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Додано: Суб 01 лип, 2023 23:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сьогодні Арестович сказав багато зради
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:09
Вирішальні місяці для репутації певної людини ;)
Нам би побільше різноманітних дронів і різноманітних ППО(особливо проти дронів/БПЛА) і УСПІХ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ вже би був ТОЧНО цього року!
А так...
А так от думаю - чи буду я возвеличувати і хвалити одного чоловіка Б з папочкою на столі, чи буду я його обзивати в кінці року останніми словами за балабольство на такій високій посаді?
Дуже НЕ хочеться, щоб така людина на такій високій посаді на всю країну пробалаболила/пропустозвонила, чим би миттєво перетворилась на штопаного використаного г...
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:10
Faceless
Я Вам писал о беженцах, о погибших, о том, что дети третий год будут учиться онлайн, могу добавить каховскую дамбу.
Если всё это для Вас не гуманитарная катастрофа, то что это?
И что нужно, чтобы Вы сказали о гуманитарной катастрофе?
И на сколько должно упасть производство и ВВП, чтобы Вы признали "знищену економіку"?
И Вы знаете, не хочется ругаться, но трудно спорить с людьми, никогда не видевшие никакое производство, а начитавшиеся фантастических романов и рассказывающих о "Обслуговувати зміну всього цеху може одна єдина людина". Вот только, например, на Audi AG работает 91 674 человек (в 2018). Каждый обслуживает свой цех?
А "кафешки", понятно, это условно. Просто, чтобы было понятно, о чём речь - о людях, для которых войны нет.
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:15
и дронами на Крым наступать? Это в будущем воевать будут только роботы, а люди будут управлять ими с другого континента через космос.
тебе надо успокоиться. от букв г иди д ничего не поменяется.
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:28
Ви хочете зі мною на спір забитись шо я працював на виробництві і саме з металом?
На Мерседесі працює 168 тисяч людей. Звісно це не перший випадковий Вася, якого впіймали й поставили до станка.
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:29
Насчёт ответки - у людей разные представления об оскорблениях. То, что для Вас мелочь, для другого кровное оскорбление. Так что со словами надо осторожнее.
Успих сказал лишнее, но в ответ на достаточно оскорбительные выпады. Его Вы обругали, а вины других не увидели.
Вы у меня где-то видели шутки ниже пояса?
Вы у меня где-то видели "брудні натяки"?
Или "подруга" - это "брудний натяк"? Тогда с Вами что-то не так. Подруга это просто подруга, без всякого сексуального подтекста.
Так что насчёт "возрастной деградации" и невоспитанности?
Извиниться не желаете?
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:32
Заспокоїтися Успіху?
Наврядчи...
Перекладаю: прогнозувалося -- контрнаступ буде; буде результативним; завдяки кількості та якості техніки та неочікуваних для ворога рішень + майстерності підготовленого особового складу.
Майстерність, мужність, рішучисть тощо особого складу є.
А от чим буде компенсуватися нестача інших складових Міллі та Залужний прямо вказали...
А тут ще й втома в тих, хто вже стільки місяців, забезпечував накопичення резервів для контрнаступу.
Героям Слава!
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:36
Спорить не буду. Если так, то готов даже извиниться за напрасный упрёк.
Но тогда тем более не пойму, зачем Вы пишете фантастику.
И каждый обслуживает в одиночку целый цех.
В результате Вы с Фейслессом втянули меня в ненужный спор не по теме.
Утром всё это удалят, а меня отправят в бан за "флуд".
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так, біженці це сумно, загиблі - жахливо. Освіта онлайн почалася ще з ковіду, чи то теж була гуманітарна катастрофа? Так і онлайн далеко не всюди навчання. Так принаймі воно є.
По країні голод, харчі по картках? Немає шкіл і лікарень, ліків? Ні. Чого по вашому гуманітарна катастрофа?
В нас вижила й працює енергетика (за виключенням НПЗ), в регіонах, що не були окуповані, працює с/г і промисловість, країна забезпечує себе продуктами харчування і навіть експорт не зник, працює фінансова система і сфера послуг, навіть без гіперінфляції і продталонів - це криза, але аж ніяк не знищена економіка. А то за вашими оцінками економіка була знищена вже кілька разів, перед тим в 2015.
І знаєте, "не хочеться ругаться", але ви самі то виробництво бачили, як самі писали, 30 років тому, а зараз за вашими словами достатньо просто натовп без освіти і кваліфікації приставити до станків, і сучасні танки типу Оплотів підуть з конвеєра, в усьому світі виробники дурні, не знали, що так можна, замовлення на виробництво розписані на роки вперед, а можна ж було просто 100500 зівак зібрати, провести інструктаж і вперед.
Безліч болтів, гайок і може якихось гусениць так можна наклепати, але не готову сучасну бойову машину. І поставити аби кого без кваліфікації і досвіду за багатомільйонний станок не можна. Та й станки ті треба ще мати в необхідних кількостях. Ще й розмістити це все багатство на заводі в кількадесят км від кордону з ворогом, в місті, що в досяжності обстрілу навіть С-300.
Я ж кажу, якийсь карго культ, бо так робили 80+ років тому
Додано: Суб 01 лип, 2023 23:40
За крок до перевороту думок©
А що толку - якщо тут, як і завжди, на такі ЧІТКІ питання - ЧІТКО/КОНКРЕТНО відповісти - не може ніхто!
Зразу, або зовсім про інше пишуть...
- або своє питання висувають, так і не відповівши на моє...
- або просто тихо/чи голосно/ зливаються, як "дещо" в унітазі...
А тим часом Успіх вже розпочав 17й місяць служби... - і все більше, і більше загартовується/все більше і більше(останнім часом) сам пропонує себе брати на бойове завдання на вогневу(коли кажуть - "хто хоче?/є добровольці?")
Може це вже і "азарт війни" трохи бере...(хоч цей азарт є досить небезпечним/не нормальним)
А може трохи і те, що тут/на форумі бачу, як багато людей самі у кутках трусяться/ховають своїх чоловіків під спідниці...)) і, навіть, не можуть дати відповіді на чіткі і конкретні питання
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