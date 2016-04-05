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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4479448044814482
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:24

  Shaman написав:жаль, що у вас немає такого шанувальника, як Василь у Успіха
от этого и страдает... бедняжка :(
может кастрировать его как кота?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:29

  Hotab написав:Shaman ,
але я епсілон 8)

Епсілонам не надано право давати поради Альфам. Тихо там))
У вас там по якій статті непридатність? Бо Успіх вже наділив себе правами призивати непридатних чоловіків , дівчат форуму, щось вас довго не помічає…😄

  ЛАД написав:Hotab
Много слов .

Нормально «слов».
Так, я вважаю ваші слова нижче поясу. Далі що?
По дочкам в армію.. коли до Успіху в САУ? Вас же влаштовує його риторика?

Hotab, ти сам призначив себе бетою - тому слухай :D

щоб економіка повністю не загнулась, комусь треба й працювати. ;)
бо коли хтось між вилітами пише, економіка від цього не працює. судячи з часу на форумі, перерва щось затягнулася :roll:

й Лад з вами дійсно ввічливо розмовляє, аж дивно. ми трохи жорсткіше вели діалог :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:30

  Shaman написав:
  Hotab написав: Що я відреагував, що Успіх називає шлюхами форумчанок? У мене питання, а чому ви не відреагували? Чи у вашій системі виховання це нормально?
...
Як зʼясувалось дякуючи Василь-Рівне - багаторазово. Де ваша реакція?

а як ви називаєте форумчан? :D

жаль, що у вас немає такого шанувальника, як Василь у Успіха :lol:

У мене є свої. І вона тут 24/7 😄 Бо «вже грошей заробила».
Хіба ж справа у Василі. У унікальних шанувальників тут чимало.


щоб економіка повністю не загнулась, комусь треба й працювати. ;)

Ваш кєп. Я пробую це Вітальяну пояснити. Щоб вийшов з квартири і почав працювати. Да і Успіху. Що він не здатний замінити працюючих. Поки що глухо.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:32

  Hotab написав:...........
  ЛАД написав:Hotab
Много слов .

Нормально «слов».
Так, я вважаю ваші слова нижче поясу. Далі що?

Не ответ.
Какие слова? У вас подруга = любовница? Или проститутка?

По дочкам в армію.. коли до Успіху в САУ? Вас же влаштовує його риторика?

У нас нет обязательной службы женщин в армии. И Успих не настаивает на этом, а предлагает в ответ на выпады.

Просто интересно, у офицера не хватит мужества спокойно извиниться? Вместо отговорок.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:39

  Успіх написав:А там може і надумають Флер і Стм прийти до нас навідниками))
- там справді не важко дві ручки крутити))
- одна ручка, то піднімає/опускає ствол...
- а інша ручка - вправо/вліво його веде...

Коротше - нічого нового для них ;) :D

Стример потаённых желаний )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:40

ЛАД

И Успих не настаивает на этом, а предлагает в ответ на выпады.


Якщо я вам в обличчя (а не тут, де можна не відповідати за свої слова) скажу отаке на адресу ваших дочок

Флер і Стм прийти до нас навідниками))
- там справді не важко дві ручки крутити))
- одна ручка, то піднімає/опускає ствол...
- а інша ручка - вправо/вліво його веде...

Коротше - нічого нового для них ;) :D


то це можна вважати «запропонував послужити»? Чи такі брудні натяки (вкотре) і ви б принаймні спробували дотягнутись до мого обличчя?

Какие слова? У вас подруга = любовница? Или проститутка?



Хто вам надав право визначати, хто тут кому подруга і просити вгамовувати (я - Флер)?
Це ж ваші слова «комусь нічого, а когось це смертельно ображає».??
Тому я підтверджую свої попередні слова «це невиховано з вашого боку, чого раніше за вами не було» Можливо це вікові зміни.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:46

  stm написав:
  Успіх написав:А там може і надумають Флер і Стм прийти до нас навідниками))
- там справді не важко дві ручки крутити))
- одна ручка, то піднімає/опускає ствол...
- а інша ручка - вправо/вліво його веде...

Коротше - нічого нового для них ;) :D

Стример потаённых желаний )))

Успіх, бійтеся своїх фантазій - бо вам щось нафіг відкрутять :lol:
Shaman
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  #<1 ... 4479448044814482
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