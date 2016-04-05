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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4477447844794480>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:35

Оце так налупили за місяць

Збройні сили України упродовж червня збили сім балістичних ракет «Іскандер-М», шість аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» та вісім вертольотів: сім Ка-52 «Алігатор» і один Мі-24.

Про це у Телеграм повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, ворог 22 рази здійснив масований обстріл України з повітря, застосувавши різні типи озброєння, а сили ППО дали гідну відсіч росіянам.

Зазначається:

6 червня було знищено 35 крилатих ракет Х-101/Х-555
16 червня ППО збили 6 аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал»
20 червня було знищено 32 «шахеди»
24 червня ППО збили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 1 крилату ракету «Калібр».
https://varta1.com.ua/news/skilki-u-che ... 67155.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:35

Чем дальше, тем больше ощущение, что многие пишущие здесь с такой же фабрики троллей, как вагнеровская, только с нашей стороны.
И квалификация пониже.

Water, безусловно, есть операции, где требуется высокая квалификация. В основном при штучном производстве.
Штучное производство это не только единичные/экспериментальные образцы продукции, но и, например, производство инструмента (опять же, не массового) - пресс-форма, штамп, ...
Понятно, что на обработку лопатки турбины школьника не поставишь. Но там, где идёт серийное производство, практически всё квалификации не требует.
А спрос на высококвалифицированных работников всегда был и их избытка обычно нет. Поэтому Rheinmetall ищет таких. И то не понял, всё ли там требует высокой квалификации.
"Перевірка та вимірювання виготовлених заготовок відповідно до технічних специфікацій" не требует квалификации в подавляющем большинстве случаев."
"Сумлінне і безпечне поводження з читанням технічних креслень" - простите, немного смешно. А как можно "небезпечно читати креслення"?
Жаль, что Вы не дали ссылку.
Вы не можете понять, что есть например, токарь-универсал с высокой квалификацией и соответствующей зарплатой и есть масса токарей-станочников с 2 разрядом. И умение читать простейший чертёж детали квалификацией не считается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:41

  Faceless написав:Не знаю, чого це ви вважаєте, що сучасний танк виробляє 100500 слюсарів на винторізних і фрезерних станках.

Звісно це не ТВ-4, а станки з ЧПУ з мікронним допуском як вінторізні, так і фрезерні. Обслуговувати зміну всього цеху може одна єдина людина. І це мова не про Харків.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:45

  Hotab написав:.........
ЛАД ,
Може Ви?

Що сини/внуки відповіли на це питання?

Берёте пример с песикота? Он у меня давно в чс.
У меня дочери, а внуки ещё не доросли.
При это я не обвиняю Успиха, в отличие от некоторых присутствующих.

И что там насчёт моей невоспитанности (viewtopic.php?p=5592559#p5592559)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:45

Тобто козир один - мужність наших воїнів

Генерал армії Марк Міллі заявив, що контрнаступ «неухильно просувається, свідомо пробиваючись через дуже складні мінні поля... 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день, і тому подібне».

Міллі сказав, що він не здивований, що прогрес був повільнішим, ніж могли передбачити деякі люди та комп’ютери.

«Війна на папері і справжня війна відрізняються. На справжній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, і справжні люди в цих машинах. Справжні тіла подрібнюються потужною вибухівкою.» - сказав Міллі.

«Я сказав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго, і це буде дуже, дуже криваво. І ні в кого з цього приводу не повинно бути ілюзій.» - додав Міллі.
https://varta1.com.ua/news/amerikanskiy ... 67143.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  Faceless написав:Не знаю, чого це ви вважаєте, що сучасний танк виробляє 100500 слюсарів на винторізних і фрезерних станках.

Звісно це не ТВ-4, а станки з ЧПУ з мікронним допуском як вінторізні, так і фрезерні. Обслуговувати зміну всього цеху може одна єдина людина. І це мова не про Харків.
Я на ТВ-6 виточував колись :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:50

  ЛАД написав:например, производство инструмента (опять же, не массового) - пресс-форма, штамп

Це слюсар-інструментальник. Ви бачили як саме виготовляються сучасні прес-форми, чи форми для лиття пластику під тиском? Те шо у роки СРСР виготовлялось місяцями, зараз виготовляється за день. Останні станки шо я бачив у нас на виробництві прес-форми виготовляли високоточні Індійські станки, які вже тоді більш-менш можна було запрограмувать.
Зараз їх виготовляє слюсар-інструментальник за допомогою програмування відповідного обладнання.
Вы не можете понять, что есть например, токарь-универсал с высокой квалификацией и соответствующей зарплатой и есть масса токарей-станочников с 2 разрядом.

Ага, токар-інструментальник шостого розряду. Зараз нема такого токаря. Всі роботи проводять станки з ЧПУ.
Стосовно креслень відповідно. Покажіть Харківського Васю, який прочитає креслення та перепрограмує станок.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:56

  Faceless написав:Я на ТВ-6 виточував колись :mrgreen:

Навчали нас на ТВ-4, але на виробництві чого тільки не було, якісь німецькі станки 1932 року й преса такі самі були. Самий сучасний ТВ був виробництва Баку.
Вже й не знаю, чи заточив би я зараз різець, різьби точно позабував, як і обробку деталей зі зміщеним центром.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:58

по танкам видео не нашёл, но думаю не сильно отличается потому что танк типа абрамса еще более сложный в изготовлении
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:58

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
ЛАД ,
Може Ви?

Що сини/внуки відповіли на це питання?

Берёте пример с песикота? Он у меня давно в чс.
У меня дочери, а внуки ещё не доросли.
При это я не обвиняю Успиха, в отличие от некоторых присутствующих.

И что там насчёт моей невоспитанности (viewtopic.php?p=5592559#p5592559)?


1. Успіх активно запрошує дівчат. Оформляємо дочок крутити бусоліі/приціли? Успіх клянеться, що неважко, а він дурницю не скаже. То що? Чи ви не вірите успіху?
2.
Подруга заочная. :)
Уж больно рьяно Вы её постоянно защищаете, не обращая внимания на оскорбления с её стороны.


Я і за СТМ «больно рьяно». Як думаєте, у нас вже був тройнічок, чи ще попереду? 😄

Насправді я б дозволив собі по відношенню до дєвочок шутєйки нижче пояса (як це робить успіх) лише у відповідь на такі самі (тобто саме солоні ). Все інше (вата, безробітний форумний ірпенський флудьор , істеричка) ну ніяк не тягне на опускання до «смокче за окуляри, , спить з тобою , твоя подруга» , тим більше на заміжню . Для вас недостатньо моїх слів, що я не зустрічався з жодною людиною з форуму, щоб ви припинили брудні натяки? Якщо недостаньо, то таки дійсно у вас на старості років кудись ділось ваше виховання, яке вас відокремлювало.


  vitaliian написав:Конституцию для vitaliian напишем? хотя ты вряд ли знаешь что это. .

Вона вже написана для тебе. Її назва «слабка полова конституція віталіка.»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 лип, 2023 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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