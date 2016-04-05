Чем дальше, тем больше ощущение, что многие пишущие здесь с такой же фабрики троллей, как вагнеровская, только с нашей стороны. И квалификация пониже.
Water, безусловно, есть операции, где требуется высокая квалификация. В основном при штучном производстве. Штучное производство это не только единичные/экспериментальные образцы продукции, но и, например, производство инструмента (опять же, не массового) - пресс-форма, штамп, ... Понятно, что на обработку лопатки турбины школьника не поставишь. Но там, где идёт серийное производство, практически всё квалификации не требует. А спрос на высококвалифицированных работников всегда был и их избытка обычно нет. Поэтому Rheinmetall ищет таких. И то не понял, всё ли там требует высокой квалификации. "Перевірка та вимірювання виготовлених заготовок відповідно до технічних специфікацій" не требует квалификации в подавляющем большинстве случаев." "Сумлінне і безпечне поводження з читанням технічних креслень" - простите, немного смешно. А как можно "небезпечно читати креслення"? Жаль, что Вы не дали ссылку. Вы не можете понять, что есть например, токарь-универсал с высокой квалификацией и соответствующей зарплатой и есть масса токарей-станочников с 2 разрядом. И умение читать простейший чертёж детали квалификацией не считается.
Генерал армії Марк Міллі заявив, що контрнаступ «неухильно просувається, свідомо пробиваючись через дуже складні мінні поля... 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день, і тому подібне».
Міллі сказав, що він не здивований, що прогрес був повільнішим, ніж могли передбачити деякі люди та комп’ютери.
«Війна на папері і справжня війна відрізняються. На справжній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, і справжні люди в цих машинах. Справжні тіла подрібнюються потужною вибухівкою.» - сказав Міллі.
ЛАД написав:например, производство инструмента (опять же, не массового) - пресс-форма, штамп
Це слюсар-інструментальник. Ви бачили як саме виготовляються сучасні прес-форми, чи форми для лиття пластику під тиском? Те шо у роки СРСР виготовлялось місяцями, зараз виготовляється за день. Останні станки шо я бачив у нас на виробництві прес-форми виготовляли високоточні Індійські станки, які вже тоді більш-менш можна було запрограмувать. Зараз їх виготовляє слюсар-інструментальник за допомогою програмування відповідного обладнання.
Вы не можете понять, что есть например, токарь-универсал с высокой квалификацией и соответствующей зарплатой и есть масса токарей-станочников с 2 разрядом.
Ага, токар-інструментальник шостого розряду. Зараз нема такого токаря. Всі роботи проводять станки з ЧПУ. Стосовно креслень відповідно. Покажіть Харківського Васю, який прочитає креслення та перепрограмує станок.
Навчали нас на ТВ-4, але на виробництві чого тільки не було, якісь німецькі станки 1932 року й преса такі самі були. Самий сучасний ТВ був виробництва Баку. Вже й не знаю, чи заточив би я зараз різець, різьби точно позабував, як і обробку деталей зі зміщеним центром.
1. Успіх активно запрошує дівчат. Оформляємо дочок крутити бусоліі/приціли? Успіх клянеться, що неважко, а він дурницю не скаже. То що? Чи ви не вірите успіху? 2.
Подруга заочная. Уж больно рьяно Вы её постоянно защищаете, не обращая внимания на оскорбления с её стороны.
Я і за СТМ «больно рьяно». Як думаєте, у нас вже був тройнічок, чи ще попереду? 😄
Насправді я б дозволив собі по відношенню до дєвочок шутєйки нижче пояса (як це робить успіх) лише у відповідь на такі самі (тобто саме солоні ). Все інше (вата, безробітний форумний ірпенський флудьор , істеричка) ну ніяк не тягне на опускання до «смокче за окуляри, , спить з тобою , твоя подруга» , тим більше на заміжню . Для вас недостатньо моїх слів, що я не зустрічався з жодною людиною з форуму, щоб ви припинили брудні натяки? Якщо недостаньо, то таки дійсно у вас на старості років кудись ділось ваше виховання, яке вас відокремлювало.
vitaliian написав:Конституцию для vitaliian напишем? хотя ты вряд ли знаешь что это. .
Вона вже написана для тебе. Її назва «слабка полова конституція віталіка.»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 лип, 2023 23:09, всього редагувалось 1 раз.