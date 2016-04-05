Інша ситуація в плані альтернатив і доцільності. Виробництво стало набагато технологічніше (просто "приставити до станка" не допоможе), якісь потенційно вироблені машини ризиком ще більшої кількості жертв серед населення, і, можливо, знищення заводу взагалі, при можливості отримати/купити їх від союзників - думаю, невиправдані
На танковом заводе надо как раз "просто "приставити до станка". И прочитайте мой ответ andrijk777viewtopic.php?p=5592514#p5592514. Если Вы считаете правильным, чтобы миллионы украинцев сидели на шее у Запада (там или на гуманитарке здесь), а ещё миллионы шарились по кафешкам и рассказывали, как они героически противостоят оркам, то я так не считаю.
Ты, как бывший парторг, говоришь правильные слова НО, опять нюансы
А что, украинцы сами по себе захотели сидеть на шее у Запада ? Или, потому что, твои "хорошие россияне" вторглись войной в Украину И ты об этом факте очень-очень редко говоришь
А что, украинцы, которые вооюют против твоих "хороших россиян" не должны ходить по кафе ? Твои внуки в Германии, явно ходять по кафе. Но какого хрена ты запрещаешь это делать украинцам ?
Успіх написав:Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є! 1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) 2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" - майже, як в окулярах )
Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое
Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби. Дата мобілізації: ___.___.20___р.
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/pyatyox- ... 48-mln-grn За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону п’яти військовослужбовцям – командиру військової частини, начальнику штабу, помічнику командира з правової роботи, заступнику командира з озброєння та командиру взводу з технічного забезпечення цієї частини повідомлено про підозру. За даними слідства, підозрювані протягом березня-вересня 2022 року заволоділи 4,8 млн грн. Ці грошові кошти були виділені на премії за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях.
Faceless написав:Інша ситуація в плані альтернатив і доцільності. Виробництво стало набагато технологічніше (просто "приставити до станка" не допоможе), якісь потенційно вироблені машини ризиком ще більшої кількості жертв серед населення, і, можливо, знищення заводу взагалі, при можливості отримати/купити їх від союзників - думаю, невиправдані
На танковом заводе надо как раз "просто "приставити до станка". И прочитайте мой ответ andrijk777viewtopic.php?p=5592514#p5592514. Если Вы считаете правильным, чтобы миллионы украинцев сидели на шее у Запада (там или на гуманитарке здесь), а ещё миллионы шарились по кафешкам и рассказывали, как они героически противостоят оркам, то я так не считаю. А "знищити завод взагалі" не так легко. И если они потратят несколько десятков ракет на завод, то это лучше, чем то, что они могут выбирать более нужные для них цели сегодня. Ну и насчёт "можливості" - мы больше года добивались Леопардов и пока что получили не так уж много (недостаточно). Абрамсы будем ждать ещё достаточно долго. О большом количестве дронов тоже пока не слышал, а об их нехватке читаю регулярно (не берусь судить, насколько это действительно необходимо, могу только доверять тем, кто на фронте).
Якщо харківський танковий і зараз працює на технологіях 80 річної давності, як ви кажете, і можна будь-якого Васю просто "приставити до станка", то це насправді дуже сумно і нічого путнього так завод не зробить. Так, під час війни трохи не до гордості, і "сидіти на шиї Западу", як ви кажете, таки краще за гуманітарну катастрофу і загальну трудову повинність з повністю знищеною економікою. В 2СВ альтернатив не було, хоча врешті решт срср таки все одно сидів на шиї у США.
Успіх написав:Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є! 1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) 2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" - майже, як в окулярах )
Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое
Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби. Дата мобілізації: ___.___.20___р.
А якщо не виплатять? Прямим текстом вкажуть -- через суд. Як не так давно вже було...
В мене ще веселіший випадок - знайомому фіг виплачують бойові (в бамагах чогось не вистачає. Хоча все є. Як і раніше). На гарячій лінії відповіли -- подавайте до суду.
Faceless написав:........ Якщо харківський танковий і зараз працює на технологіях 80 річної давності, як ви кажете, і можна будь-якого Васю просто "приставити до станка", то це насправді дуже сумно і нічого путнього так завод не зробить. Так, під час війни трохи не до гордості, і "сидіти на шиї Западу", як ви кажете, таки краще за гуманітарну катастрофу і загальну трудову повинність з повністю знищеною економікою. В 2СВ альтернатив не було, хоча врешті решт срср таки все одно сидів на шиї у США.
Можете не сомневаться, на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка", в т.ч. и на американском, производящем Абрамсы. Электроника делается на других заводах. И есть сравнительно немного работ, где требуется действительно высококвалифицированный рабочий.
Речь не о гордости. Экономика и так практически знищена. Не знаю, что Вы будете считать гуманитарной катастрофой, но, на мой взгляд, миллионы выехавших на Запад и миллионы, бросившие свои дома и выехавшие в пределах Украины уже гуманитарная катастрофа. + дети, занимающиеся "онлайн". + погибшие. + ... Этого не достаточно для "гуманитарной катастрофы"?
И вопрос не в том, чтобы "сидіти на шиї Западу". Понятно, что без помощи Запада при любом напряжении сил нам не обойтись. F-16, Патриоты", гаубицы, снаряды в нужном количестве мы сами не сделаем. Но и "сесть на шею и ножки свесить" тоже чересчур. СССР не "сидел на шее". Да, тогда получили очень большую помощь, но и сами сделали очень много - и танков, и самолётов, и орудий, и ещё много чего. И далось это очень тяжело. Не стоит оскорблять предков. Они в войну, действительно, "пахали". И после войны тоже.
А трудовая повинность во время войны, по-моему, лучше, чем развлечения в кафешках.
хочешь пукнуть в мой диван? или хочешь, чтобы пукнули тебе в лицо? выражайся понятнее.
Віталія, може все-таки знайди трохи грошей на квиток до Києва і кваліфікованого лікаря? Знов годину «сам пишу, сам виправляю». Визначити, що у тебе в цей час робилося в голові і призначити якийсь курс стабілізації зможе нормальний спеціаліст. Чи ти просто тут косиш по ментальним проблемам від пропозиції Успіха і пробуєш довести, що проблема дійсно є? Ні, мені не цікаво пукати в твій диван. Якби у мене було таке безтолкове , як у тебе життя (24/7 сидіти в ірпінській квартирі на цьому форумі, моніторити 300 тг каналів і відписувати 5 тис повідомлень), я б уже поїхав допомогти другу успіху. По-перше таке нікчемне нецікаве життя не жаль втрачати, по-друге ну хоч якийсь різновид , а не одноманіття. На мою думку всі мають робити свій посильний вклад. Хоча б податки чи донати. Саме тому я і сказав, що тете пасивного треба пасивним податком обкласти. За 5 тисяч повідомлень 50 тис грн в фонд притули.