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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4480448144824483
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 01:21

  Faceless написав:........
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%84%D0%B0
...........

Если уж речь зашла о терминах.
Укр. Вики, конечно, хорошая вещь, но...
Давайте лучше почитаем английскую, она всё-таки авторитетнее.
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis
Гуманитарный кризис (или иногда гуманитарная катастрофа ) определяется как отдельное событие или серия событий, угрожающих здоровью, безопасности или благополучию сообщества или большой группы людей. [1] Это может быть внутренний или внешний конфликт, обычно происходящий на большой территории. В таких случаях необходимы местные, национальные и международные ответные меры.
.........
Гуманитарные кризисы могут быть стихийными бедствиями, техногенными катастрофами или сложными чрезвычайными ситуациями. В таких случаях сложные чрезвычайные ситуации возникают в результате действия нескольких факторов или событий, которые лишают большую группу людей доступа к их основным потребностям, таким как пища , чистая вода или безопасное убежище . [3]
........
Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты , эпидемии , голод , стихийные бедствия , энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев.

Даже разрушение каховской дамбы и мы, и на Западе называют гуманитарным кризисом.
Уж не говоря о миллионах беженцев и большом количестве погибших. Объясните ООН, что у нас нет гуманитарного кризиса, а ЕС пусть выгоняет наших беженцев обратно, нечего там прохлаждаться за деньги европейских налогоплательшиков.


Знищення економіки - це не просто економічне падіння.

Простите, но Вы процитировали меня. У меня написано: "До какого уровня должна упасть экономика, чтобы Вы признали развал? 30% мало?"
О том, что она полностью знищена я не писал.

Це фактичне зникнення ключових галузей, економічної інфраструктури. Саме тому навіть глибока криза - не еквівалент знищення економіки. Економіка України не знищена, як не була знищена ні в 2014-15,ні в 2008-09. І навіть Велика депресія в США не означала знищення економіки США.

И не надо таких сравнений.
Падения ВВП на 30% не было ни в 2008-09, ни в 2014-15.
И даже в результате Великой депрессии в США падение ВВП составило 29% с 1929 по 1933 год (за 4 года! https://www.stlouisfed.org/the-great-depression/curriculum/economic-episodes-in-american-history-part-3#), а индустриальное производство упало на 46%.

Зрозуміло, тема безмежного розгортання виробництва сучасної техніки мобілізацією некваліфікованої робочої сили так і не розкрита.
За 80 років на заводах нічого не змінилося, будь-який натовп абізян можна приставити до станків, дати інструктаж, і буде хоч Оплот, хоч Абрамс.

Сходите на какой-нибудь машиностроительный завод, выпускающий не единичную, а серийную продукцию. Потом расскажете.

И ещё раз напомню, разговор начался с моих слов, что надо больше оружия делать самим.
И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите?
Вы меня втянули во флуд, заняли время, да ещё утром это всё, скорее всего удалят, а меня забанят.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лип, 2023 02:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 01:41

  ЛАД написав:И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите?

Ви стрверджуєте шо для випуску сучасного танка достатньо Васю приставить до станка, ви помиляєтесь.
Ви стверджуєте, шо десятки тисяч Вась ще й на заводи Ауді дістались і стоять біля станка, читаючи на папірцях креслення, вимірюючи штангелєм. Ви знову помиляєтесь.
Ви стверджуєте шо Water ніколи не був на прохідній заводу, не кажучи вже за само виробництво. І все це він вичітав у фантастичній літературі, хоча міг би для освіти почитать "Наука й жисть" чи "Техніка маладьожі". В третій раз у вас шось пішло не так.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 02:15

  Water написав:
  ЛАД написав:И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите?

Ви стрверджуєте шо для випуску сучасного танка достатньо Васю приставить до станка, ви помиляєтесь.
Ви стверджуєте, шо десятки тисяч Вась ще й на заводи Ауді дістались і стоять біля станка, читаючи на папірцях креслення, вимірюючи штангелєм. Ви знову помиляєтесь.
Ви стверджуєте шо Water ніколи не був на прохідній заводу, не кажучи вже за само виробництво. І все це він вичітав у фантастичній літературі, хоча міг би для освіти почитать "Наука й жисть" чи "Техніка маладьожі". В третій раз у вас шось пішло не так.

Не надоело приписывать мне свои мысли?
1. Для выпуска танка нужно многое. Для начала хотя бы разработать его.
Но Оплот давно разработан, испытан и реально изготовлен (не штучно, а в серии!). Т.е. всё готово. В т.ч. и оборудование. В этой ситуации нужен госзаказ и выделенные деньги. После этого достаточно поставить Васю, Петю или Миколу к станку.
2. Я ни слова не говорил о том, на чём "читають креслення" и чем меряют детали рабочие Ауди. Но то, что подавляющее большинство рабочих не имеет высокой квалификации, да, утверждаю. Или Вы будете утверждать, что на сборочном конвейере нужна очень высокая квалификация?
3. Я Вам верю, что Вы когда-то были на заводе и даже работали по металлу. Прошу прощения за ошибку.
Но то, что Вы продолжаете проповедовать фантастику, так и есть.

На этом закрыл тему. Для себя.
ЛАД
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