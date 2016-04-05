Shaman написав:й ми ще стикнемся з ситуацією, що на якийсь час в армії захоче залишитися більше людей, ніж буде місць
после войны? да все заходят, включая успиха, потому что по месту жительства работы для них нет. Так что на очереди Астрахань, Казань и шо там ещё можно взять, шоб без дела не сидеть.
Ні-ні)) Ти ж знаєш, що Успіх зразу ж "нирне з головою" у свою сім'ю/поїдемо в Туреччину/Болгарію... а потім просто на різні пікніки/озера/річки... Одним словом - Успіх теж хоче, як Віталіан, працювати лише у своє задоволення і по-мінімуму - а по максимуму - насолоджуватись життям! А коли ним насолоджуватись? В 50? В 60? Досить того, що я 11 років присвятив більше часу роботі/скирдуванні і т.п., ніж сім'ї! І ще, майже, 1,5р. - віддав війні!(і це ще не кінець!)
Howl Гарантувати може тільки Бог (с) Буданов. Проте мій досвід і досвід інших людей, які нещодавно були в ТЦК підказує, що часто є вибір посад. І проблема якраз знайти спеціалістів та людей з якимись якостями: лідерськими, інтелектом, здатність вчитись, знанням мов, знання ПК, вміння тримати в руках паяльник чи зварювальний апарат. (Вміння моніторити 300 тг каналів і писати 5 тисяч на форумі - наче не було такої заявки ). А якщо ще і прийти з папірцем про проходження курсів управління дроном, то шанси ще вищі. (Але оператор дрону часто є хоч і голуба кров, але першочергова ціль для ворога)
Hotab написав:Faceless , можу сказати по авіації (хелікоптери) . Зараз в ЗСУ всі активно вчать англ, вчаться (хто в ТОВ «Авіа», хто в інших місцях, щоб отримати пілотську ліцензію. Як тільки буде «вольниця», розбіжаться по комерції. Умовні Успіхи, хто не пропив, не погуляв зароблені гроші, теж думають куди їх припаркувати і чим зайнятись на гражданці. Я не бачу проблеми адаптації після війни. Реальні штурмовики, які пережили жахи, тім треба ще рік прийти до тями. Якщо не зіпʼються.
Все ж на державному рівні треба вже зараз набирати штат професійних психологів (і психіатрів теж, це не з метою когось образити) і програми для реабілітації.
vitaliian написав:так примерно и представляю твоё будущее (ещё обсудим), но не на базаре это точно
Це точно)) - бо базар - це СКУЧНО!)) А от "інструктором по виживанню без цивілізації" - це цікаво і круто!
Правда, в цій роботі є жирний мінус - велика/величезна відповідальність! Он надумає якась дитина втекти, чи до водоспаду близько підійти/просковзнутись... чи отруйну комаху/змію зловити і т.п. За всіма дітками не так просто впильнувати... а особливо, коли дітки "особливі".
Краще вже тоді працювати з дорослими... самотніми вовчицями... Відкрити такий собі клуб "Дорослих пластунів"
vitaliian написав:так примерно и представляю твоё будущее (ещё обсудим), но не на базаре это точно
Це точно)) - бо базар - це СКУЧНО!)) А от "інструктором по виживанню без цивілізації" - це цікаво і круто!
Правда, в цій роботі є жирний мінус - велика/величезна відповідальність! Он надумає якась дитина втекти, чи до водоспаду близько підійти/просковзнутись... чи отруйну комаху/змію зловити і т.п. За всіма дітками не так просто впильнувати... а особливо, коли дітки "особливі".
Краще вже тоді працювати з дорослими... самотніми вовчицями... Відкрити такий собі клуб "Дорослих пластунів"
Faceless написав:Все ж на державному рівні треба вже зараз набирати штат професійних психологів (і психіатрів теж, це не з метою когось образити) і програми для реабілітації
Правильно пишете... - так як зараз тут майже всі бачать психолога лише в пляшці біленької, як і в пачках цигарок... На жаль. А справжній (а чи дійсно він справжній?) психолог приїжджає раз на 3-4місяці на 1годину і, відповідно, нічого це не вирішує. Отак і живемо...