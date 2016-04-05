Додано: Нед 02 лип, 2023 01:21

Гуманитарный кризис (или иногда гуманитарная катастрофа ) определяется как отдельное событие или серия событий, угрожающих здоровью, безопасности или благополучию сообщества или большой группы людей. [1] Это может быть внутренний или внешний конфликт, обычно происходящий на большой территории. В таких случаях необходимы местные, национальные и международные ответные меры.

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Гуманитарные кризисы могут быть стихийными бедствиями, техногенными катастрофами или сложными чрезвычайными ситуациями. В таких случаях сложные чрезвычайные ситуации возникают в результате действия нескольких факторов или событий, которые лишают большую группу людей доступа к их основным потребностям, таким как пища , чистая вода или безопасное убежище . [3]

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Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты , эпидемии , голод , стихийные бедствия , энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев.

Знищення економіки - це не просто економічне падіння.

упасть экономика

развал

Це фактичне зникнення ключових галузей, економічної інфраструктури. Саме тому навіть глибока криза - не еквівалент знищення економіки. Економіка України не знищена, як не була знищена ні в 2014-15,ні в 2008-09. І навіть Велика депресія в США не означала знищення економіки США.

Зрозуміло, тема безмежного розгортання виробництва сучасної техніки мобілізацією некваліфікованої робочої сили так і не розкрита.

За 80 років на заводах нічого не змінилося, будь-який натовп абізян можна приставити до станків, дати інструктаж, і буде хоч Оплот, хоч Абрамс.

Если уж речь зашла о терминах.Укр. Вики, конечно, хорошая вещь, но...Давайте лучше почитаем английскую, она всё-таки авторитетнее.Даже разрушение каховской дамбы и мы, и на Западе называют гуманитарным кризисом.Уж не говоря о миллионах беженцев и большом количестве погибших. Объясните ООН, что у нас нет гуманитарного кризиса, а ЕС пусть выгоняет наших беженцев обратно, нечего там прохлаждаться за деньги европейских налогоплательшиков.Простите, но Вы процитировали меня. У меня написано: "До какого уровня должна, чтобы Вы признали? 30% мало?"О том, что она полностью знищена я не писал.И не надо таких сравнений.Падения ВВП на 30% не было ни в 2008-09, ни в 2014-15.И даже в результате Великой депрессии в США падение ВВП составило 29% с 1929 по 1933 год (за 4 года!), а индустриальное производство упало на 46%.Сходите на какой-нибудь машиностроительный завод, выпускающий не единичную, а серийную продукцию. Потом расскажете.И ещё раз напомню, разговор начался с моих слов, что надо больше оружия делать самим.И с таким элементарным утверждением Вы с"ом спорите?Вы меня втянули во флуд, заняли время, да ещё утром это всё, скорее всего удалят, а меня забанят.