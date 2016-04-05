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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лип, 2023 00:24
Shaman написав:
жаль, що у вас немає такого шанувальника, як Василь у Успіха
от этого и страдает... бедняжка
может кастрировать его как кота?
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vitaliian
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Додано: Нед 02 лип, 2023 00:29
Hotab
Hotab написав:Shaman
,
але я епсілон
Епсілонам не надано право давати поради Альфам. Тихо там))
У вас там по якій статті непридатність? Бо Успіх вже наділив себе правами призивати непридатних чоловіків , дівчат форуму, щось вас довго не помічає…😄
ЛАД написав:Hotab
Много слов .
Нормально «слов».
Так, я вважаю ваші слова нижче поясу. Далі що?
По дочкам в армію.. коли до Успіху в САУ? Вас же влаштовує його риторика?
, ти сам призначив себе бетою - тому слухай
щоб економіка повністю не загнулась, комусь треба й працювати.
бо коли хтось між вилітами пише, економіка від цього не працює. судячи з часу на форумі, перерва щось затягнулася
й Лад
з вами дійсно ввічливо розмовляє, аж дивно. ми трохи жорсткіше вели діалог
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Shaman
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Додано: Нед 02 лип, 2023 00:30
Shaman написав: Hotab написав:
Що я відреагував, що Успіх називає шлюхами форумчанок? У мене питання, а чому ви не відреагували? Чи у вашій системі виховання це нормально?
...
Як зʼясувалось дякуючи Василь-Рівне - багаторазово. Де ваша реакція?
а як ви називаєте форумчан?
жаль, що у вас немає такого шанувальника, як Василь у Успіха
У мене є свої. І вона тут 24/7 😄 Бо «вже грошей заробила».
Хіба ж справа у Василі. У унікальних шанувальників тут чимало.
щоб економіка повністю не загнулась, комусь треба й працювати.
Ваш кєп. Я пробую це Вітальяну пояснити. Щоб вийшов з квартири і почав працювати. Да і Успіху. Що він не здатний замінити працюючих. Поки що глухо.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 02 лип, 2023 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Нед 02 лип, 2023 00:32
Hotab написав:
...........
ЛАД написав:Hotab
Много слов .
Нормально «слов».
Так, я вважаю ваші слова нижче поясу. Далі що?
Не ответ.
Какие слова? У вас подруга = любовница? Или проститутка?
По дочкам в армію.. коли до Успіху в САУ? Вас же влаштовує його риторика?
У нас нет обязательной службы женщин в армии. И Успих не настаивает
на этом, а предлагает
в ответ на выпады.
Просто интересно, у офицера
не хватит мужества спокойно извиниться? Вместо отговорок.
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ЛАД
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Додано: Нед 02 лип, 2023 00:39
Успіх написав:
А там може і надумають Флер і Стм прийти до нас навідниками))
- там справді не важко дві ручки крутити))
- одна ручка, то піднімає/опускає ствол...
- а інша ручка - вправо/вліво його веде...
Коротше - нічого нового для них
Стример потаённых желаний )))
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stm
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Додано: Нед 02 лип, 2023 00:40
ЛАД
И Успих не настаивает на этом, а предлагает в ответ на выпады.
Якщо я вам в обличчя (а не тут, де можна не відповідати за свої слова) скажу отаке на адресу ваших дочок
Флер і Стм прийти до нас навідниками))
- там справді не важко дві ручки крутити))
- одна ручка, то піднімає/опускає ствол...
- а інша ручка - вправо/вліво його веде...
Коротше - нічого нового для них
то це можна вважати «запропонував послужити»? Чи такі брудні натяки (вкотре) і ви б принаймні спробували дотягнутись до мого обличчя?
Какие слова? У вас подруга = любовница? Или проститутка?
Хто вам надав право визначати, хто тут кому подруга і просити вгамовувати (я - Флер)?
Це ж ваші слова «комусь нічого, а когось це смертельно ображає».??
Тому я підтверджую свої попередні слова «це невиховано з вашого боку, чого раніше за вами не було» Можливо це вікові зміни.
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Hotab
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Додано: Нед 02 лип, 2023 00:46
Успіх
stm написав: Успіх написав:
А там може і надумають Флер і Стм прийти до нас навідниками))
- там справді не важко дві ручки крутити))
- одна ручка, то піднімає/опускає ствол...
- а інша ручка - вправо/вліво його веде...
Коротше - нічого нового для них
Стример потаённых желаний )))
, бійтеся своїх фантазій - бо вам щось нафіг відкрутять
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Shaman
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