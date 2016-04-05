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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4477447844794480
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні Арестович сказав багато зради https://www.youtube.com/live/c03A1WoqyM0?feature=share прям не типово для нього. Ну і Залужний у Вашингтон пост теж дав інтревью
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 23:09

Вирішальні місяці для репутації певної людини ;)

  vitaliian написав:по танкам
Нам би побільше різноманітних дронів і різноманітних ППО(особливо проти дронів/БПЛА) і УСПІХ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ вже би був ТОЧНО цього року!
А так...

А так от думаю - чи буду я возвеличувати і хвалити одного чоловіка Б з папочкою на столі, чи буду я його обзивати в кінці року останніми словами за балабольство на такій високій посаді?

Дуже НЕ хочеться, щоб така людина на такій високій посаді на всю країну пробалаболила/пропустозвонила, чим би миттєво перетворилась на штопаного використаного г...
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 23:10

Faceless
Я Вам писал о беженцах, о погибших, о том, что дети третий год будут учиться онлайн, могу добавить каховскую дамбу.
Если всё это для Вас не гуманитарная катастрофа, то что это?
И что нужно, чтобы Вы сказали о гуманитарной катастрофе?
И на сколько должно упасть производство и ВВП, чтобы Вы признали "знищену економіку"?

И Вы знаете, не хочется ругаться, но трудно спорить с людьми, никогда не видевшие никакое производство, а начитавшиеся фантастических романов и рассказывающих о "Обслуговувати зміну всього цеху може одна єдина людина". Вот только, например, на Audi AG работает 91 674 человек (в 2018). Каждый обслуживает свой цех? :)

А "кафешки", понятно, это условно. Просто, чтобы было понятно, о чём речь - о людях, для которых войны нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 23:15

  Успіх написав:Нам би побільше різноманітних дронів і різноманітних ППО(особливо проти дронів/БПЛА) і УСПІХ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ вже би був ТОЧНО цього року!
А так...
и дронами на Крым наступать? Это в будущем воевать будут только роботы, а люди будут управлять ими с другого континента через космос.
  Успіх написав:Дуже НЕ хочеться, щоб така людина на такій високій посаді на всю країну пробалаболила/пропустозвонила, чим би миттєво перетворилась на штопаного використаного г...
тебе надо успокоиться. от букв г иди д ничего не поменяется.
vitaliian
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