуждали. И другие форумчане тоже в курсе.

  Hotab написав:От несудьбатакнесудьба… Я в июне в Сомали, вы в Украину(
уже июль, ты в Сомали или как всегда бла-бла (что уже стало твоей визиткой) ? Кого ты там защищаешь?

Віталік, що було з твоїм емоційним станом з 17.45 до 19.15 сьогодні? Ти плакав? У тебе плутались думки? 10 разів правити своє повідомлення на протязі 1.5 години? Що там було в початковій версії? «В Ірпені нема роботи більше ніж на 10 тисяч , тому я поки що дома»??

Навіщо тобі інформація, я заробляю зараз долари в Малі, Сомалі, Південному Судані чи гривні в Україні? В будь-якому разі я завжди при ділі. Не пукаю в ірпінський диван 24/7 і не генерую 5 тисяч повідомлень тут на рік. Лише тут…
І так, я зрозумів, що зараз ти без користі для держави і перемоги. Баласт і біосміття. Не дивно
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:01

  Hotab написав:Не пукаю в ірпінський диван
хочешь пукнуть в мой диван? или хочешь, чтобы пукнули тебе в лицо? выражайся понятнее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 лип, 2023 20:42, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:01

  Успіх написав:
  stm написав:Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам
Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" ;)
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? :wink:

...і тут знову всі на мить завмерли в кафешках, принишкли... :shock: тихо ховаючи окуляри в отаку сумочку https://bag-bag.com.ua/ua/biker_bag_-_h ... GXEALw_wcB

Если дама купила себе такую сумку и ровно столько же отправила на фонд Притулы вопросов к ней у меня меньше, чем к Вам.
Вы наемный сотрудник, думать о стратегиях не Ваше. Ваше распечатать 16*2 заявлений и носить их каждый месяц командиру. Один экземпляр всегда оставлять себе на память с входящим номером и датой.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:09

Ласкаво просимо! ;)

  vitaliian написав:
  Успіх написав:І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)
щас они тебя искусают прямо в кафешке

От вмієш підняти і так піднятий настрій :D

Але от мені цікаво, чи буде тут розуміння ситуації про абсурдність закону про відпустки, якщо "на папері написали, а як зробити це/втілити в життя - то... думайте самі/вирішуйте самі - мати, чи не мати©(відпустки) :D

Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є!
1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) :D
2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" :lol: - майже, як в окулярах :mrgreen: )
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 лип, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:23

  stm написав:
  Успіх написав:......
Ну раз підняли тему про відпустки, то... - то тут теж в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" ;)
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? :wink:

...і тут знову всі на мить завмерли в кафешках, принишкли... :shock: тихо ховаючи окуляри в отаку сумочку https://bag-bag.com.ua/ua/biker_bag_-_h ... GXEALw_wcB

Если дама купила себе такую сумку и ровно столько же отправила на фонд Притулы вопросов к ней у меня меньше, чем к Вам.
Вы наемный сотрудник, думать о стратегиях не Ваше. Ваше распечатать 16*2 заявлений и носить их каждый месяц командиру. Один экземпляр всегда оставлять себе на память с входящим номером и датой.

Даже наёмный сотрудник, если он добросовестный человек, думает о том, что будет с работой, когда он уйдёт в отпуск. Тем более на фронте, когда он понимает, что, вернувшись, может застать на месте не всех. В частности, возможно, потому, что не хватило людей и некому было вовремя поднести снаряд.
Не буду сравнивать заслуги Успиха и дамы, которая "купила себе такую сумку и ровно столько же отправила на фонд Притулы". Причём, учтите, что Успих точно на фронте, а дама перечислила в фонд только возможно.
Но если есть возможность купить сумочку за пару тысяч долларов, то я, конечно, рад за человека, но, может, во время такой войны есть смысл обойтись без сумочки и задонатить больше?
ЛАД
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