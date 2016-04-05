Додано: Суб 01 лип, 2023 23:39

ЛАД написав: Faceless

Я Вам писал о беженцах, о погибших, о том, что дети третий год будут учиться онлайн, могу добавить каховскую дамбу.

Если всё это для Вас не гуманитарная катастрофа, то что это?

И что нужно, чтобы Вы сказали о гуманитарной катастрофе?

И на сколько должно упасть производство и ВВП, чтобы Вы признали "знищену економіку"?



И Вы знаете, не хочется ругаться, но трудно спорить с людьми, никогда не видевшие никакое производство, а начитавшиеся фантастических романов и рассказывающих о "Обслуговувати зміну всього цеху може одна єдина людина". Вот только, например, на Audi AG работает 91 674 человек (в 2018). Каждый обслуживает свой цех?



А "кафешки", понятно, это условно. Просто, чтобы было понятно, о чём речь - о людях, для которых войны нет. Я Вам писал о беженцах, о погибших, о том, что дети третий год будут учиться онлайн, могу добавить каховскую дамбу.Если всё это для Вас не гуманитарная катастрофа, то что это?И что нужно, чтобы Вы сказали о гуманитарной катастрофе?И на сколько должно упасть производство и ВВП, чтобы Вы признали "знищену економіку"?И Вы знаете, не хочется ругаться, но трудно спорить с людьми, никогда не видевшие никакое производство, а начитавшиеся фантастических романов и рассказывающих о "Обслуговувати зміну всього цеху може одна єдина людина". Вот только, например, на Audi AG работает 91 674 человек (в 2018). Каждый обслуживает свой цех?А "кафешки", понятно, это условно. Просто, чтобы было понятно, о чём речь - о людях, для которых войны нет.

Так, біженці це сумно, загиблі - жахливо. Освіта онлайн почалася ще з ковіду, чи то теж була гуманітарна катастрофа? Так і онлайн далеко не всюди навчання. Так принаймі воно є.По країні голод, харчі по картках? Немає шкіл і лікарень, ліків? Ні. Чого по вашому гуманітарна катастрофа?В нас вижила й працює енергетика (за виключенням НПЗ), в регіонах, що не були окуповані, працює с/г і промисловість, країна забезпечує себе продуктами харчування і навіть експорт не зник, працює фінансова система і сфера послуг, навіть без гіперінфляції і продталонів - це криза, але аж ніяк не знищена економіка. А то за вашими оцінками економіка була знищена вже кілька разів, перед тим в 2015.І знаєте, "не хочеться ругаться", але ви самі то виробництво бачили, як самі писали, 30 років тому, а зараз за вашими словами достатньо просто натовп без освіти і кваліфікації приставити до станків, і сучасні танки типу Оплотів підуть з конвеєра, в усьому світі виробники дурні, не знали, що так можна, замовлення на виробництво розписані на роки вперед, а можна ж було просто 100500 зівак зібрати, провести інструктаж і вперед.Безліч болтів, гайок і може якихось гусениць так можна наклепати, але не готову сучасну бойову машину. І поставити аби кого без кваліфікації і досвіду за багатомільйонний станок не можна. Та й станки ті треба ще мати в необхідних кількостях. Ще й розмістити це все багатство на заводі в кількадесят км від кордону з ворогом, в місті, що в досяжності обстрілу навіть С-300.Я ж кажу, якийсь карго культ, бо так робили 80+ років тому