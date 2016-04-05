Некоторые выдержки из отчета главы Центра глобальной стратегии США (RAND) Миранды Прибе и кандидата политических наук из Оксфорда Сэмюэля Чарапа под названием "". () Прогноз датирован январем 2023 года, и к настоящему моменту может быть отчасти проверен ходом событий:- "У администрации Байдена есть все основания сделать предотвращение использования Россией ядерного оружия первостепенной задачей для США в этой войне"., ведь "имело бы крупные и непредсказуемые последствия для политики союзников в отношении войны, что потенциально могло бы привести к разрушению трансатлантического единства".- Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли вел список "интересов и стратегических целей США" в этом конфликте.- Сами аналитики расставили интересы США так: на 1-м месте "предотвращение использования Россией ЯО и конфликта между Россией и НАТО", на втором - "продолжительность конфликта", так как затянувшаяся война несет для США больше издержек, чем выгод. Причем".- В то же время: "В районах, которые все еще контролируются Россией, находятся важные экономические активы, такие как ЗАЭС, которая обеспечивала до 20% довоенных энергетических мощностей Украины. Затраты США и ЕС на сохранение экономической платежеспособности украинского государства со временем будут увеличиваться, поскольку конфликт сдерживает инвестиции и производство. Степень контроля Киева над своей территорией может повлиять на долгосрочную финансовую жизнеспособность страны и, следовательно, на ее потребность в помощи США".- В целом, увеличение Украиной территориального контроля важно для США по гуманитарным причинам, для укрепления международных норм и содействия будущему экономическому росту Украины.- Однако: "Неясно, будет ли траектория, предполагающая сохранение Россией декабрьской линии контроля 2022 года, причинять больше вреда международному порядку, чем та, при которой ВС РФ были бы отброшены к февральской линии. В обоих случаях Россия будет контролировать часть территории Украины в нарушение нормы территориальной целостности".- Плюс к тому: "Вероятно, потребуется долгая война, чтобы дать Киеву время, необходимое для восстановления контроля над значительно большей территорией. Но по некоторым позициям европейские и даже американские запасы оружия уже подходят к концу. И".- При этом, "взаимный оптимизм РФ и Украины относительно хода войны" способствует тому, чтобы она становилась более затяжной.- Более длительная война приведет к дальнейшему ослаблению российских ВС и экономики РФ. Но война уже была настолько разрушительной для российской армии, что "дальнейшее постепенное ослабление, возможно, уже не является столь значительным преимуществом для интересов США, как на более ранних этапах конфликта".- ", чтобы не жить под постоянной угрозой повторного вторжения", но эта смена должна быть очень удачной.- Есть три варианта окончания войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование. Первое - маловероятно, как и политическое урегулирование, на которое не согласится народ Украины.