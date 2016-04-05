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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 447544764477447844794480>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:48

  ЛАД написав:Если Вы никогда не были на серьёзном заводе, то это исключительно Ваши проблемы.

У Харкові я дійсно не був, але на оце Ваше:
на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка"

особисто у мене дууже великі сумніви.
UPD:
Кубічна обробка на 3-6-осьових обробних центрах з ЧПК
Ротаційна обробка на токарно-фрезерних верстатах з ЧПК до 6 осей
Циліндрове та поверхневе шліфування з точністю до сотих допусків
Поверхневе ущільнення шляхом полірування та вібраційного шліфування
Востаннє редагувалось Water в Суб 01 лип, 2023 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:48

  detroytred написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є!
1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) :D
2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" :lol: - майже, як в окулярах :mrgreen: )

Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое

Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби.
Дата мобілізації: ___.___.20___р.

А якщо не виплатять?
Прямим текстом вкажуть -- через суд. Як не так давно вже було...

В мене ще веселіший випадок - знайомому фіг виплачують бойові (в бамагах чогось не вистачає. Хоча все є. Як і раніше).
На гарячій лінії відповіли -- подавайте до суду.

Чогось не вистачає не может быть ответом командования. Прошло более 3 лет?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:50

А хто може чітко відповісти? Чи як завжди - всі по кущах))

  stm написав:
  Успіх написав:Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є!
1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) :))
2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" )) - майже, як в окулярах :mrgreen: )

Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое

Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби.
Дата мобілізації: ___.___.20___р.
Щось ніхто не хоче коментувати і чітко відповідати на незручні питання))
І ви теж щось "про своє"))
А питання то ж чітткі: ;)
1. Чому не хочете приєднатись до спільної перемоги "не словом, а ділом"?(читаємо виділене вгорі)
2. >>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" ;)
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? :wink:
(чітке питання - виділив☝️)
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 лип, 2023 23:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:51

  Water написав:
  ЛАД написав:Можете не сомневаться, на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка", в т.ч. и на американском, производящем Абрамсы.
Электроника делается на других заводах. И есть сравнительно немного работ, где требуется действительно высококвалифицированный рабочий.

Тобто Абрамси та усіляки Лєопарди збирають за допомогою долота та якоїсь матері трішечки нетверезі Васі?
Зображення

І багато вони тих Леопардів наробили?
Самі ж вони жалілися, що захищатися нічим, треба все ремонтувати та ін?
І що ви такого незвичайного побачили на цій картинці?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:58

  Успіх написав:1. Чому не хочете приєднатись до спільної перемоги "не словом, а ділом"?

А чому ти вирішив, якщо форумчани не пишуть з окопів, вони не наближають перемогу?
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!

Тобі stm надала faq по твоїм діям. Ти хоч один рапорт написав? Фото без персональних даних покажи. Але продовжуєш і далі питать у форумних командирів.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:00

  Water написав:
  ЛАД написав:Если Вы никогда не были на серьёзном заводе, то это исключительно Ваши проблемы.

У Харкові я дійсно не був, але на оце Ваше:
на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка"

особисто у мене дууже великі сумніви.

Вы не были не в Харькове, а ни на одном машиностроительном заводе.
Большинство работ не требует высокой квалификации. Даже 50 с лишним лет назад, когда я студентом подрабатывал на ХТЗ, основная масса станков была полуавтоматы, где функция рабочего была установить заготовку на станок и снять после выполнения операции. И периодически проконтролировать размеры.
Конечно, есть работы, требующие высокой или даже очень высокой квалификации.
Так что оставайтесь благополучно со своими сумнівами.
Может быть, Вы предполагаете, что работа на автосборочном конвейере тоже требует высокой квалификации? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:02

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое

Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби.
Дата мобілізації: ___.___.20___р.

А якщо не виплатять?
Прямим текстом вкажуть -- через суд. Як не так давно вже було...

В мене ще веселіший випадок - знайомому фіг виплачують бойові (в бамагах чогось не вистачає. Хоча все є. Як і раніше).
На гарячій лінії відповіли -- подавайте до суду.

Чогось не вистачає не может быть ответом командования. Прошло более 3 лет?

По відпустках - це про АТО-шні часи.
Про бойові -- це декілька тижнів тому.

Чогось не вистачає - це мій краткий опис. Що конкретно не так - звісно фін. і стройовий відділ вказали чого.
На гарячій лінії на це відповіли - подавайте до суду. Між чергуваннями в ППД і ротаціями((
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:03

  Успіх написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є!
1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) :))
2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" )) - майже, як в окулярах :mrgreen: )

Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое

Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби.
Дата мобілізації: ___.___.20___р.
Щось ніхто не хоче коментувати і чітко відповідати на незручні питання))
І ви теж щось "про своє"))
А питання то ж чітткі: ;)
1. Чому не хочете приєднатись до спільної перемоги "не словом, а ділом"?(читаємо виділене вгорі)
2. >>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" ;)
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? :wink:
(чітке питання - виділив☝️)

Так мы ж уже знаем. Bobua писал эмоционально. Всё должны 3 месяца в год, примем Закон и сразу всё наладится. И stm пойдёт первая причем так и напишет только на место Успиха, хочу посмотреть на его побратимов которых он впрягает как Акурт Анталию )))))
И ещё про 40 дней аккуратно, беду накликаете ))) берите два по 20 или четыре по 10, надёжнее )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:07

  Water написав:
  Успіх написав:1. Чому не хочете приєднатись до спільної перемоги "не словом, а ділом"?

А чому ти вирішив, якщо форумчани не пишуть з окопів, вони не наближають перемогу?

Чим?
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!

Тобі stm надала faq по твоїм діям. Ти хоч один рапорт написав? Фото без персональних даних покажи. Але продовжуєш і далі питать у форумних командирів.

Успіх задав цілком конкретне питання: "хто підмінить отих людей на 40днів?".
Може Ви?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:11

  Starikan написав:І що ви такого незвичайного побачили на цій картинці?

Особисто я- нічого. Відкриваю вакансії, у Харкові кожний Вася таке вміє?
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