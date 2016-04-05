Додано: Нед 02 лип, 2023 08:54

vitaliian написав: Hotab ты запутался? а здесь нет ни одного противоречия. ВСЕ на фронте не нужны, Виталиан никогда не держал в руках оружие или лопату, пользы от меня там ноль, но кормить и обеспечивать нужно. Шаман напомнил, что кто то должен работать в тылу, это так и эти "кто-то" все работают, дефицита рабочих рук нет. Я тебе объясняю в условиях безработицы, пусть лучше работают те, кому деньги нужнее чем мне. Забрать у кого-то рабочее место во время войны, равносильно кого-то обокрасть. ты запутался? а здесь нет ни одного противоречия. ВСЕ на фронте не нужны, Виталиан никогда не держал в руках оружие или лопату, пользы от меня там ноль, но кормить и обеспечивать нужно. Шаман напомнил, что кто то должен работать в тылу, это так и эти "кто-то", дефицита рабочих рук нет. Я тебе объясняю в условиях безработицы, пусть лучше работают те, кому деньги нужнее чем мне. Забрать у кого-то рабочее место во время войны, равносильно кого-то обокрасть.

Я допоможу тобі розплутатись.Якщо відкинути всю мішуру про насосала на рейбени, чому ти не в Судані , інавіщо не пішов з форуму, та «Хотаб, успокой свою мать!» то основна лінія тут виглядала так, як її озвучив Микола:В умовах тотальної агресивної війни по відношенню до нашої держави не можна сховатись за чужі спини, і таким чином виграти війну.Або ти в СОУ, або ти працюєш на економіку держави, максимально у світлу виплачуючи податки , або ти волонтериш, або донатиш ну хоча б на тисяч 5-10 в місяць, а краще комбо з декількох пунктів.Якщо ти весь оптимізований в тернопільському селі , якщо ти взагалі просто сидиш тут 24/7 без толку - то ти баласт для цієї держави і нуль для перемоги.Мені не цікаво розбиратись, а що ти тоді вмієш, якщо ні працювати, ні воювати, ні волонтерити.Доречі, тут багато хто казав, що в СОУ (сили оборони України) десятки ВОС, у яких зброя в руках лиш номінально. Стріляти з неї не потрібно. Було б бажання допомагати своїй державі.А так, що я і тут ні, і ось тут ні, та і тут я ні, зате на форумі 5 тисяч постів на рік - так!