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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4481448244834484>
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 01:21

  Faceless написав:........
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%84%D0%B0
...........

Если уж речь зашла о терминах.
Укр. Вики, конечно, хорошая вещь, но...
Давайте лучше почитаем английскую, она всё-таки авторитетнее.
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis
Гуманитарный кризис (или иногда гуманитарная катастрофа ) определяется как отдельное событие или серия событий, угрожающих здоровью, безопасности или благополучию сообщества или большой группы людей. [1] Это может быть внутренний или внешний конфликт, обычно происходящий на большой территории. В таких случаях необходимы местные, национальные и международные ответные меры.
.........
Гуманитарные кризисы могут быть стихийными бедствиями, техногенными катастрофами или сложными чрезвычайными ситуациями. В таких случаях сложные чрезвычайные ситуации возникают в результате действия нескольких факторов или событий, которые лишают большую группу людей доступа к их основным потребностям, таким как пища , чистая вода или безопасное убежище . [3]
........
Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты , эпидемии , голод , стихийные бедствия , энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев.

Даже разрушение каховской дамбы и мы, и на Западе называют гуманитарным кризисом.
Уж не говоря о миллионах беженцев и большом количестве погибших. Объясните ООН, что у нас нет гуманитарного кризиса, а ЕС пусть выгоняет наших беженцев обратно, нечего там прохлаждаться за деньги европейских налогоплательшиков.


Знищення економіки - це не просто економічне падіння.

Простите, но Вы процитировали меня. У меня написано: "До какого уровня должна упасть экономика, чтобы Вы признали развал? 30% мало?"
О том, что она полностью знищена я не писал.

Це фактичне зникнення ключових галузей, економічної інфраструктури. Саме тому навіть глибока криза - не еквівалент знищення економіки. Економіка України не знищена, як не була знищена ні в 2014-15,ні в 2008-09. І навіть Велика депресія в США не означала знищення економіки США.

И не надо таких сравнений.
Падения ВВП на 30% не было ни в 2008-09, ни в 2014-15.
И даже в результате Великой депрессии в США падение ВВП составило 29% с 1929 по 1933 год (за 4 года! https://www.stlouisfed.org/the-great-depression/curriculum/economic-episodes-in-american-history-part-3#), а индустриальное производство упало на 46%.

Зрозуміло, тема безмежного розгортання виробництва сучасної техніки мобілізацією некваліфікованої робочої сили так і не розкрита.
За 80 років на заводах нічого не змінилося, будь-який натовп абізян можна приставити до станків, дати інструктаж, і буде хоч Оплот, хоч Абрамс.

Сходите на какой-нибудь машиностроительный завод, выпускающий не единичную, а серийную продукцию. Потом расскажете.

И ещё раз напомню, разговор начался с моих слов, что надо больше оружия делать самим.
И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите?
Вы меня втянули во флуд, заняли время, да ещё утром это всё, скорее всего удалят, а меня забанят.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лип, 2023 02:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 01:41

  ЛАД написав:И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите?

Ви стрверджуєте шо для випуску сучасного танка достатньо Васю приставить до станка, ви помиляєтесь.
Ви стверджуєте, шо десятки тисяч Вась ще й на заводи Ауді дістались і стоять біля станка, читаючи на папірцях креслення, вимірюючи штангелєм. Ви знову помиляєтесь.
Ви стверджуєте шо Water ніколи не був на прохідній заводу, не кажучи вже за само виробництво. І все це він вичітав у фантастичній літературі, хоча міг би для освіти почитать "Наука й жисть" чи "Техніка маладьожі". В третій раз у вас шось пішло не так.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 02:15

  Water написав:
  ЛАД написав:И с таким элементарным утверждением Вы с Water"ом спорите?

Ви стрверджуєте шо для випуску сучасного танка достатньо Васю приставить до станка, ви помиляєтесь.
Ви стверджуєте, шо десятки тисяч Вась ще й на заводи Ауді дістались і стоять біля станка, читаючи на папірцях креслення, вимірюючи штангелєм. Ви знову помиляєтесь.
Ви стверджуєте шо Water ніколи не був на прохідній заводу, не кажучи вже за само виробництво. І все це він вичітав у фантастичній літературі, хоча міг би для освіти почитать "Наука й жисть" чи "Техніка маладьожі". В третій раз у вас шось пішло не так.

Не надоело приписывать мне свои мысли?
1. Для выпуска танка нужно многое. Для начала хотя бы разработать его.
Но Оплот давно разработан, испытан и реально изготовлен (не штучно, а в серии!). Т.е. всё готово. В т.ч. и оборудование. В этой ситуации нужен госзаказ и выделенные деньги. После этого достаточно поставить Васю, Петю или Миколу к станку.
2. Я ни слова не говорил о том, на чём "читають креслення" и чем меряют детали рабочие Ауди. Но то, что подавляющее большинство рабочих не имеет высокой квалификации, да, утверждаю. Или Вы будете утверждать, что на сборочном конвейере нужна очень высокая квалификация?
3. Я Вам верю, что Вы когда-то были на заводе и даже работали по металлу. Прошу прощения за ошибку.
Но то, что Вы продолжаете проповедовать фантастику, так и есть.

На этом закрыл тему. Для себя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 02:21

Faceless
Уничтожить экономику нельзя в принципе.
Стран без экономики не бывает.
Городов без экономики не бывает.
Экономика - это про доходы, расходы и их баланс.
Весь вопрос только в послевоенных цифрах ВВП на душу населения и уровне жизни.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 03:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Для выпуска танка нужно многое. Для начала хотя бы разработать его.
Но Оплот давно разработан, испытан и реально изготовлен (не штучно, а в серии!). Т.е. всё готово.

Не танки потрібно було розробляти а крилаті та балістичні ракети великої дальності.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 05:35

Американские онолитеги:

Некоторые выдержки из отчета главы Центра глобальной стратегии США (RAND) Миранды Прибе и кандидата политических наук из Оксфорда Сэмюэля Чарапа под названием "Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта". (https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2510-1.html) Прогноз датирован январем 2023 года, и к настоящему моменту может быть отчасти проверен ходом событий:

- "У администрации Байдена есть все основания сделать предотвращение использования Россией ядерного оружия первостепенной задачей для США в этой войне".
- В случае применения РФ по Украине тактического ЯО, анонсированные НАТО "катастрофические последствия" - не обязательно означают военный ответ, и не обязывают к нему.
- Использование Россией ЯО в Украине очень соблазнительно для Москвы, ведь "имело бы крупные и непредсказуемые последствия для политики союзников в отношении войны, что потенциально могло бы привести к разрушению трансатлантического единства".
- Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли вел список "интересов и стратегических целей США" в этом конфликте. Пунктом №1 в нем было: "Не допускайте кинетического конфликта между вооруженными силами США и НАТО с Россией". Второй пункт, тесно связанный с первым: "Сдерживайте войну в границах Украины".
- Сами аналитики расставили интересы США так: на 1-м месте "предотвращение использования Россией ЯО и конфликта между Россией и НАТО", на втором - "продолжительность конфликта", так как затянувшаяся война несет для США больше издержек, чем выгод. Причем сокращение ее продолжительности авторы отчета называют "более важным для США приоритетом, чем облегчить Украине возвращение большего территориального контроля".
- В то же время: "В районах, которые все еще контролируются Россией, находятся важные экономические активы, такие как ЗАЭС, которая обеспечивала до 20% довоенных энергетических мощностей Украины. Затраты США и ЕС на сохранение экономической платежеспособности украинского государства со временем будут увеличиваться, поскольку конфликт сдерживает инвестиции и производство. Степень контроля Киева над своей территорией может повлиять на долгосрочную финансовую жизнеспособность страны и, следовательно, на ее потребность в помощи США".
- В целом, увеличение Украиной территориального контроля важно для США по гуманитарным причинам, для укрепления международных норм и содействия будущему экономическому росту Украины.
- Однако: "Неясно, будет ли траектория, предполагающая сохранение Россией декабрьской линии контроля 2022 года, причинять больше вреда международному порядку, чем та, при которой ВС РФ были бы отброшены к февральской линии. В обоих случаях Россия будет контролировать часть территории Украины в нарушение нормы территориальной целостности".
- Плюс к тому: "Вероятно, потребуется долгая война, чтобы дать Киеву время, необходимое для восстановления контроля над значительно большей территорией. Но по некоторым позициям европейские и даже американские запасы оружия уже подходят к концу. И есть основания сомневаться в том, что более продолжительная война приведет к дальнейшим приобретениям Украины - возможны и потери".
- При этом, "взаимный оптимизм РФ и Украины относительно хода войны" способствует тому, чтобы она становилась более затяжной.
- Более длительная война приведет к дальнейшему ослаблению российских ВС и экономики РФ. Но война уже была настолько разрушительной для российской армии, что "дальнейшее постепенное ослабление, возможно, уже не является столь значительным преимуществом для интересов США, как на более ранних этапах конфликта".
- Более долгая война, увеличивающая зависимость России от Китая, выгодна КНР и могла бы дать Пекину преимущества в его конкуренции с США.
- "Киеву, вероятно, потребуется не только победа на поле боя, но и смена режима в Москве, чтобы не жить под постоянной угрозой повторного вторжения", но эта смена должна быть очень удачной. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- Есть три варианта окончания войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование. Первое - маловероятно, как и политическое урегулирование, на которое не согласится народ Украины.

https://t.me/yigal_levin/50182
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:09

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Успіх написав:1. Чому не хочете приєднатись до спільної перемоги "не словом, а ділом"?

А чому ти вирішив, якщо форумчани не пишуть з окопів, вони не наближають перемогу?

  ЛАД написав:Чим?

Не витримав - яке дебільно-маразматичне питання. А тим що люди працюють і платять податки які йдуть долярчику на зарплату і ще йому потрібно там добре жерти, пити, вдягатись та дупу вологими салфетками підтирати і ми, працюючий люд, на це даємо успіху кошти на відміну від пенса ЛАДа який лише смокче гроші з бюджету і мало того, що таким чином не наближає, а ще і віддалює нашу Перемогу, то ще надуваючи щоки розказує про хороших руских та роздмухує панічні настрої про розвал промисловості України працючи таким чином на рашасвиней :twisted: :twisted: :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:21

насправді це Шаману.. бо він часто втрачає хід діалогу..

  Успіх написав:Чи буде чітка відповідь/причина, чому "ти/він/вона/вони" - ще досі не на фронтті?




  Shaman написав:
щоб економіка повністю не загнулась, комусь треба й працювати. ;)


  vitaliian написав:у нас дефицит рабочих рук или безработица? если я начну работать….


  Успіх написав:чому ти - ще досі не на фронтті?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:29

Насправді відповідь на питання "чому ти досі не на фронті?" -- очевидна. Тому що вже там Успіх.

За що йому велика подяка, слава!
Заслуговує поваги він чи ні - це кожен вирішує сам на свій розсуд.
А от зневаги він не заслуговує точно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:39

Навіщо ви це мені відповідаєте? Я не питаю.

detroytred ,

Насправді відповідь на питання "чому ти досі не на фронті?" -- очевидна. Тому що вже там Успіх


Чому ви досі за 16 місяців не відповіли йому на його наболіле питання «тому що ТИ на фронті!»
:shock:

Виявляється відповідь то проста.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 08:40, всього редагувалось 1 раз.
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