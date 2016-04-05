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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:27
я же говорил, что те кто заработал условный миллион на войне то за 10К в месяц не пойдет работать. при зп 10К - лям это практически зароботок за 8 лет на гражданке.
а мне тут пытались доказать как они все готовы даже на минималку работать.
дембельнуться они готовы а не за 10К работать
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 02 лип, 2023 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:27
Успіх написав:
/гель зі слизу равликів
оу спасибо за идею, экология наше фсё
mephala написав:
я же говорил, что те кто заработал условный миллион на войне то за 10К в месяц не пойдет работать. при зп 10К - лям это практически зароботок за 9 лет на гражданке.
а мне тут пытались доказать как они все готовы даже на минималку работать.
скажу больше если условный сосед зарабатывает в ВСУ от 30к грн вы уже не пойдёте работать на минималку или среднюю, иначе это снизит вашу самооценку. В основном все на кого-то равняются, квартира, ремонт, авто должны быть не хуже чем у кума/соседа. У высоких зарплат военных ещё будут длинные и хорошие последствия.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 02 лип, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:32
Faceless написав: vitaliian написав: Shaman написав:
й ми ще стикнемся з ситуацією, що на якийсь час в армії захоче залишитися більше людей, ніж буде місць
после войны? да все заходят, включая успиха, потому что по месту жительства работы для них нет. Так что на очереди Астрахань, Казань и шо там ещё можно взять, шоб без дела не сидеть.
На Шрі-Ланці, наприклад, військовим організували такі собі фермерські господарства, типу колгоспи, там вони й працюють
якраз ідея невеличких фермерських господарств, як на мене, дуже цікава.
бо ринок землі наразі якраз заточений під дрібних фермерів - 100 га ні про що, але артіль (слово умовне) може зібрати 300-500-1000 га. та й певний капітал є.
але не колгоспи, а саме фермерські господарства - де люди власники
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:32
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:35
vitaliian написав:
скажу больше если условный сосед зарабатывает в ВСУ от 30к грн вы уже не пойдёте работать на минималку или среднюю, иначе это снизит вашу самооценку. У высоких зарплат военных ещё будут длинные и хорошие последствия.
ориентироваться на соседа? не думаю что такой глупостью кто то страдает. хотя все может быть.
лично я равняюсь на собратьев по профессии а не на соседа.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:37
mephala написав: vitaliian написав:
скажу больше если условный сосед зарабатывает в ВСУ от 30к грн вы уже не пойдёте работать на минималку или среднюю, иначе это снизит вашу самооценку. У высоких зарплат военных ещё будут длинные и хорошие последствия.
ориентироваться на соседа? не думаю что такой глупостью кто то страдает. хотя все может быть.
лично я равняюсь на собратьев по профессии а не на соседа.
"сосед" здесь как собирательный образ. Хотите скажу на "лидера мнений", что опять будет не точно. у каждого свои ориентиры в этой жизни
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vitaliian
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:40
Howl написав: Hotab написав:
Доречі, тут багато хто казав, що в СОУ (сили оборони України) десятки ВОС, у яких зброя в руках лиш номінально. Стріляти з неї не потрібно. Було б бажання допомагати своїй державі.
А є впевненість, що особу закинуть туди, куди вона хоча?
Если вы играете на опережение и обладаете некими нужными в армии специальными навыками, то шансы 100 процентные, делаете отношение в нужной части, где есть такая потребность, договариваетесь, что за вами на определенное число приедет офицер, идете тогда же в военкомат с заявлением о добровольном желании и в путь по специальности, у нас в часть так попали сотни людей.
Специальные навыки - это врач, повар, инженер-строитель, компьютерщик, блестящее знание английского языка, чертёжник, дипломированный психолог, спец по связи, первоклассный механик и тд.
Для тех кто не имеет каких-то знакомых и не знает как найти, у каждой бригады есть Фейсбук, его обычно ведут МПЗшники. Ответят обязательно, если есть потребность
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:44
vitaliian написав:
если условный сосед зарабатывает в ВСУ от 30к грн вы уже не пойдёте работать на минималку или среднюю
Так уже дуже давно в нас всі рівнялись на мінімалку в Європі і менше ніж за 500-600Є йшли працювати тільки "невдахи"
Shaman написав:
бо ринок землі наразі якраз заточений під дрібних фермерів - 100 га ні про що, але артіль (слово умовне) може зібрати 300-500-1000 га. та й певний капітал є.
Досвід після роздачі паїв показує, що це не працює: олігархи-конкуренти задавлять.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:48
Дюрі-бачі написав:
Так уже дуже давно в нас всі рівнялись на мінімалку в Європі і менше ніж за 500-600Є йшли працювати тільки "невдахи"
на юге Одесской области зарплата 10к грн считается приличная, А 15к уже крутая, такую работу ещё фиг найдёшь.
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vitaliian
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:57
vitaliian написав:скажу больше если условный сосед зарабатывает в ВСУ от 30к грн вы уже не пойдёте работать на минималку или среднюю, иначе это снизит вашу самооценку.
Чогось раніше, якщо сусід заробляв більше, це мало кого не зупиняло від роботи за мінімалку, а ушкоджене самолюбство намагалися реанімувати якимись вигадками "та його батьки прилаштували" чи "та він краде" чи щось інше
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