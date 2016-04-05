Гуманитарный кризис (или иногда гуманитарная катастрофа ) определяется как отдельное событие или серия событий, угрожающих здоровью, безопасности или благополучию сообщества или большой группы людей. [1] Это может быть внутренний или внешний конфликт, обычно происходящий на большой территории. В таких случаях необходимы местные, национальные и международные ответные меры. ......... Гуманитарные кризисы могут быть стихийными бедствиями, техногенными катастрофами или сложными чрезвычайными ситуациями. В таких случаях сложные чрезвычайные ситуации возникают в результате действия нескольких факторов или событий, которые лишают большую группу людей доступа к их основным потребностям, таким как пища , чистая вода или безопасное убежище . [3] ........ Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты , эпидемии , голод , стихийные бедствия , энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев.
Даже разрушение каховской дамбы и мы, и на Западе называют гуманитарным кризисом. Уж не говоря о миллионах беженцев и большом количестве погибших. Объясните ООН, что у нас нет гуманитарного кризиса, а ЕС пусть выгоняет наших беженцев обратно, нечего там прохлаждаться за деньги европейских налогоплательшиков.
Знищення економіки - це не просто економічне падіння.
Простите, но Вы процитировали меня. У меня написано: "До какого уровня должна упасть экономика, чтобы Вы признали развал? 30% мало?" О том, что она полностью знищена я не писал.
Це фактичне зникнення ключових галузей, економічної інфраструктури. Саме тому навіть глибока криза - не еквівалент знищення економіки. Економіка України не знищена, як не була знищена ні в 2014-15,ні в 2008-09. І навіть Велика депресія в США не означала знищення економіки США.
Зрозуміло, тема безмежного розгортання виробництва сучасної техніки мобілізацією некваліфікованої робочої сили так і не розкрита. За 80 років на заводах нічого не змінилося, будь-який натовп абізян можна приставити до станків, дати інструктаж, і буде хоч Оплот, хоч Абрамс.
Сходите на какой-нибудь машиностроительный завод, выпускающий не единичную, а серийную продукцию. Потом расскажете.
И ещё раз напомню, разговор начался с моих слов, что надо больше оружия делать самим. И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите? Вы меня втянули во флуд, заняли время, да ещё утром это всё, скорее всего удалят, а меня забанят.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лип, 2023 02:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите?
Ви стрверджуєте шо для випуску сучасного танка достатньо Васю приставить до станка, ви помиляєтесь. Ви стверджуєте, шо десятки тисяч Вась ще й на заводи Ауді дістались і стоять біля станка, читаючи на папірцях креслення, вимірюючи штангелєм. Ви знову помиляєтесь. Ви стверджуєте шо Water ніколи не був на прохідній заводу, не кажучи вже за само виробництво. І все це він вичітав у фантастичній літературі, хоча міг би для освіти почитать "Наука й жисть" чи "Техніка маладьожі". В третій раз у вас шось пішло не так.
ЛАД написав:И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите?
Ви стрверджуєте шо для випуску сучасного танка достатньо Васю приставить до станка, ви помиляєтесь. Ви стверджуєте, шо десятки тисяч Вась ще й на заводи Ауді дістались і стоять біля станка, читаючи на папірцях креслення, вимірюючи штангелєм. Ви знову помиляєтесь. Ви стверджуєте шо Water ніколи не був на прохідній заводу, не кажучи вже за само виробництво. І все це він вичітав у фантастичній літературі, хоча міг би для освіти почитать "Наука й жисть" чи "Техніка маладьожі". В третій раз у вас шось пішло не так.
Не надоело приписывать мне свои мысли? 1. Для выпуска танка нужно многое. Для начала хотя бы разработать его. Но Оплот давно разработан, испытан и реально изготовлен (не штучно, а в серии!). Т.е. всё готово. В т.ч. и оборудование. В этой ситуации нужен госзаказ и выделенные деньги. После этого достаточно поставить Васю, Петю или Миколу к станку. 2. Я ни слова не говорил о том, на чём "читають креслення" и чем меряют детали рабочие Ауди. Но то, что подавляющее большинство рабочих не имеет высокой квалификации, да, утверждаю. Или Вы будете утверждать, что на сборочном конвейере нужна очень высокая квалификация? 3. Я Вам верю, что Вы когда-то были на заводе и даже работали по металлу. Прошу прощения за ошибку. Но то, что Вы продолжаете проповедовать фантастику, так и есть.
Faceless Уничтожить экономику нельзя в принципе. Стран без экономики не бывает. Городов без экономики не бывает. Экономика - это про доходы, расходы и их баланс. Весь вопрос только в послевоенных цифрах ВВП на душу населения и уровне жизни.