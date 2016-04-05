Додано: Суб 01 лип, 2023 23:55



Насчёт ответки - у людей разные представления об оскорблениях. То, что для Вас мелочь, для другого кровное оскорбление…

Так что со словами надо осторожнее.





Успих сказал лишнее



в ответ на достаточно оскорбительные выпады







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Так може для якоїсь заміжньої жінки фраза «ти подруга он того» є образою? Не хочете вибачитись за свої «нєостлрожні слова»? Для вас це норма, а комусь і ні.А подруга на якій підставі? Що я відреагував, що Успіх називає шлюхами форумчанок? У мене питання, а чому ви не відреагували? Чи у вашій системі виховання це нормально?Як зʼясувалось дякуючи Василь-Рівне - багаторазово. Де ваша реакція?А на те, що треба СТМ з Флер в САУ? Ви своїх дочок вже до Успіха оформили? Чи у вас «тут бачу, тут не бачу»?А може «оскорбітєльниє випади» були у відповідь на його негідну поведінку? Кого тут з захисників ще так зневажали? Є хоч один? Кого так зневажав захисник Холява? Є хтось? То що, точно треба зʼясовувати що було раніше, яйце чи курка?«Рудниковий карьер?»«Я!»