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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:14
stm
Вы, по-моему, вполне адекватная и разумная девушка.
Не пойму, почему Вы так спорите с Успихом?
Понятно, что у него эмоции. Так же, как и у Bobua. О кафешках в Одессе писал и гораздо менее эмоциональный freeze.
Не пойму, с чем Вы не согласны.
С эмоциями? Ну так суть-то не в эмоциях. А эмоции можно понять.
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ЛАД
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:16
ЛАД написав:
Вы не были не в Харькове, а ни на одном машиностроительном заводе.
Ви так впевнено це кажете, таке враження шо я Ваш давній знайомий.
основная масса станков была полуавтоматы, где функция рабочего была установить заготовку на станок и снять после выполнения операции.
Ось саме це лишнє.
Может быть, Вы предполагаете, что работа на автосборочном конвейере тоже требует высокой квалификации?
У Мелітополі чи Запоріжжі? Те шо я бачив у вигляді Сексу чи Таврії то й не дивно.
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Water
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:18
Water написав:
А чому ти вирішив, якщо форумчани не пишуть з окопів, вони не наближають перемогу?
Питанняям на питання?)))
Якщо ти натякаєш на волотерство - то тут питання я тоді ще більш конкретизую - чому ти, чи Стм і т.п. - не хочете піти на фронт?
Просте/чітке питання ж?
Я, звичайно, можу прийняти відповідь - "бо багато волонтерю фінансово/або - особисто двічі на тиждень везу різні речі на передок..." - але мене будуть щось трохи "терзати смутні сумління "©
Чи буде інша чітка відповідь/причина, чому "ти/він/вона/вони" - ще досі не на фронтті?
Water написав:
Тобі stm надала faq по твоїм діям. Ти хоч один рапорт написав? Фото без персональних даних покажи. Але продовжуєш і далі питать у форумних командирів.
Рапортів можна і 20шт написати, а толку?
Питання ж стоїть ПРОСТЕ! >>> як і ХТО мають мене і ще, умовно 9 хлопців підмінити на 40днів?
Робота ж зупиниться!
Що - війну на паузу поставити?))
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:21
Успіх написав:
Якщо ти натякаєш на волотерство
Ні.
І тріпатись не збираюсь.
Рапортів можна і 20шт написати, а толку?
А як можна виграть у лотерею, не придбавши жодного лотерейного квитка?
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:26
ЛАД написав:Можете не сомневаться, на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка", в т.ч. и на американском, производящем Абрамсы.
Электроника делается на других заводах. И есть сравнительно немного работ, где требуется действительно высококвалифицированный рабочий.
Речь не о гордости.
Экономика и так практически знищена.
Не знаю, что Вы будете считать гуманитарной катастрофой, но, на мой взгляд, миллионы выехавших на Запад и миллионы, бросившие свои дома и выехавшие в пределах Украины уже гуманитарная катастрофа. + дети, занимающиеся "онлайн". + погибшие. + ... Этого не достаточно для "гуманитарной катастрофы"?
И вопрос не в том, чтобы "сидіти на шиї Западу". Понятно, что без помощи Запада при любом напряжении сил нам не обойтись. F-16, Патриоты", гаубицы, снаряды в нужном количестве мы сами не сделаем.
Но и "сесть на шею и ножки свесить" тоже чересчур.
СССР не "сидел на шее". Да, тогда получили очень большую помощь, но и сами сделали очень много - и танков, и самолётов, и орудий, и ещё много чего. И далось это очень тяжело. Не стоит оскорблять предков. Они в войну, действительно, "пахали". И после войны тоже.
А трудовая повинность во время войны, по-моему, лучше, чем развлечения в кафешках.
Я хоч і не спеціаліст з танкового виробництва, але сподіваюся, що прогрес не оминув галузь стороною, і виробництво йде на більш менш сучасних станках, десь якось роботизоване, є технологічний процес, і щоб на всьому цьому працювати потрібна кваліфікація, а не короткий інструктаж. Не знаю, чого це ви вважаєте, що сучасний танк виробляє 100500 слюсарів на винторізних і фрезерних станках. Тим паче за Абрамси, ви може були їх на виробництві, що так заявляєте?
Про "ніжки звісити" мови не йде. І про те, наша економіка знищена - теж брехня, бо це навіть перебільшенням не можна назвати.
Дякуючи ЗСУ, реальної гуманітарної катастрофи не настало, економіка скоротилася, але є.
Совок намагався робити що міг, але об'єктивно таки сидів на шиї, по багатьох напрямках лендліз забезпечував БІЛЬШІСТЬ потреб, включаючи харчування.
Те, що поточна ситуація дозволяє нам пережити війну трохи м'якше - це просто щастя і цю можливість потрібно використовувати, а не влаштовувати карго культ "бо так діди воювали". Совку було чхати на своє населення, нам таки ні.
І чого ви так збуджуєтесь за ті кафешки? Чи вам би легше було, якби всі збанкрутували й закрилися, бо ви ж тут марите знищеною економікою.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:27
ЛАД написав: vt313 написав: ЛАД написав:
........
Я вообще-то не предлагал рыть окопы вручную, об этом написал andrijk777
.
Хотя где-то возможно и это. Не в качестве замены инженерной техники, а в случае её нехватки.
Я говорю о необходимости самостоятельного производства оружия.
И, возможно, о ротации в армии. О чём постоянно говорят многие воюющие.
Оружие производится, мобилизация тоже идет.
Я где-то написал, что не производится и не идёт?
Просто недостаточно.
Вопрос в количестве.
Причём, я отчасти
понимаю причины - нехватка средств. Но это не оправдывает ситуацию, когда миллионы мужчин, которых не выпускают из страны, слоняются без дела и не используются хотя бы для производства оружия. Так же, как и женщины, оставшиеся в стране.
Точно слоняются? Не вижу в Днепре днём в будний день таких толп. В кафе сидят те, кому на 300грн кофе попить норм, а не целый день прожить. И за какие шиши и кто конкретно будет в нашей 73/95й стране организовывать производство СОВРЕМЕННОГО ДОРОГОСТОЯЩЕГО ВЫСОКОТОЧНОГО оружия, ведь для этого даже в пустующие цеха ЮМЗ надо завезти какое то оборудование, а если таких цехов с подведёнными коммуникациями и энергомощностями просто физически нет?
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:28
Успіх
,
Чи буде інша чітка відповідь/причина, чому "ти/він/вона/вони" - ще досі не на фронтті?
Що Віталік відповів? Бо інші хоть податки на доходи платять, чи донатять, а Віталік купляє хліб і каже пдв з них вистачить.
2 Шаман: я бета. Альфу віддаю вам , але ваших порад все одно поки що не потребую. Скажу, як будуть треба.ЛАД
,
Може Ви?
Що сини/внуки відповіли на це питання?
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:31
detroytred написав: stm написав: Успіх написав:
Даже есть такое
Прошу виплатити мені грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (без надання відпустки) за період моєї служби.
Дата мобілізації: ___.___.20___р.
А якщо не виплатять?
Прямим текстом вкажуть -- через суд. Як не так давно вже було...
В мене ще веселіший випадок - знайомому фіг виплачують бойові (в бамагах чогось не вистачає. Хоча все є. Як і раніше).
На гарячій лінії відповіли -- подавайте до суду.
При увольнении у нас не пишут никаких рапортов за компенсацию за неиспользованный отпуск, всё начисляется автоматически финслужбой.
Бойовые не выплатить тоже не так просто, если нет завершенного служебного расследования за СЗЧ, пьянство или невыполнение приказа. Значит проеб службы персонала части
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 01 лип, 2023 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:34
stm написав:
Bobua писал эмоционально. Всё должны 3 месяца в год, примем Закон и сразу всё наладится
Не 3міс на рік, а 3міс на 12р(якщо затяжна війна)
Карл!!! ТРИ місяці на 12років!!!
ВСЬОГО ЛИШ ТРИ МІСЯЦІ НА 12РОКІВ!
А НЕ 16МІСЯЦІВ НА хрін знати скільки часу!
stm написав:
И ещё про 40 дней аккуратно, беду накликаете ))) берите два по 20 или четыре по 10, надёжнее )))
Ви блондинка?))
Ну як не збагнете ПРОСТИХ речей???
Ну давайте ще простіше...
Нехай на фронті - як на конвеєрі на заводі:
Тобто, нема 3-5людей протягом 12днів - то інші вкалують по 16годин/день, замість умовних 10-12годин тих же 12днів і лягають спати там де і працюють/на місці біля станка/конвеєра - НЕ миті!...
А тут бац і 10-15людей нема протягом 22-44дні?
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 01 лип, 2023 22:38, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:34
Denik написав: andrijk777 написав:
В 40-42 роках рівень життя був в рази нижчий ніж зараз. Якщо рівень життя в Україні впаде до рівня 40-42 років(як пропонуєте ви) то звалить ще 10 мільйонів, зокрема я точно звалю.
Ось ви, ЛАД, конкретно лишитесь і будете копати траншеї і вкалувати на тракторному заводі. Готові?
Надіюсь ви зрозуміли мою думку і більше не будете писати що "Сталинградский тракторный работал до 13 сентября 1942 года".
Якшо українське суспільство досягне мілітаризації в СРСР зразка 1942 року, то по-перше ніхто нікуди не звалить бо не дадуть.
По-друге за півроку в усьому світі за півроку будуть картки на пальне, а в країнах, що розвиваються не буду м'яса та картки на хліб.
Бо якщо дійти до рівня 1942 року - на кожній СТО можна займатися виробництвом корпусів БТР-4 або якогось Козак-5, власне як і їх остаточним збиранням і десь вдесятеро наростити виробництво ракет Стугна, Вільха, Нептун (ним можна по наземних цілях бити) та С-80. За півроку після такого гіпотетичного розвитку подій росія по Урал буде окупована. За рік люлей отримував би вже іран.
Я тут вже писав, що якшо б 1 мільйон підприємців або небідних людей з 2016 по 2020 сплачували би по 100 000 грн додаткових податків, то на половину з цієї суми можна було б придбати 10000 БТР-4 і питання російського вторгнення би не стояло.
В нашей стране сколько в бюджет не плати - и сам на пенсии от голода сдохнешь, и на барабаны на все убежища слугам народу не хватит, только адресная помощь на место(подразделение), и не бабками, спасёт ситуацию.
А с какого во первых в 24м году мы увидим карточки на топливо, а во вторых - хлеба африке и азии не хватит и голод там будет?
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