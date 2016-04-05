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Додано: Суб 01 лип, 2023 23:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сьогодні Арестович сказав багато зради
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:09
Вирішальні місяці для репутації певної людини ;)
Нам би побільше різноманітних дронів і різноманітних ППО(особливо проти дронів/БПЛА) і УСПІХ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ вже би був ТОЧНО цього року!
А так...
А так от думаю - чи буду я возвеличувати і хвалити одного чоловіка Б з папочкою на столі, чи буду я його обзивати в кінці року останніми словами за балабольство на такій високій посаді?
Дуже НЕ хочеться, щоб така людина на такій високій посаді на всю країну пробалаболила/пропустозвонила, чим би миттєво перетворилась на штопаного використаного г...
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:10
Faceless
Я Вам писал о беженцах, о погибших, о том, что дети третий год будут учиться онлайн, могу добавить каховскую дамбу.
Если всё это для Вас не гуманитарная катастрофа, то что это?
И что нужно, чтобы Вы сказали о гуманитарной катастрофе?
И на сколько должно упасть производство и ВВП, чтобы Вы признали "знищену економіку"?
И Вы знаете, не хочется ругаться, но трудно спорить с людьми, никогда не видевшие никакое производство, а начитавшиеся фантастических романов и рассказывающих о "Обслуговувати зміну всього цеху може одна єдина людина". Вот только, например, на Audi AG работает 91 674 человек (в 2018). Каждый обслуживает свой цех?
А "кафешки", понятно, это условно. Просто, чтобы было понятно, о чём речь - о людях, для которых войны нет.
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:15
и дронами на Крым наступать? Это в будущем воевать будут только роботы, а люди будут управлять ими с другого континента через космос.
тебе надо успокоиться. от букв г иди д ничего не поменяется.
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