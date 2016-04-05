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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4483448444854486>
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:02

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:
  Shaman написав:й ми ще стикнемся з ситуацією, що на якийсь час в армії захоче залишитися більше людей, ніж буде місць
после войны? да все заходят, включая успиха, потому что по месту жительства работы для них нет. Так что на очереди Астрахань, Казань и шо там ещё можно взять, шоб без дела не сидеть.
Ні-ні))
Ти ж знаєш, що Успіх зразу ж "нирне з головою" у свою сім'ю/поїдемо в Туреччину/Болгарію... а потім просто на різні пікніки/озера/річки...
Одним словом - Успіх теж хоче, як Віталіан, працювати лише у своє задоволення і по-мінімуму ;) - а по максимуму - насолоджуватись життям! :D
А коли ним насолоджуватись?
В 50?
В 60? :mrgreen:
Досить того, що я 11 років присвятив більше часу роботі/скирдуванні і т.п., ніж сім'ї! І ще, майже, 1,5р. - віддав війні!(і це ще не кінець!)

Скажеш - так гроші закінчаться через 2-3р - і що тоді?
"А патом - суп с котом!"© :D

Наприклад, відкрию клуб пластунів(бойскаутів) і буду їх вчити виживанню :D

Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 лип, 2023 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Доречі, тут багато хто казав, що в СОУ (сили оборони України) десятки ВОС, у яких зброя в руках лиш номінально. Стріляти з неї не потрібно. Було б бажання допомагати своїй державі.
А є впевненість, що особу закинуть туди, куди вона хоча?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:11

Howl
Гарантувати може тільки Бог (с) Буданов.
Проте мій досвід і досвід інших людей, які нещодавно були в ТЦК підказує, що часто є вибір посад. І проблема якраз знайти спеціалістів та людей з якимись якостями: лідерськими, інтелектом, здатність вчитись, знанням мов, знання ПК, вміння тримати в руках паяльник чи зварювальний апарат. (Вміння моніторити 300 тг каналів і писати 5 тисяч на форумі - наче не було такої заявки :lol: ). А якщо ще і прийти з папірцем про проходження курсів управління дроном, то шанси ще вищі. (Але оператор дрону часто є хоч і голуба кров, але першочергова ціль для ворога)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Faceless , можу сказати по авіації (хелікоптери) .
Зараз в ЗСУ всі активно вчать англ, вчаться (хто в ТОВ «Авіа», хто в інших місцях, щоб отримати пілотську ліцензію. Як тільки буде «вольниця», розбіжаться по комерції.
Умовні Успіхи, хто не пропив, не погуляв зароблені гроші, теж думають куди їх припаркувати і чим зайнятись на гражданці. Я не бачу проблеми адаптації після війни. Реальні штурмовики, які пережили жахи, тім треба ще рік прийти до тями. Якщо не зіпʼються.

Все ж на державному рівні треба вже зараз набирати штат професійних психологів (і психіатрів теж, це не з метою когось образити) і програми для реабілітації.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:35

  Успіх написав:Скажеш - так гроші закінчаться через 2-3р - і що тоді?
не скажу. у меня ж не закончились? кроме того у тебя есть супруга, долярчик свою долю бюджета семьи внёс, пусть теперь она столько же внесёт.
  Успіх написав:працювати лише у своє задоволення і по-мінімуму
Зображення
  Успіх написав:Наприклад, відкрию клуб пластунів(бойскаутів) і буду їх вчити виживанню
я так примерно и представляю твоё будущее (ещё обсудим есть кое какие идеи), но не на базаре это точно. А пока снимай побольше видео про выживание, или что ты будешь своим питомцам показывать? :D
  Успіх написав:Ти ж знаєш, що Успіх зразу ж "нирне з головою" у свою сім'ю/поїдемо в Туреччину/Болгарію..
сюда загляните viewtopic.php?p=5590913#p5590913
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 10:50, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Реальні штурмовики, які пережили жахи, тім треба ще рік прийти до тями.

Це Ви дуже оптимісти. Сусід тільки місяць повоював в Северодонецьку. За рік фізичні рани загоїлись, а от психіка, схоже, зламана назавжди. Поводиться як "Авганець", дружина розвелась після побоїв...
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:54

А такі ідеї мають право на життя! ;)

  vitaliian написав:так примерно и представляю твоё будущее (ещё обсудим), но не на базаре это точно
Це точно)) - бо базар - це СКУЧНО!))
А от "інструктором по виживанню без цивілізації" - це цікаво і круто! :D

Правда, в цій роботі є жирний мінус - велика/величезна відповідальність!
Он надумає якась дитина втекти, чи до водоспаду близько підійти/просковзнутись... чи отруйну комаху/змію зловити і т.п.
За всіма дітками не так просто впильнувати... а особливо, коли дітки "особливі".

Краще вже тоді працювати з дорослими... самотніми вовчицями... :D Відкрити такий собі клуб "Дорослих пластунів" :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  vitaliian написав:так примерно и представляю твоё будущее (ещё обсудим), но не на базаре это точно
Це точно)) - бо базар - це СКУЧНО!))
А от "інструктором по виживанню без цивілізації" - це цікаво і круто! :D

Правда, в цій роботі є жирний мінус - велика/величезна відповідальність!
Он надумає якась дитина втекти, чи до водоспаду близько підійти/просковзнутись... чи отруйну комаху/змію зловити і т.п.
За всіма дітками не так просто впильнувати... а особливо, коли дітки "особливі".

Краще вже тоді працювати з дорослими... самотніми вовчицями... :D Відкрити такий собі клуб "Дорослих пластунів" :D
Флая візьмете як експерта
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:10

А бізнес-ідея набирає обертів)))

  Faceless написав:Флая візьмете як експерта
...як експерта приготування 100500 страв з мівіни, душ водою-"дощівкою" і шампунь/гель зі слизу равликів)))
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:27

Якби ви знали паничі...©

  Faceless написав:Все ж на державному рівні треба вже зараз набирати штат професійних психологів (і психіатрів теж, це не з метою когось образити) і програми для реабілітації
Правильно пишете...
- так як зараз тут майже всі бачать психолога лише в пляшці біленької, як і в пачках цигарок...
На жаль.
А справжній (а чи дійсно він справжній?) психолог приїжджає раз на 3-4місяці на 1годину і, відповідно, нічого це не вирішує.
Отак і живемо...
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