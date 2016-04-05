ЛАД написав:Успіх задав цілком конкретне питання: "хто підмінить отих людей на 40днів?". Може Ви?
А що толку - якщо тут, як і завжди, на такі ЧІТКІ питання - ЧІТКО/КОНКРЕТНО відповісти - не може ніхто! Зразу, або зовсім про інше пишуть... - або своє питання висувають, так і не відповівши на моє... - або просто тихо/чи голосно/ зливаються, як "дещо" в унітазі...
А тим часом Успіх вже розпочав 17й місяць служби... - і все більше, і більше загартовується/все більше і більше(останнім часом) сам пропонує себе брати на бойове завдання на вогневу(коли кажуть - "хто хоче?/є добровольці?")
Може це вже і "азарт війни" трохи бере...(хоч цей азарт є досить небезпечним/не нормальним) А може трохи і те, що тут/на форумі бачу, як багато людей самі у кутках трусяться/ховають своїх чоловіків під спідниці...)) і, навіть, не можуть дати відповіді на чіткі і конкретні питання
Готовитесь вместо дембеля после 18 месяцев к контрактной службе? Как спасти всех голодающих Африки. Надо узнать на форуме, точно помогут.
Востаннє редагувалось stm в Суб 01 лип, 2023 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Насчёт ответки - у людей разные представления об оскорблениях. То, что для Вас мелочь, для другого кровное оскорбление… Так что со словами надо осторожнее.
Так може для якоїсь заміжньої жінки фраза «ти подруга он того» є образою? Не хочете вибачитись за свої «нєостлрожні слова»? Для вас це норма, а комусь і ні. А подруга на якій підставі? Що я відреагував, що Успіх називає шлюхами форумчанок? У мене питання, а чому ви не відреагували? Чи у вашій системі виховання це нормально?
Успих сказал лишнее
Як зʼясувалось дякуючи Василь-Рівне - багаторазово. Де ваша реакція? А на те, що треба СТМ з Флер в САУ? Ви своїх дочок вже до Успіха оформили? Чи у вас «тут бачу, тут не бачу»?
в ответ на достаточно оскорбительные выпады
А може «оскорбітєльниє випади» були у відповідь на його негідну поведінку? Кого тут з захисників ще так зневажали? Є хоч один? Кого так зневажав захисник Холява? Є хтось? То що, точно треба зʼясовувати що було раніше, яйце чи курка?
stm ,
Как спасти всех голодающих Африки. Надо узнать на форуме, точно помогут
«Рудниковий карьер?» «Я!»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 00:01, всього редагувалось 1 раз.
Перекладаю: прогнозувалося -- контрнаступ буде; буде результативним; завдяки кількості та якості техніки та неочікуваних для ворога рішень + майстерності підготовленого особового складу.
Майстерність, мужність, рішучисть тощо особого складу є. А от чим буде компенсуватися нестача інших складових Міллі та Залужний прямо вказали... А тут ще й втома в тих, хто вже стільки місяців, забезпечував накопичення резервів для контрнаступу
Успіх ще спокійний)) ще чекає... (бо контрнаступ хоч по трошки, але просувається!)
А там може і надумають Флер і Стм прийти до нас навідниками)) - там справді не важко дві ручки крутити)) - одна ручка, то піднімає/опускає ствол... - а інша ручка - вправо/вліво його веде...
Вы так и не ответили, что Вы готовы назвать гуманитарной катастрофой и развалом экономики. Сколько должно быть беженцев и погибших для гуманитарной катастрофы? До какого уровня должна упасть экономика, чтобы Вы признали развал? 30% мало? Сколько надо?
30 лет назад я работал на заводе. Бывал на заводе значительно позже. Видео, кот. выложил vitaliian, наверное, правдивое. Несколько штук таких цехов в мире, наверное, есть. Но это далеко не массовое явление. Хотя когда-нибудь, возможно, так и будет. Вот только куда денут и чем займут людей? В Голливуде уже бастуют против применения ИИ.
Напомню, разговор начался с моих слов, что, не отказываясь от помощи Запада, нужно и самим производить больше оружия, а не ждать манны небесной. Вы с Water считаете, что это не нужно? Даже во время войны? Или невозможно? Так прав Путин, когда говорит, что воюет с НАТО?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лип, 2023 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Вы у меня где-то видели шутки ниже пояса? Вы у меня где-то видели "брудні натяки"? Или "подруга" - это "брудний натяк"? Тогда с Вами что-то не так. Подруга это просто подруга, без всякого сексуального подтекста. Так что насчёт "возрастной деградации" и невоспитанности? Извиниться не желаете?
Епсілонам не надано право давати поради Альфам. Тихо там)) У вас там по якій статті непридатність? Бо Успіх вже наділив себе правами призивати непридатних чоловіків , дівчат форуму, щось вас довго не помічає…😄
ЛАД написав:Hotab Много слов .
Нормально «слов». Так, я вважаю ваші слова нижче поясу. Далі що? По дочкам в армію.. коли до Успіху в САУ? Вас же влаштовує його риторика?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 00:22, всього редагувалось 1 раз.
Вы так и не ответили, что Вы готовы назвать гуманитарной катастрофой и развалом экономики. Сколько должно быть беженцев и погибших для гуманитарной катастрофы? До какого уровня должна упасть экономика, чтобы Вы признали развал? 30% мало? Сколько надо?
30 лет назад я работал на заводе. Бывал на заводе значительно позже. Видео, кот. выложил vitaliian, наверное, правдивое. Несколько штук таких цехов в мире, наверное, есть. Но это далеко не массовое явление. Хотя когда-нибудь, возможно, так и будет. Вот только куда денут и чем займут людей? В Голливуде уже бастуют против применения ИИ.
Гуманітарна катастрофа несе загрозу знищення населення певної території або всього суспільства в результаті міграцій, голоду, втрати моральних орієнтирів, епідемій і насильства відносно мирного населення. Характеризується підвищеною смертністю та епідеміями через відсутність питної води, їжі, медичної допомоги. Кількість жертв гуманітарної катастрофи може бути порівняною із кількістю прямих жертв від військових дій або від природних катаклізмів.
Однією з найбільших гуманітарних катастроф у світі був Голодомор в Україні 1932—1933[1]. Найбільшою у світі гуманітарною катастрофою техногенного характеру була аварія на Чорнобильській АЕС[2]. Однією з найбільших гуманітарних катастроф сучасності є пияцтво в Росії[3].
Знищення економіки - це не просто економічне падіння. Це фактичне зникнення ключових галузей, економічної інфраструктури. Саме тому навіть глибока криза - не еквівалент знищення економіки. Економіка України не знищена, як не була знищена ні в 2014-15,ні в 2008-09. І навіть Велика депресія в США не означала знищення економіки США.
Зрозуміло, тема безмежного розгортання виробництва сучасної техніки мобілізацією некваліфікованої робочої сили так і не розкрита. За 80 років на заводах нічого не змінилося, будь-який натовп абізян можна приставити до станків, дати інструктаж, і буде хоч Оплот, хоч Абрамс.
Може, ті наші заводи й загнулися тому, що за 80 років нічого й не змінилося.
Hotab написав: Що я відреагував, що Успіх називає шлюхами форумчанок? У мене питання, а чому ви не відреагували? Чи у вашій системі виховання це нормально? ... Як зʼясувалось дякуючи Василь-Рівне - багаторазово. Де ваша реакція?
а як ви називаєте форумчан?
жаль, що у вас немає такого шанувальника, як Василь у Успіха