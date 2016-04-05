ЛАД написав:Если Вы никогда не были на серьёзном заводе, то это исключительно Ваши проблемы.
У Харкові я дійсно не був, але на оце Ваше:
на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка"
особисто у мене дууже великі сумніви. UPD: Кубічна обробка на 3-6-осьових обробних центрах з ЧПК Ротаційна обробка на токарно-фрезерних верстатах з ЧПК до 6 осей Циліндрове та поверхневе шліфування з точністю до сотих допусків Поверхневе ущільнення шляхом полірування та вібраційного шліфування
Востаннє редагувалось Water в Суб 01 лип, 2023 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є! 1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) 2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" - майже, як в окулярах )
Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое
Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби. Дата мобілізації: ___.___.20___р.
А якщо не виплатять? Прямим текстом вкажуть -- через суд. Як не так давно вже було...
В мене ще веселіший випадок - знайомому фіг виплачують бойові (в бамагах чогось не вистачає. Хоча все є. Як і раніше). На гарячій лінії відповіли -- подавайте до суду.
Чогось не вистачає не может быть ответом командования. Прошло более 3 лет?
Успіх написав:Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є! 1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) ) 2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" )) - майже, як в окулярах )
Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое
Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби. Дата мобілізації: ___.___.20___р.
Щось ніхто не хоче коментувати і чітко відповідати на незручні питання)) І ви теж щось "про своє")) А питання то ж чітткі: 1. Чому не хочете приєднатись до спільної перемоги "не словом, а ділом"?(читаємо виділене вгорі) 2. >>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ! От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами. Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?)) От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають! Чому? І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив! І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька. Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? (чітке питання - виділив☝️)
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 лип, 2023 23:14, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Можете не сомневаться, на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка", в т.ч. и на американском, производящем Абрамсы. Электроника делается на других заводах. И есть сравнительно немного работ, где требуется действительно высококвалифицированный рабочий.
Тобто Абрамси та усіляки Лєопарди збирають за допомогою долота та якоїсь матері трішечки нетверезі Васі?
І багато вони тих Леопардів наробили? Самі ж вони жалілися, що захищатися нічим, треба все ремонтувати та ін? І що ви такого незвичайного побачили на цій картинці?
ЛАД написав:Если Вы никогда не были на серьёзном заводе, то это исключительно Ваши проблемы.
У Харкові я дійсно не був, але на оце Ваше:
на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка"
особисто у мене дууже великі сумніви.
Вы не были не в Харькове, а ни на одном машиностроительном заводе. Большинство работ не требует высокой квалификации. Даже 50 с лишним лет назад, когда я студентом подрабатывал на ХТЗ, основная масса станков была полуавтоматы, где функция рабочего была установить заготовку на станок и снять после выполнения операции. И периодически проконтролировать размеры. Конечно, есть работы, требующие высокой или даже очень высокой квалификации. Так что оставайтесь благополучно со своими сумнівами. Может быть, Вы предполагаете, что работа на автосборочном конвейере тоже требует высокой квалификации?
Успіх написав:Доречі, на моменті - у нас три вакантних місця є! 1 місце - потрібний механік-водій(чудово б підійшов на це місце чоловік панянки в окулярах) ) 2 місця - потрібні навідники(чудово підійшли б Флер і Стм, так як там не важка праця - сидіти в бойовій машині, просто крутити дві ручки/наводитись і дивитись в "приціл/окуляр" )) - майже, як в окулярах )
Рапорт, Успих. Это в ваших силах. Даже есть такое
Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби. Дата мобілізації: ___.___.20___р.
Щось ніхто не хоче коментувати і чітко відповідати на незручні питання)) І ви теж щось "про своє")) А питання то ж чітткі: 1. Чому не хочете приєднатись до спільної перемоги "не словом, а ділом"?(читаємо виділене вгорі) 2. >>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ! От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами. Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?)) От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають! Чому? І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив! І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька. Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? (чітке питання - виділив☝️)
Так мы ж уже знаем. Bobua писал эмоционально. Всё должны 3 месяца в год, примем Закон и сразу всё наладится. И stm пойдёт первая причем так и напишет только на место Успиха, хочу посмотреть на его побратимов которых он впрягает как Акурт Анталию ))))) И ещё про 40 дней аккуратно, беду накликаете ))) берите два по 20 или четыре по 10, надёжнее )))
Starikan написав:І що ви такого незвичайного побачили на цій картинці?
Особисто я- нічого. Відкриваю вакансії, у Харкові кожний Вася таке вміє? Rheinmetall / Кваліфікований робітник верстатної обробки. Самостійна підготовка, налаштування та експлуатація токарних верстатів з ЧПК від виробників Wohlenberg, Niles та Heyligenstaedt у сфері виробництва труб та токарної обробки середніх розмірів. Обробка деталей довжиною до 8 м Виробництво відповідно до виробничих замовлень SAP, включаючи самоконтроль працівників. Виробництво високоякісних комплектуючих систем озброєння методом точіння, глибокого свердління, шліфування та ін. Визнавати та впроваджувати вдосконалення процесу. Перевірка та вимірювання виготовлених заготовок відповідно до технічних специфікацій та/або планів випробувань, включаючи самоперевірку працівника Зворотний зв'язок виконання роботи з системою BDE Пройшов навчання оператора різального верстату з токарної технології або аналогічної Досвід роботи мінімум 2 роки В ідеалі практичний досвід роботи з машинами з елементами керування Siemens 840D Сумлінне і безпечне поводження з читанням технічних креслень